Día del abuelo

Mario Maldonado Espinosa (*)

El 28 de agosto se celebra el día nacional del adulto mayor o día del abuelo. Desde 1982 las personas adultas mayores son festejadas en todo el mundo al celebrarse la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.

El estado de Yucatán es una de las entidades con mayor presencia de personas con edad adulta; la media nacional es de 8 por ciento, mientras que en Yucatán los adultos mayores representan el 9 por ciento de la población. Para el año 2050 la población de la tercera edad se duplicará, según las previsiones.

Podemos hablar o escribir mucho acerca de los adultos mayores, pero lo cierto es que muchos de ellos todavía son discriminados y tienen problemas de salud, de vivienda e incluso viven solos.

En nuestro país en 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de los Adultos mayores y aquí en Yucatán desde 2014 existe una ley en la materia, cuya última reforma fue en 2016.

En el interior del estado todavía podemos ver cómo hay personas de la tercera edad que van al campo porque tienen fe en el henequén, y por tanto van a limpiar o “chapear” sus planteles. Otros debido a su condición de pobreza todavía salen a cortar leña para utilizarla o para venderla.

Falta mucha ayuda para estas personas, ayuda no solo de las autoridades sino de la propia familia; paciencia, tolerancia por ya no poder hacer cosas que antes hacían, sus fuerzas se han esfumado, muchos de ellos viven en la tristeza y en la soledad; otros aún viviendo con familiares padecen de depresión.

Hoy es obligación de la sociedad cuidar a quienes nos cuidaron durante tanto tiempo, a los que nos enseñaron lo que hoy sabemos. Su ciclo de vida va llegando al final y ante ese panorama debemos hacer todo lo posible por que sus últimos días sean llenos de felicidad.

Esto me trae a la memoria la siguiente historia: “En el jardín de una casa, padre e hijo sentados en un banco. El primero un hombre de edad, le presumo unos 70, el hijo de unos 35 quizás. El padre absorto, el hijo leyendo. Solo el murmullo del viento y las hojas. Un ruido imperceptible llama la atención del padre. “¿Qué es eso?”, pregunta. “Un gorrión” —contesta el hijo—.

Segundos más tarde, la pregunta se reitera. “Ya te dije papá, un gorrión”, insiste con cierto fastidio. En el lapso de un minuto el padre inmutable repite cuatro, cinco, seis veces la misma interrogante; el padre quiere saber, simplemente, “¿Qué es eso?”

El hijo va transformando su semblante hasta llegar a romper en un grito “¡Es un gorrión papá, ¿por qué me haces esto?!” El padre, sin pronunciar palabra, se levanta, se dirige hacia la casa y vuelve con una libreta que pone en manos de su hijo, y el hijo lee: “Hoy, mi hijo menor, que hace unos días cumplió tres años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó frente a nosotros. Me preguntó 21 veces qué era eso. Y yo respondí las 21 veces qué eso era…un gorrión. Lo abracé cada vez que me hizo la misma pregunta, una y otra vez. Sin enojarme, y sintiendo un infinito amor por mi pequeño hijo inocente”.

Hay un instante de silencio conmovedor, y un abrazo reparador de este hijo a este padre que construyó un vínculo de amor, confianza y disfrute compartido; y pide lo mismo a este hijo que hoy es un hombre.”

Podemos hacer mucho por los adultos, empezando por los que están en casa y por los que necesitan de ayuda material y espiritual. Ellos nos han dado mucho.— Mérida, Yucatán

Asesor Jurídico