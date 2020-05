“Cuando el destino nos alcance”

Los cambios que vienen después de la pandemia

Manuel J. Castillo Rendón (*)

Independientemente de la trama de la película a la que se refiere el título de este artículo, o de los escritos de Alvin Toffler (El Shock del Futuro y la Tercera Ola), Santiago Genovés (Expedición a la Violencia) o Desmond Morris (El Zoo Humano), en donde plantean sus hipótesis sobre la naturaleza humana y el futuro de la misma, la pandemia que nos cayó, no como anillo al dedo sino como un auténtico desastre natural, político y económico, definitivamente provocará un cambio en nuestros modelos de vida.

Los valores

Será un cambio en donde los valores que distinguían a cada sociedad se van a transformar de manera sustantiva. Históricamente podemos encontrar que desde épocas ancestrales y recientes, tanto en el viejo mundo como en el nuevo, las epidemias diezmaron a las ciudades debido a causas naturales o provocadas, que derivaron en el deterioro de la calidad de vida traducida en la afectación al trabajo, el hambre, la higiene y la salud.

Hay muchas hipótesis y tratados sobre el tema según se quiera analizar. Sin embargo, todos llegan al punto en el que podemos ubicarnos en un sitio, con un contexto socio-económico-cultural específico y con sus espacios públicos y privados, en donde el hombre no solo vive sino que habita, condición humana que hace la gran diferencia.

Regresando a lo histórico, encontraremos que en la organización de los asentamientos humanos existían reglas para el crecimiento de los poblados, ciudades y aun en las llamadas metrópolis, y esta normativa “lógica y natural” la encontramos en la mayoría de los asentamientos considerados como pueblos primitivos en Europa y en América.

Este límite físico, basado en el respeto a la naturaleza del entorno, garantizaba el correcto funcionamiento y administración de la ciudad, lo que se traducía en su condición de habitabilidad.

Y para muestra un botón, la esencia del concepto urbano de la “polis” griega aún es vigente en nuestros días, obviamente, con sus variantes. Pero, en nuestro hoy inmediato y en el futuro próximo ¿qué nos espera?

Debido a la pandemia, tanto en el contexto, así como en los lugares y sitios de nuestra ciudad, o de cualquiera otra en el estado o del país, se han presentado cambios sobre todo en la movilidad, impactando a la actividad productiva, el abasto de los básicos, la demanda de los indispensables y en el comportamiento social, en gran medida como resultado de una planeación urbana que no ha funcionado, principalmente por tres motivos.

1) Por el poco interés de la ciudadanía para cuidar y proteger su espacio vital.

2) Los recursos limitados para las inversiones en infraestructura.

3) El poco interés de las autoridades para administrar correctamente los asentamientos humanos.

La suma de estos tres motivos nos obliga a un replanteamiento del cómo vamos a querer vivir a partir de que oficialmente se levante la cuarentena. Esto es, ¿lo haremos con prudencia, replanteando nuestro comportamiento como comunidad y como sociedad? o ¿saldremos a la calle y a los espacios públicos en una vorágine sin límites?

Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención en estos casi tres meses del “necesario resguardo y distanciamiento social” es que, en el jardín de la casa de ustedes han regresado los pájaros en los árboles, disfrutando nosotros al escuchar al menos, cuatro diferentes trinos.

Esta respuesta de la naturaleza la atribuyo a la reducción del tránsito vehicular, que si bien no es el que debería de ser, se ha reducido. Y cuando por razones estrictamente de abasto de alimentos o de medicamentos he tenido que salir de casa, el transitar en éstas áreas ha sido agradable, pues es notoria la especial cortesía de la mayoría de los conductores de los vehículos, aunque no falta la agresividad de algunos desadaptados sociales que se sienten dueños de las calles y avenidas.

También dos acciones de gobierno me parecen sobresalientes desde el punto de vista de la movilidad: el cierre de algunas calles locales al tránsito, así como la definición de vialidades consideradas de conectividad. La segunda acción, que además la aplaudo, es la llamada “Ruta de la Salud”, con transporte urbano exclusivo para la movilidad del personal que trabaja en las instituciones de salud, ciudadanos comprometidos que están dando la batalla en hospitales y clínicas.

Estas dos acciones puestas en operación y valorada su funcionalidad, nos permitirán replantear la infraestructura vial, y de acuerdo con ésta y a las zonas homogéneas urbanas, poder revisar, consolidar o modificar los usos del suelo, los destinos y las reservas de crecimiento.

La ciudadanía

Pero mucho cuidado al tomar las decisiones. La participación ciudadana deberá ser real, no simulada. La administración pública debe estar cimentada y soportada en la gobernanza, y después de expresados todos los intereses, debatidos y consensuados, el gobierno proceda a administrar y proveer los servicios públicos y sociales que son su responsabilidad.— Mérida, Yucatán.

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

Ventana con texto de 16 puntos... Ventana con texto de 16 puntos...