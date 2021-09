De estadios, aficiones y estacionamientos

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

Estadio 1. Mi autoestima de andante urbano estaba en el cenit. Dos días antes fui, prácticamente sin contratiempos, del aeropuerto Schiphol al hotel por mis propios medios, sin tomar taxi.

Cómo no iba a encontrar la manera de llegar a la Amsterdam Arena, donde esa noche el poderoso Ajax, cuatro veces campeón de Europa, se enfrentaría al modesto Groningen, que con seguridad sería vapuleado. El juego tenía poca importancia y el resultado, ninguna. Lo que me atraía era la experiencia de visitar uno de los estadios más insignes de Europa.

Salí del hotel, en la parada leí los didácticos señalamientos de las rutas, subí al tranvía urbano, bajé en la estación del entronque con el tren suburbano y estalló la batahola. Tal pareció que llegué al reino del gigante aqueo que peleó codo a codo con Aquiles. Las huestes de Ajax subieron al metro como si de atacar Troya se tratase, y en cada parada se sumaban más.

Al llegar a la estación “Amsterdam Arena” el tren nos vomitó como a un producto nauseabundo y se alejó, vacío. Yo para entonces era un miembro más de las tropas de Ajax y estaba presto a vencer al propio Héctor.

Los aficionados que llegaron en auto aparcaron cómodamente en el estacionamiento del estadio, del que no alcanzaron a llenar la mitad.

Estadio 2. “¡Ahora sí, los gringos van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios!”, decíamos a coro mientras subíamos a un tren tras otro en la estación Taxqueña rumbo al Estadio Azteca. Esa noche México y Estados Unidos se enfrentaban en las eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018. Los vagones del tren ligero iban atestados y con los vidrios empañados. En las siguientes estaciones no subirían más aficionados… no cabían.

Al llegar a la estación “Estadio Azteca”, el tren lanzó su vómito de humanos, lo mismo que el tren de atrás, y el de atrás, y el de atrás… De regreso, de nuevo el ingente tropel tomó por asalto el tren ligero y al grito de “¡Fuera Osorio!” (el respetable pedía la cabeza del técnico después de un insípido 0-0) llegamos a Taxqueña para, prácticamente los mismos miles, tomar el metro cada uno a su destino.

De la ocupación del estacionamiento del estadio no tuvimos noción, pues está en el lado opuesto de la estación del tren ligero. Con seguridad estaba lleno; el estadio lo estaba.

Estadio 3. Dejamos nuestro equipaje en el hotel enclavado en el centro de Guadalajara y de ahí caminamos, no pocos metros, a la calzada Independencia. La intención era tomar el Macrobús para dirigirnos al parque zoológico de la ciudad, con uno de los acuarios más grandes del país, sino el que más. No contábamos, sin embargo, con que antes de la estación “Zoológico” está el Monumental Estadio Jalisco. Y ese día, a esa hora, jugaba el Atlas.

Hube de refrenar mis impulsos para no bajar en la estación “Monumental” y seguir a la muchedumbre hacia el vetusto, imponente estadio. El Macrobús, que avanzaba a paso lento de tan repleto, después de esa parada siguió ligero y prácticamente vacío al zoológico. Lo mismo el de atrás, y el de atrás y el de atrás.

Estadio 4. Como se recomienda cuando hay poco tiempo y se quieren conocer al menos los puntos más representativos de una ciudad, tomé el City Bus en la Plaza Independencia, vigilado celosamente por la estatua ecuestre del Gral. José Artigas. El recorrido incluía, lo supe en ese momento, una parada que lleva el venerable nombre de “Centenario”. Al llegar, el sonido del autobús lo hizo saber: “A la derecha tienen el Estadio Centenario, sede de la selección nacional de fútbol del Uruguay”.

Histórica casa del primer Mundial de fútbol, en 1930, el Centenario es uno de los estadios con más capacidad en América —llegó a tener un aforo superior a 70 mil—, aunque desde fuera no lo parece. Está hecho en una hondonada, de modo que el muro que lo circunda no es tan elevado. Se ubica en el arbolado Parque Batlle, un barrio de amplias y transitadas avenidas.

“¿Dónde estacionan los aficionados que vienen al estadio?”, pregunté al chofer. “En todos los sitios prohibidos: aceras, bici-rutas, áreas verdes, rampas para discapacitados, pasos peatonales…”. Imposible no pensar en lo desagradable que ha de resultar para los vecinos cuando hay partido o concierto.

Estadio 5. Esa noche regresaría a México y aún no conocía el que quizá sea el estadio más afamado del Cono Sur (excepción hecha del Maracaná): la Bombonera de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. En esa ocasión, ni hablar, la premura de tiempo me obligó a tomar un taxi desde el gigantesco obelisco en el cruce de Corrientes con avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo. Bajé en la puerta del estadio y me tomé unas fotos.

La enorme antipatía que me despierta el club de fútbol Boca Juniors —sí, más que el América— no era impedimento para conocer su famosa casa. No estaba ahí para aplaudirles. Atestigüé que los colores azul y amarillo del equipo no solo cubren las paredes del estadio, sino del barrio entero. Afuera, las imágenes de Diego Maradona, que defendió esa playera, dan cuenta de la veneración de los argentinos.

Enclavado en el corazón de ese barrio bravo, el estadio carece de estacionamiento. Casi toda la afición llega a pie, de ahí que los principales aficionados sean vecinos de La Boca. La experiencia del paseante se completa con una visita, a escasas cuatro calles del estadio, al pintoresco y encantador barrio del Caminito, que toma su nombre del famoso tango: Caminito que el tiempo ha borrado / que juntos un día… Pero esa es otra historia.

Estadio 6. Los compañeros de trabajo ya nos esperaban en el Kukulcán. Llegamos en la tercera entrada con unos Leones rugiendo a mansalva sobre inofensivos Sultanes de Monterrey. En el grupo había regios y yucatecos, y cuando las bromas estaban en su punto llegaron las piedras de la güera. Béisbol en el Kukulcán sin piedras no es béisbol.

Llegada la novena entrada, con el juego definido a favor de los de casa, el estómago ya daba cobijo a media docena de piedras y una torta de Manolo, a más de algunas dosis de amargo lúpulo. Al concluir el juego el respetable salió a los estacionamientos del parque y de la unidad deportiva, lo mismo que a abordar camiones en circuito colonias y taxis en los alrededores.

Estadio 7 (futuro). De los casos aquí expuestos, la Amsterdam Arena, el Azteca y el Monumental Estadio Jalisco cuentan para su acceso con transporte masivo: tren suburbano, tren urbano y autobuses de doble cabina para decenas (¿cientos?) de pasajeros, respectivamente.

En Montevideo el estacionamiento es un serio problema cada vez que se ocupa el Centenario para fútbol y conciertos. Y la Bombonera de Boca de plano no tiene para estacionar.

El Kukulcán, si bien ofrece un estacionamiento discreto en el parque, cuenta con numerosos cajones en toda la Unidad Deportiva Kukulcán, incluidos los del estadio Carlos Iturralde. Aún así, muchos estacionan en la plaza Kukulcán y en calles aledañas.

El Kukulcán tiene un aforo para 15 mil personas. Los otros casos mencionados son de 40 mil en La Bombonera y los demás rebasan con amplitud la capacidad para 60 mil aficionados.

En el caso del nuevo Estadio Sostenible de Yucatán será indispensable tener un sistema de transporte masivo. Sería un despropósito confiar en que la gente llegará en su auto o en el rupestre transporte público que tenemos en la ciudad.

Como bien alertó un personaje que estuvo muy atento al anuncio del martes, el ingeniero Mena, el estacionamiento tendrá lugar para 1,600 cajones en un estadio con aforo para 30 mil, ¡el 5%! Aun los estacionamientos circundantes, con los que se cubriría una demanda de 9,000 espacios, serán insuficientes.

El estadio debe ir acompañado de un sistema tipo tren suburbano, urbano o una especie de Macrobús, y de una cultura del aprovechamiento de esos sistemas, sobre todo en una ciudad en la que el uso del automóvil propio está tan arraigado y donde muchos piensan que si usan transporte público les saldrá xayak.— Mérida, Yucatán.

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia