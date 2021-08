Finanzas personales con Kookay

Marisol Cen Caamal (*)

Una de las preguntas que me hacen con más frecuencia los jóvenes deseosos de tener su primera tarjeta de crédito es: ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito?

Antes de responderles siempre les hago tres preguntas:

1) ¿Para qué quieres una tarjeta de crédito?

2) ¿Entiendes el funcionamiento de una tarjeta de crédito, los conceptos básicos como fecha de corte, fecha de pago, cómo se calculan los intereses y los costos que implica?

3) ¿Ya tienes una cuenta de ahorro o de inversiones en la que estés depositando de manera periódica recursos para tu jubilación?

Las respuestas más frecuentes a esas preguntas son: que quieren tener una tarjeta de crédito porque les interesa hacerse de un historial crediticio. No tienen idea de los conceptos básicos, de los costos ni de la metodología del cálculo de intereses. Y a la pregunta de un ahorro o inversión, la respuesta casi siempre es que no la tienen porque no cuentan con los ingresos suficientes, pero que es algo que harán en el futuro.

Me preocupa ver que se habla de una mayor inclusión financiera porque hay un mayor acceso a los productos y servicios financieros; sin embargo, la educación financiera sobre estos productos no crece al mismo ritmo.

El desfase que ya hay entre esta oferta de productos y servicios, cada día más complejos, y la educación que permite a una persona manejarlos correctamente, es abismal. Reconozco que hay esfuerzos, pero son claramente insuficientes.

Mi primera tarjeta de crédito la tuve varios años después de estar trabajando. En ese entonces, las tarjetas de crédito solo se otorgaban cuando uno podía comprobar una fuente de ingresos estable.

Actualmente, hay tantas instituciones otorgando tarjetas de crédito de manera tan sencilla y rápida, que terminan en manos de personas que desconocen la responsabilidad y los riesgos que implican.

¿Por qué tanta urgencia de los jóvenes por endeudarse, pero se retrasa el ahorro y la inversión?

La realidad es que la mejor etapa para ahorrar es en la niñez (para esto se requiere el apoyo de los papás) y en la juventud. Cuando se es joven se tienen pocas responsabilidades económicas. Básicamente el dinero que se tiene es para darse algunos gustos. La prioridad de los jóvenes debería ser ahorrar la mayoría de sus ingresos y acumular la mayor cantidad posible antes de formar una familia. Esa es la etapa en la que más se puede ahorrar.

A mayor edad y con la responsabilidad de una familia, ahorrar se vuelve algo casi imposible. Hay que pagar la hipoteca, el coche, las colegiaturas, los gastos médicos, los seguros y muchas otras cosas que complican cualquier intento de ahorro.

—Pero maestra —me dicen mis alumnos—. No ha respondido la pregunta de cual es la mejor tarjeta de crédito.

—Ya sé, ya sé —les digo.

Recomendación

Si entiendes bien el funcionamiento de la tarjeta de crédito y sus responsabilidades, además de que ya estás haciendo un ahorro para tu jubilación, entonces te recomiendo contratar una tarjeta que tenga el CAT (Costo Anual Total) más bajo posible.

Si no te cobra anualidad, mejor. Pero eso sí, liquídala completamente cada mes y nunca te conformes con pagar solo el mínimo.

Documéntate sobre sus costos y aprovecha los beneficios que te pueda dar. Úsala a tu favor y no te vuelvas su esclavo. Revisa y compara cuál es la que mejor se adapta a ti. No hay una mejor tarjeta de crédito, sino una que se adapta mejor a las necesidades y situaciones de cada persona.

Si desconoces el funcionamiento de las tarjetas de crédito y encima no tienes “ni en dónde caer muerto”, entonces no hay una tarjeta de crédito que sea buena para ti.

Obtener una en esas condiciones, en vez de ayudarte a lograr el tan anhelado historial crediticio, lo más probable es que te genere innumerables problemas y preocupaciones. Y como están las cosas, no vale la pena agregar una sola preocupación más.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

@kookayfinanzas

Profesora Universidad Anáhuac Mayab, presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán

