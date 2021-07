De la insensatez a la mezquindad. Falta de medicinas

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Siempre hay algo infinitamente mezquino en las tragedias de los demás —Oscar Wilde

Sin temor a equivocarme, es una de las imágenes que más me han condolido en mi carrera de médico.

Pareciera como un triste cartabón. La cabecita alopécica por efecto de los medicamentos, los ojos hundidos con la mirada y expresión de tristeza. El cuerpecito delgado. En una mano el catéter, en la otra libre, el carrito de plástico o la muñeca. A un lado la madre o el padre afligidos, las enfermeras atentas.

Son los niños con cáncer que se aferran a la vida que pende de un hilo: la venoclisis por donde entra, como letal ejército, la quimioterapia que se enfrenta al más cruel de los enemigos. Las criaturas con el cuerpo quebrado, pero el alma entera, que esconden la sonrisa que aflora de nuevo a la menor provocación de ternura y cariño, que se revela en el rostro demacrado, reflejo fiel de la desigual batalla.

Como ortopedista me tocó en más de una ocasión algún caso en donde para preservar la vida, nos vimos en la necesidad de amputar la extremidad carcomida en el hueso por algún tumor maligno, y después de esto el complemento de la quimioterapia, todo en aras de expulsar al mismo demonio materializado en enfermedad.

A pesar de dedicarme a la Ortopedia, no he sido ajeno y he visto con gran satisfacción el enorme adelanto que ha tenido la ciencia médica en el campo de la Oncología. Ahora el diagnóstico de leucemia o cualquier variante de estos “cánceres de la sangre” ya han dejado de ser sinónimo de muerte inminente.

Los casos de curación ahí están, al igual que los avances en trasplantes de medula ósea, el perfeccionamiento en la quimioterapia, la radioterapia y el descubrimiento de medicamentos.

En todos estos años la Medicina en México ha estado a la altura, baste tan solo mencionar al IMSS como líder en trasplantes de médula ósea en Latinoamérica.

En todas las unidades oncológicas del país, la sobrevida y la calidad de vida de la mayoría de los pacientes fue en ascenso, incluyendo el período del Seguro Popular y sus programas trascendentales en el combate de cinco de los tipos de cáncer más letales.

Es por esto que no puedo digerir el drama que está ocurriendo con los niños enfermos de cáncer que se han quedado sin tratamiento, con esquemas incompletos o cambiantes.

La falta de empatía del presidente en estos temas solo se puede comparar, en tamaño, a la mezquindad de los recientes comentarios del subsecretario Hugo López Gatell.

Puedo admitir que estas desafortunadas palabras provengan del político que es, de ninguna manera lo puedo aceptar del médico, de aquel que algún día levantó la mano para el juramento hipocrático, y menos aún del infausto personaje responsable del pésimo manejo de la pandemia, y por si fuera poco del que ahora maneja las riendas de lo que queda de la cada vez más devaluada Cofepris.

El desatino de la 4T de romper con la Industria Farmacéutica Nacional, en su pleito con los intermediarios, en aras de someter a un laboratorio, que dicho sea de paso es un orgullo dentro del ramo, con la cantaleta de acabar con la corrupción, vino a dar al traste con el control que se tenía en mucho, pero por mucho del abasto y la distribución de los medicamentos.

Pensar que modificar el suministro de medicamentos era cosa sencilla sin medir las consecuencias, es un reflejo de las decisiones que se toman sin investigar, meditar o prever las consecuencias, tan equiparable como: construir una refinería en una zona pantanosa, herir ecológicamente el territorio con un tren, o tirar millones de pesos a la basura en forma caprichosa para cancelar la construcción de un aeropuerto, con la salvedad que en este caso se comprometió la salud de miles de mexicanos.

Y con todo respeto, que no me vengan con el cacareado argumento que porque antes no decíamos nada… que el desbasto es resultado de los gobiernos anteriores: Por la sencilla razón que con todo lo neoliberales, corruptos, sátrapas, tranzas, sinvergüenzas y lo que se quiera decir de gobiernos anteriores, nunca se dio un desabasto de medicamentos de estas dimensiones y nunca se desprotegió tanto a los pacientes.

Si bien no debemos denostar que existe una escasez de medicamentos, de materia prima y precursores en todo el mundo por el tema de la pandemia, es evidente que en México el problema se ha agravado por las malas decisiones.

Se ha hablado tanto del convenio con la ONU…, aún esperamos los medicamentos, dónde están. El aviso del presidente hace unos días de que un laboratorio japonés ya se ofreció para producir los medicamentos que la Industria local puede hacer y con mucha calidad, es reflejo fiel de hasta dónde puede llegar la tozudez del arrebato gubernamental, es simplemente no dar su brazo a torcer.

Poco importa al parecer las deleznables consecuencias que esto ocasiona; pero además equivocarse en forma flagrante y tachar de “conspiracionistas y golpistas” a los padres de familia de estos niños con cáncer es algo que solo se puede ver en este México cicatero de la 4 T.

Ojalá que las personas involucradas en esta tragedia no tengan jamás que estar del otro lado.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor