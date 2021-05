Crónica de pandemia

Notas para despertar al magisterio

Sofía Fregoso Lomas (*)

Esta es la última entrega de una serie de crónicas que nunca escribí, porque estaba empandemiada. Sin embargo, por las razones que verán más adelante, ésta última no podría no estar escrita.

El 19 de mayo, como seguramente miles de integrantes del magisterio, fui vacunada. Ahí, en pleno corazón del siglo XXI (literal y metafóricamente), en medio de una gran bulla reprimida de los asistentes a un collage de conciertos de Luis Miguel, Mijares y Emmanuel.

Todo parecía desde la entrada una fiesta: música, bienvenidas cordiales, altavoces, ventas de seguros, gente sonriendo con los ojos, saludos de reconocimiento por doquier. De alguna manera lo era, porque los invitados en casi silencio celebrábamos el fin de algo, aunque fuera con algunas notas de sabor apocalíptico.

En otros tiempos pasados, imagino, este sentir se percibía en una explanada al escuchar el discurso victorioso que anunciaba el fin de una guerra.

Hoy ahí estábamos los invitados algunos invictos, eufóricos, sin lesiones o pérdidas de por medio, sin rasguños ni dolencias. Otros más, con lesiones, secuelas, muchas pérdidas y en completa soledad. Con ellos los primeros y los últimos me sentí unificada: todos pertenecientes al glorioso lote A041721, transcurrimos nuestra mañana del miércoles en un desfile ordenado, sinuoso río, cordial, continuo y sin contratiempos a obtener en tropel nuestra salvación contra el virus más temido de estos últimos tiempos.

En ese tránsito obligatorio, porque de alguna manera el país espera que la maquinaria de la educación se ponga al día y se normalice lo antes posible (y yo con ellos), me puse a pensar en ciertas cosas en las que, reconozco, evité pensar durante este casi año y medio de pandemia.

La primera es que, metafóricamente desde luego, uno se vacuna desde el principio para no sentir que pasa nada cuando anuncian una catástrofe sanitaria planetaria: si no lo veo no existe. Es normal. Entonces, la consciencia sobre la realidad pasa a segundo plano.

Miles, como yo, nos limitamos a escuchar las mínimas dosis de noticias relacionadas con el avance de la pandemia y las fechas de vacunación, con tal de no perder la cordura. Esa vacuna, la ficticia, me ha traído a este punto en el tiempo sin mucha conciencia de la dimensión (no así de la gravedad) del asunto.

La segunda cosa que pensé, justo fue cuando me miré entre un mar de gente, fue imaginarnos a todos, al fin conectados como gremio, a través del internet con nuestros alumnos, o sea, dando seguimiento a nuestras clases “en línea”, viviendo, trabajando como podíamos, siempre sin soltar ese pequeño hilo que nos ata a nuestra vocación de servicio, y, de alguna manera, nos mantuvo vivos y activos todo este tiempo dentro de nuestras casas.

La tercera, y esto fue cuando entré al recinto exactamente, es que no podemos negar que esto (literal y metafóricamente) es una fiesta. En las fiestas ocurren varias cosas a la vez: celebramos algún logro, un encuentro, un final o un inicio.

Ahí reunidos, entre cantos y altavoces, todos celebramos y experimentábamos una sutil euforia a flor de piel porque tendríamos nuevamente nuestra ansiada libertad: regresar a las aulas con nuestros alumnos.

Las lágrimas, sin embargo, se me salieron dos tres veces: cuando vi a todos esos brigadistas solidarios y atentos como siempre cuando se necesita, cuando todo el voluntariado me recibía con un saludo y (seguramente) una sonrisa en la boca, cuando me pincharon el brazo (lo siento, sí me dolió) y cuando me imaginé que en este día me movía en una banda sin fin cual refresco dentro de una línea de envasado. Esto no era parte del trato, pero acepté mi estatus imaginario temporal con humor negro.

Tomando en cuenta, no obstante, de que somos un montón de maestros, sacudí esos fantasmas reprimidos de la pandemia que me sugerían que todo esto del virus era un artificio creado ex profeso para parar el tren incorregible de la humanidad hacia su propia destrucción, acepto haberme sentido botella cristalina por un rato y agradezco haber solo permanecido 22 minutos dentro de este evento inolvidable y necesario.

Por último, aunque somos masa y somos banda, queridos maestros todos, me permito prender el faro del encuentro, para que tomemos conciencia de lo que nos toca:

Estamos vacunados contra un agente infeccioso, pero no contra la apatía, el conformismo, la resignación que puede derivarse —si nos dejamos— de una actividad como la nuestra en donde pasados los años de ejercerla, nos cansamos y enconchamos.

Esta protección relativa y temporal de la vacuna, es solo una herramienta para seguir y no olvidar las grandes tareas que tenemos por delante: que la educación como la salud son dos pilares clave para el desarrollo del país; que nos toca levantar y reconectar con el mundo real a una generación que vivió literalmente de estar conectada a la red y a la tecnología para recibir una educación durante año y medio; y que nosotros profesores estamos entumidos por tantas horas de silla, con la vista un poco empeorada y con algo de sobrepeso con los que será aún más difícil regresar instantáneamente a las aulas.

Nos toca levantarnos y levantarlos. Por siempre lote Cansino A041721.— Mérida, Yucatán.

Doctora, profesora, investigadora de la Escuela de Arquitectura. Universidad Anáhuac Mayab