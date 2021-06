Culpables y responsables

El rebrote de Covid en Yucatán

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Errar es humano. Culpar a otra persona es política —Hubert H. Humphrey

La luz al final del túnel sigue viéndose cerca, pese a la cortina de bruma que está ocasionando lo que a todas luces es un rebrote del Covid en nuestro estado.

Entre los temas que abordó en su reciente mensaje el secretario de Salud estatal, el Dr. Mauricio Sauri Vivas, que por cierto se le vio un tanto incómodo y acartonado leyendo el teleprompter (me he preguntado por qué no lo dio el gobernador), destacaría para mí, lo que se puede escuchar al minuto 3 con 45 segundos: “A las familias les pedimos que cuiden a sus jóvenes”. Esta frase encierra mucho de lo que ha salido a relucir y que fue apuntalado por comentarios poco afortunados de Mauricio Vila, que luego se retractó para decir: “no estoy culpando a los jóvenes”.

Una vez más, en el tema de la pandemia, la culpa vuela huérfana y sin dueños, yendo de un lado a otro, y la responsabilidad se convierte en ese traje pesado que nadie quiere llevar. En este rebrote, los jóvenes se han contagiado más, entiéndase que es el grupo más susceptible a los contagios, no a la gravedad de la enfermedad.

El relajamiento de las restricciones tenía que generar lógicas consecuencias, arropadas por interminables argumentos: “ya era hora, no soporto el encierro”, “esto no es vida”, “solo dos como la gente”, “es una reunioncita” y, por otro lado, la más que entendible situación económica que necesita de la reapertura, la libre circulación y extensión de horarios de numerosos negocios que dependen de esta clientela joven.

Es claro que relajar las medidas ha sido el detonante, y por otro lado, sin ser epidemiólogo, creo es muy aventurado hablar de una nueva cepa, hipótesis que hubiera sido más fuerte si este repunte se hubiera dado cuando las medidas de confinamiento eran más rígidas. Sin embargo, la estrategia anunciada recientemente podría ser insuficiente. Recordemos lo ocurrido en el primer trimestre del año.

La pandemia en Yucatán estaba estancada en prolongada meseta a la baja. La vacunación comenzó a fluir a cuentagotas. La población mayor era la más afectada y lamentablemente los jóvenes también eran la fuente de contagio, con todo y el “seudotoque de queda”, los convivios nunca disminuyeron, se daban, por lo general, en lugares cerrados; para eludir los retenes bastaba esperar a terminar la reunión después de las 5 de la mañana, o para no complicarse, alquilar, si no se tenía, una casita en la playa todo el fin de semana.

Desde entonces pareciera que no se le daba importancia al tema de la convivencia en sitios cerrados y mal ventilados. Tal como se esperaba la aplicación de las vacunas (Hay que señalar: una exitosa e impecable actuación de nuestras autoridades estatales de salud) ha incidido en la disminución de la mortalidad de los más indefensos, los adultos mayores, con su consecuencia inmediata: la desaturación hospitalaria.

Recordemos que el virus dejará de comportarse como pandemia al descender los casos cuando ya no tenga personas a quienes contagiar, la tan mencionada inmunidad de rebaño que se logra con la población que sobrevivió y generó anticuerpos en forma natural y los ya vacunados.

No obstante de lograrse lo anterior, la incertidumbre seguirá rondando, aún no se ha esclarecido cuánto tiempo durará esta inmunidad adquirida, luego entonces, tal vez sea mejor pensar que un nuevo contagio se convertirá en una especie de espada de Damocles y no bajar la guardia.

Si partiéramos del razonamiento tan simple de señalar que la culpa es de los jóvenes, entonces en forma obligada, tendríamos que hablar de responsabilidades que van desde las autoridades que relajaron las medidas, hasta los padres o las familias que no controlan a sus muchachos y, lamentablemente los adultos muchas veces no son ejemplo para sus hijos.

Tampoco es tema menor el incremento de la movilidad por las recientes campañas electorales, cuyos protocolos para evitar riesgos de contagios, no fueron del todo respetados y tal vez pasaron por alto el tema del confinamiento en espacios cerrados.

Recordemos que el coronavirus requiere de la transportación área, de estos llamados “aerosoles”. Desde mi punto de vista fue más riesgosa la reunión de los involucrados (casi siempre jóvenes) en estas “casas de campaña” de los candidatos, con horas de convivencia sin cubrebocas, y la mayoría de las veces en sitios mal ventilados, comparados con el riesgo, a pesar de las multitudes, de los eventos masivos efectuados al aire libre, trátese de plazas o parques públicos.

Pero volviendo al señalamiento del secretario de salud: “las familias deben de cuidar a sus jóvenes”. Tanta responsabilidad tienen los jóvenes al salir, como aquellos padres que son omisos o también han contribuido permitiendo, por ejemplo, estos llamados viajes de graduación de todos los niveles educativos al Caribe mexicano, en fechas recientes cuando ya Quintana Roo estaba en un inminente semáforo rojo.

Debe quedar clara la responsabilidad compartida. Es muy frecuente que los hijos ahora no abandonen tan pronto el nido, precedido de la etapa en las que se rompen estereotipos: “Yo ya no pido permiso, les informo a mis padres que voy a salir”; desde aquí, hay una concepción errónea; a la negativa del permiso a salir contestarán: “soy mayor de edad”.

Cuando tuve esos brotes de rebeldía, fueron acallados en forma oportuna y contundente por mi señor padre con su lema: “Mientras vivas bajo este mismo techo y dependas económicamente de nosotros, tendrás que respetar y obedecer las reglas de esta casa”, sentencia que con el tiempo me tocó enarbolar.

Pero también hay otro grupo de adultos jóvenes y otros ni tanto, que al fracasar en su vida matrimonial o por otras circunstancias, regresan al refugio predilecto: la casa de los padres, que por lo general aplican sin dudarlo la parábola del hijo prodigo, y a pesar de contribuir al gasto familiar deben respetar las normas establecidas para una sana convivencia, porque para los padres los hijos nunca crecen.

De tal forma que esta dinámica familiar atada por todos lados por estos monstruosos nudos de la pandemia, requiere a este nivel de la participación de todos y lo mismo podemos decir como sociedad.

Hay que sentarse a platicar del tema con nuestros jóvenes, predicar con el ejemplo y ejercer la autoridad cuando se tiene que ejercer. Pocas veces puede hablarse que la culpabilidad y la responsabilidad es de todos y tienen límites a veces imprecisos. No busquemos culpables, convirtámonos todos en responsables.

En 1994 el cantante Fato compuso una canción llamada “El Monstruo”, en donde habla de los miedos de la infancia que no desaparecen, solo se transforman al crecer y tienen como refugio seguro los brazos paternos. La última estrofa de esta extraordinaria canción dice:

Abrázame padre/cerremos la puerta/debemos hablar/el monstruo anda afuera/comiéndose el alma de la humanidad.

Hoy ese monstruo se llama Covid… y está comiéndose más que el alma de la humanidad.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor