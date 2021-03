De recurso natural a patrimonio en Yucatán

El Día Mundial del Agua

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua”, Wystan Hugh Auden

María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados.

Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús:

—Ya no tienen vino.

Jesús le respondió:

—Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy.

Entonces María les dijo a los sirvientes: “Hagan todo lo que Jesús les diga”. Allí había seis grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos cien litros. Jesús les dijo a los sirvientes: “Llenen de agua esas tinajas”. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: “Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta, para que lo pruebe”. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino, y se sorprendió, porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: “Siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final”.

Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm, y allí se quedaron unos días.

Este es tal vez uno de los pasajes bíblicos más conocidos y una de las referencias más antiguas sobre el agua. Independientemente del significado que para católicos y cristianos tiene el mensaje, no puedo evitar el analizar que Jesús utilizó mucha agua, si tomamos en cuenta que un cántaro equivaldría a 40 litros. Esto quiere decir que Jesús hizo entre 480 y 720 litros de vino o entre 127 y 190 galones de vino. Mucho vino… mucha agua.

El año pasado en que colisionaron la contingencia sanitaria y la climática por los huracanes, era muy singular ver cómo la gente se peleaba tanto por un garrafón de agua como por un cartón de cervezas; un señor en una tienda de conveniencia exclamó: “para la sed las chelas, el agua es para lo demás”.

Mañana, 22 de marzo, se celebra el Día Internacional del Agua. Es muy probable que la gran mayoría de la gente no tenía en cuenta esta fecha. Todos nos acordamos que en el primer día de la primavera se recuerda a Benito Juárez, a partir de hoy muchos, y me apunto de primero, van a recordar que en el segundo día se celebra al agua.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución que declaró el 22 de marzo de cada año como: Día Mundial del Agua.

El agua, este elemento escurridizo que se escapa entre los dedos, adopta la forma del recipiente que lo contiene, posee la propiedad de fluir libremente como líquido, evaporarse o, ser tan duro cuando en hielo se convierte… también tiene su efeméride.

Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Dato curioso, el cuerpo humano está formado también en un 70% por el agua. Sin embargo, lo sobresaliente es que el agua cubre casi las tres cuartas partes del planeta, pero apenas cerca del 2 por ciento es potable, así de poco y es por ello obligatorio conservarla y es por ello que deba de cuidarse.

Riqueza

Yucatán está situado en un punto privilegiado del país. Nuestra riqueza en agua es infinitamente mayor a muchas de las regiones del mundo. En más de una ocasión, ha habido gente de fuera que nos hace de menos por no tener ríos y lagos. Siempre sonrío porque somos tan desconfiados, que nuestra riqueza en agua la guardamos en ríos que fluyen por debajo de nosotros y los presumimos en algunos puntos mediante los cenotes, que como ojos mirando al cielo, se jactan de la opulencia de nuestra tierra. El agua forma parte de nuestro patrimonio cultural en torno al cual desde nuestros ancestros mayas ha jugado un papel fundamental en nuestras artes y forma de vida.

Pero, ¿qué estamos haciendo para cuidar esta riqueza? Cuando se trata de dinero, éste se guarda debajo del colchón, en la más sofisticada de las cajas fuertes o, lo convertimos en una tarjeta de plástico. Recelamos de quien osa intentar arrebatarnos nuestro dinero. Pero que hacemos con esta riqueza que representa el agua. Posiblemente por sentirnos en la abundancia con este recurso, no lo cuidamos, lo derrochamos, lo desperdiciamos, lo relegamos.

El agua es vida, esto es incuestionable. Hablar en estos momentos del cambio climático, del calentamiento, sería simplemente el evocar una herida abierta en nuestro mundo. El problema está allá. El remedio está en todos.

A veces no se aquilata el gran esfuerzo que significa llevar el agua potable hasta las casas. Hasta antes de los años sesentas, el agua que se consumía en Yucatán provenía de lo recolectado de la lluvia en los depósitos o extraída de los suelos. La gente de fuera que se quedaba a vivir en Yucatán se decía que: “había probado agua de pozo” y, esto no solo era atribuible al sabor tan especial del líquido, sino más bien al hecho de que si la tomabas y no te enfermabas ya tenías inmunidad a nuestros gérmenes patógenos y podías ser considerado un yucateco… Pero el no tener agua entubada y purificada conllevaba a un enorme número de enfermedades gastrointestinales; habrá que recordar la reticencia de sectores de la sociedad yucateca con la Federación que estaba detrás del proyecto y que ocasionara que el nada bien recordado Gustavo Díaz Ordaz exclamara: “Los yucatecos están acostumbrados a tomar caldo de microbios”…, se hiciera a un lado y propiciara la gran hazaña de la introducción de la red de Agua Potable en Mérida, impulsada por el inolvidable Dr. Francisco Solís Aznar (cuyo otro sueño, la red de alcantarillado, no pudo ver cristalizado) y, que incidió dramáticamente en la salud. Por eso hay que atesorarla y cuidarla y no ser renegados cuando hay que pagar por ella. No hay problema para gastar en no uno si no muchos “cubetazos” en el restaurante o bar que elijan… ¿por qué entonces reparar por una cubeta con agua?

Es muy probable que la sociedad no haya dimensionado aún el grave conflicto de las comunidades que cuidan entre otras fuentes de agua al llamado “anillo de los cenotes”, del riesgo de una potencial contaminación de las aguas por empresas porcícolas y de otra índole.

Empecemos en tener en cuenta que así como en el primer día de la primavera recordamos a Juárez, ahora en el segundo día, lo hagamos con alguien imprescindible en nuestras vidas, cuyo nombre estadísticamente se ha comprobado se aprende muchas veces a decir antes que papá o mamá: ¡agua! — Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor