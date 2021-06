De padres y patriarcas políticos

Ver, oír y contar

Por Olegario M. Moguel Bernal (*)

Hecho una sopa, don Polo Ricalde y Tejero llegó al pequeño café del norte de Mérida, uno de los muchos que frecuenta por las mañanas o tardes, según su ánimo y ocupaciones. Cerró el paraguas que había resultado inútil dada la ferocidad del aguacero vespertino y, tras un intento fútil por secarse la ropa, alzó la vista y vio sentado, en la mesa del fondo y tan empapado como él, a su sablista amigo Ángel Trinidad.

—¡Miren quién llegó! ¡Qué suerte la mía! Vengo al norte de Mérida, como pocas veces, y tengo la grata sorpresa de encontrarme a don Polo Ricalde y Tejero.

El venerable vecino del norte hizo un mohín de disgusto, aunque en el fondo le agradaba el personaje y disfrutaba los diálogos que sostenían. Se sentó a la mesa y pidió un expreso cortado, como siempre.

—¡Vaya lluvia! Chaac está furibundo.

—Y lo que falta, don Polo. El domingo será un día pasado por agua… Por cierto, permítame felicitarlo.

—Por qué me felicitas si no sabes por quién voté, ni te lo voy a decir.

—Porque el domingo es Día del Padre.

—Ah, cierto. Pero nunca te he dicho que lo sea.

—Bueno, yo creí que…

—Te he dicho mil veces que no asumas lo que no sabes. Claro que si piensas que soy el padre de la patria es otra cosa.

—El padre de los recorridos por los cafés del norte de la ciudad.

—Y tú el padre del centro histórico, que es de donde difícilmente sales.

—No, para nada don Polo. Quizás lo sea el único que será tres veces alcalde.

—Esa es tu interpretación. Pero ven acá, ya entrados en el tema, después de estas elecciones veo muy huérfana a la política nacional y local.

—¡Qué pasó don Polo! ¿Estamos hablando de padres o de madres?

—No me malinterpretes. Me refiero a que no hay esa figura que agrupe los intereses políticos y que se haga sentir como un patriarca.

—Pues ahí está López Obrador. Quiere agrupar todos los intereses, y por acciones en ese sentido no ha parado.

—Sí, aunque no con mucho éxito, por lo que veo: más división que unidad.

—Pero intenta construir un patriarcado político.

Némesis

—Eso lo llevaría a equipararse con su némesis. Porque, estarás de acuerdo conmigo, la última figura a la que se le pudo considerar un patriarca político fue Salinas de Gortari.

—Vaya que tenía controlado el país. Hasta que estalló el conflicto zapatista. Fue su Waterloo.

—En efecto. El caso es que no veo a esa figura que consolide intereses, ya no digamos que reclute discípulos sino que sea el guía que abra la puerta para el análisis de ideas y el debate sobre aquello que Molina Enríquez llamó “los grandes problemas nacionales”, hoy muy diferentes a los de principios del siglo XX.

—Bueno, ahí está Ricardo Anaya buscando resurgir.

—¡Muchacho, no me vengas con eso! Lo que el PAN debe hacer es alejarse de él. Ese joven no se ha bajado de su nube. Ve al país desde la superficie, por más que lo esté recorriendo. No sabe siquiera agarrar un taco, y no se da cuenta de ello. No, no, no. En momentos en que el electorado valora más los comportamientos sociales que la atención a los problemas estructurales, Anaya está en las antípodas del perfil ideal. Si el electorado nacional valorara lo contrario, sería el indicado.

—Pero en Yucatán…

—Amigo mío, no vas a comparar el perfil del elector de Yucatán con el de otros estados con problemas mucho más profundos y arraigados. En esos casos presentarse como el Robin Hood del siglo XXI resulta muy atractivo para muchos. Aquí en Yucatán los problemas son más inasibles: ¿qué vas a ofrecer? ¿Acabar con el desempleo, frenar el crimen organizado, poner fin a la pobreza…?

—Ya entiendo por qué muchos ganaron aun sin ofrecer planes de trabajo concretos.

Ángel Trinidad pidió otro café americano y una nueva canasta de pan, ya que a la anterior había puesto fin con voracidad vikinga.

—Volviendo a la orfandad, después de los resultados electorales de hace quince días no me negará que en Yucatán sí contamos con un patriarca político.

—¿Dónde? Cuando lo veas señálamelo, no seas malo, porque no lo veo por ningún lado.

—Ah qué don Polo tan mordaz. Pues en palacio…

—¡Espera! Si te refieres a quien imagino, no pienso igual ni de cerca. Una cosa es el patriarcado político y otra amalgamar intereses coyunturales. Lo que sucedió esta vez no fue una suma de adeptos; fue la contratación de mercenarios de la política. Si mañana surge un mejor postor, harán “co’ox virar” sin parpadeos, y la fuerza que unos creen tener hoy desaparecerá tan rápido como los panes de la canasta.

Don Polo creyó que Ángel Trinidad mostraría cierto sonrojo por la alusión al pan de la canasta, pero éste no se dio por aludido y siguió tan campante:

—Casi se llevaron carro completo en el Congreso y ganaron muchísimos municipios… Ah, y agréguele tres diputaciones federales.

—¿Y qué con eso? Con los fichajes que hicieron hubiera sido un fracaso extremo no lograr esos números.

Don Polo sorbió su café y remató:

—Tristemente nuestros políticos son cada vez más maniqueos, actúan pensando en los extremos: si tienes recursos económicos eres enemigo; si aspiras a superarte, también; si quieres hacer política debes estar en el poder, porque ser oposición te empequeñece. Por eso, los que no supieron hacer política desde la oposición buscaron en este 2021 su única salida: alcanzar espacios de poder a costa de lo que sea, incluso de su propia esencia.

—Caray, don Polo. Así como lo dice suena a traición de los propios principios partidistas.

—Sería traición solo si te importaran.

—Tiene razón… ¡Uy, qué tarde se me hizo! —exclamó Ángel Trinidad saltando de la silla como expulsado por un resorte—. Me tengo que ir. Gracias por el café y el pan.

—Pero, pero… bah, otra vez me lo hizo —masculló don Polo pero ya no había nada qué hacer. Su amigo había puesto pies en polvorosa, o en charcos.

—Ni hablar. Otro expreso cortado, por favor.— Mérida, Yucatán.

