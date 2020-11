De política y cosas peores

Catón

¡Clap clap clap clap clap clap! ¿A quién aplaudes tan entusiastamente, escribidor, y además con ambas manos según pude observar? Al Senado de la República, en especial a los senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera, por su iniciativa y decisión de inscribir con letras de oro —figuradamente hablando, claro—, en el salón de sesiones de la Cámara Alta —también figuradamente hablando— la frase: “Ramón López Velarde, poeta de la patria”.

Les diré. Tres libros dejaron honda marca en mí. El primero, lectura infantil, fue “Corazón, diario de un niño”, de Edmundo de Amicis. El segundo, en tiempos de la primera juventud, fue “Le petite chose” (“Poquita cosa” o “Fulanito”, en traducciones castellanas), del francés Alphonse Daudet. Y el tercero, en años ya de madurez, el volumen en que se contiene la obra poética de Ramón López Velarde.

Del bardo jerezano me atrae su sensualidad de católico —la expresión es de Rafael López—, lo mismo que su angustiada dualidad vital, su permanente enigma de “no ser ni carne ni pescado”.

Venero a López Velarde. Me sé de memoria una veintena de sus poemas, entre ellos “Suave patria”, que podría empezar a decir ahora mismo sin equivocar un solo verso. Me alegró entonces la decisión de homenajearlo ahora que se acerca el centenario de su fallecimiento.

Los muros de los recintos camarales han sido reservados casi siempre para personajes de la vida cívica. El hecho de que en uno de esos muros se ponga el nombre de un poeta es un acto de cultura realizado en una época en que la cultura es víctima de recortes, por no decir que coartada, y aun objeto de hostilidad y agravio, como acaba de suceder con las alusiones de López Obrador a la Feria Internacional del Libro, de Guadalajara.

Aplaudo, pues, a los senadores que propusieron aquella iniciativa. Es muy alentador saber que dentro de la 4T hay algunos que saben quién fue López Velarde.

