De política y cosas peores: bifurcación

Catón

Samuel Goldwyn, el productor de cine fundador de la Metro Goldwyn Mayer, era famoso por sus metidas de pata al hablar, derivadas de su absoluta falta de instrucción. Innumerables son las anécdotas que de él se cuentan.

Uno de sus asesores le aconsejó no contratar a cierto cómico. “¿Por qué?” —preguntó el productor. “Es muy procaz” —le dijo el consejero. “Bueno —adujo Goldwyn—, cada quien puede estar en favor de lo que quiera”.

En cierta ocasión viajó a Europa en barco. Cuando el trasatlántico levó anclas, Goldwyn, desde la cubierta, se despidió de los amigos que fueron a dejarlo en el puerto. Al tiempo que agitaba su pañuelo les decía alegremente: “Bon voyage! Bon voyage!”

Una actriz se negó a interpetar un papel. “¿Por qué?” —le preguntó Goldwyn. Alegó la actriz: “La mujer a quien debo representar es lesbiana”. “Eso no es problema —la tranquilizó Goldwyn—. La hacemos norteamericana.

En otra ocasión Goldwyn rechazó la petición de aumento de sueldo que le hacía uno de sus empleados. “Te daré mi respuesta en dos palabras —le dijo—. Im posible”. A veces solía filosofar. Una vez sentenció: “Los tiempos son tan malos que mejor sería no haber nacido. Desgraciadamente muy poca gente adulta tiene esa buena suerte”.

Goldwyn es autor de una frase que usaré para ilustrar mi confusión de hoy. Dijo una vez: “Si en tu camino encuentras una bifurcación, síguela!” Pues bien: yo me encuentro en una bifurcación, y estoy seguro de que en la misma situación se encuentran millones de mexicanos.

Queríamos un gobierno que efectivamente trajera consigo un cambio positivo para México. Estábamos hartos de los vicios que se arraigaron en la vida nacional, especialmente la corrupción, rampante en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Efecto de tal hartazgo fue la elección de López Obrador. Ahora, sin embargo, nos preocupan sus inconsistencias y arrebatos, su apartamiento de la ley, su absolutismo presidencial. Me encuentro pues —y muchos ciudadanos comparten esa inquietud mía— en esa bifurcación del tipo de la que hablaba Goldwyn.

Por una parte, alabo el impulso ético que AMLO ha dado a su gobierno. Por la otra, me perturban su actitud dictatorial. Me hallo, entonces, ante una bifurcación, y no sé qué camino tomará el país. A mí no me pregunten, pues diré lo mismo que leí una vez en la defensa trasera de una vieja camioneta: “No me sigan. Yo también ando perdido”…

Aquel señor regresó de su viaje un par de días antes de lo esperado. Aunque el reloj marcaba ya la medianoche su mujer no estaba en el domicilio conyugal.

El señor despertó a la criadita de la casa y le pregunta: “¿Dónde está la señora?” “Salió de cacería” —respondió la muchacha. “¿De cacería?” —repitió el señor sin entender. “Sí -confirmó la criadita—. Me dijo: ‘Ahora que no está mi marido voy a echarme una liebrita’”.— Saltillo, Coahuila.