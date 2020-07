Cuidarnos también depende de nosotros

Seamos consientes

Mario Maldonado Espinosa (*)

Desde marzo, los yucatecos —a instancia de las autoridades locales— fuimos exhortados a permanecer en nuestras casas debido a la pandemia del Covid-19.

Este es hoy un problema de salud impredecible, del que no se sabe todo y del cual hasta el día de hoy no existe vacuna alguna. Una crisis de salud que sigue causando estragos en todo el mundo. Es una emergencia sanitaria que no tiene para cuándo terminar hasta ahora.

A medida que pasan los días, vemos con tristeza y preocupación cómo esta enfermedad ha cobrado tantas vidas, nos ha obligado a desarrollar nuevos hábitos de cuidado y limpieza que en la cotidianidad no se realizaban.

El mundo entero se paralizó, por ende la economía también empezó a sucumbir, pues todas las empresas cerraron sus puertas con excepción de los negocios esenciales.

Entonces, ante la contención por la enfermedad, poco a poco se fue dando otro problema: el económico, pues muchos negocios corrían el riesgo de cerrar definitivamente, los padres de familia necesitaban mantener a sus hijos, era necesario reactivar.

Se presentaron dos graves problemas: el de salud para cuidar y salvaguardar la vida de los yucatecos y el económico. Se requería pues de actividad económica y laboral para poder tener estabilidad.

El gobierno del estado hizo su parte en la entrega de despensas en todo el territorio, seguros de desempleo y apoyo a empresas mientras lo fuerte de esta contingencia nos desafiaba, pero nos llovió sobre mojado.

El pueblo yucateco sufrió un nuevo embate, la tormenta “Cristobal” que dejó cuantiosos daños, inundaciones, encharcamientos y pérdidas de cosechas y muchas familias afectadas, y hasta el día de hoy se siguen atendiendo esas necesidades.

Fue así que poco a poco a través del semáforo que indica cómo va el coronavirus, a través de “olas”, que poco a poco se fueron reabriendo las empresas, los negocios y los lugares públicos.

Se ha dicho mucho a través de los medios de comunicación sobre la importancia de tomar las medidas pertinentes para cuidarnos, y lo tenemos que hacer. Necesitamos continuar, sí, pero esto debe ser cuidándonos. De nosotros depende cómo y en qué cantidad sigan los contagios y los fallecidos.

Seamos consientes de la delicada situación. Tomemos como ejemplo los otros países que luego de levantar el confinamiento hoy nuevamente están prohibiendo la movilidad debido a nuevos casos.

Hay que seguir guardando distancia. Usar cubrebocas y lavarse constantemente las manos.

En los últimos días hay un tema que es necesario considerar y que depende mucho de cómo se vaya dando la movilidad y la reapertura de negocios no esenciales en Yucatán. Es precisamente contar con parámetros aceptables y previsibles en la ocupación de cuidados intensivos en los hospitales.

Hoy nos dicen que es del 23% y la ocupación de camas de hospitalización es del 47%, y aunque está a la alza todavía hay un control.

La ocupación hospitalaria es una factor importante. En este caso es pertinente atender lo que las autoridades de salud están reportando y evitar entrar en pánico y ser parte de noticias falsas.

En el tema de hospitales hay que considerar que hay los que están a cargo del estado y otros de la federación como el IMSS, Issste y el Hospital Regional de Alta Especialidad, varios de ellos han sido reconvertidos para atender a pacientes con coronavirus cuando sea necesario, todos ellos funcionan como una red, por eso es importante que toda aquella persona, sin excepción, sea atendida de manera oportuna y humanamente posible.

Por fortuna también está ya disponible el Centro de Convenciones Siglo XXI que cuenta con más de quinientas camas para atender a pacientes.

No debemos relajar las medidas de prevención para no retroceder en lo que se ha logrado. Reapertura económica sí, pero cuidándonos.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe

Asesor Jurídico