De una sociedad distópica a un voto consciente

Por Gabriela Soberanis Madrid(*)

En estos tiempos de elecciones toca hablar de política. Si se es experto o no, es irrelevante, pues todo lo que acontece en el entorno está matizado del tema. La realidad de México (y sus estados) es compleja en muchos sentidos, empezando porque es un país paternalista, donde impera el pseudo altruismo y la falsa modestia. Ser pobre es sinónimo de humildad y “buenos” sentimientos, y ser rico es sinónimo de arrogancia y abuso.

El pueblo está plagado de estas creencias, lo que fácilmente lo lleva a asociar –aunque sea de forma inconsciente –la riqueza con egoísmo; y la pobreza con solidaridad. Pareciera como si los problemas de nuestro país se redujeran al ingreso per capita, o que todo tiene el potencial desolucionarse si fueran menos los pobres (o como parece que desea el gobierno actual: menos los ricos). Ya no se sabe, pero todo gira en torno al dinero.

Los defensores del mercado libre, donde unos ganan y otros pierden, consideran que el gobierno es ineficiente en el uso de los recursos económicos, y entienden la desigualdad económica como algo natural. Los que defienden la propiedad colectiva, en cambio, están en contra de esta desigualdad y la consideran perjudicial para el pueblo; creen que es responsabilidad del gobierno eliminarla. Desde una perspectiva sistémica, lo ideal sería un híbrido de ambas filosofías. Lo que sí estáclaro es que el sistema político de nuestro país no es ni caricatura de uno de estos dos ideales. La política debería unir a la gente, porque supone el deseo de contribuir a los intereses legítimos de todas las partes que conforman una sociedad.

Lamentablemente, esta misión ha resultado utópica a lo largo de los siglos y,el efecto, el

opuesto. A pesar de lo desalentador del escenario, quiero pensar que un cambio en nuestro nivel de consciencia acerca de la misión de nuestros gobernantes, podría contribuir a vislumbrar algún progreso. Cuando se trata de dar un voto a algún candidato, no solo es menester conocer los principios de su partido, sino los principios que rigen su conducta. No es difícil concluir esto último, pues siempre somos reflejo del lugar al que pertenecemos. Sin embargo,pienso que la pregunta clave no es¿Qué partido y qué candidato es una verdadera oportunidad de prosperidad? Porque la respuesta es simple y es breve: NINGUNO.

Para mi, la pregunta clave es: ¿Qué tenemos que hacer para que exista un gobierno equitativo, inteligente y beneficioso para todos?Respondo la pregunta con el siguiente análisis. Las conclusiones son estrictamente personales.Existe un lugar inmaculado en todos los seres humanos donde prevalece el deseo ferviente de ser autónomos y responsables de sí mismos.

Esta es una de las razones por las cuales los niños y los jóvenes quieren ser adultos. Imaginan que ésta es la forma de elegir libremente lo que quieren hacer, y hacerlo por sí mismos. El sistema político que domina a nuestro país ha destruido este legítimo anhelo porque no considera como valor imprescindible, para un adecuado desarrollo, la responsabilidad individual.

Cualquier partido que inste a la gente a pensar en prestaciones, en la posibilidad de recibir una pensión más jugosa, a creer que el gobierno tiene la obligación de pagar su educación y atención médica, está destruyendo lo más valiosos que tiene una persona: su derecho a la autonomía, y por ende, a la libertad.

Veámoslo de otra forma: una sociedad que está pensando cuál es la menor edad a la que puede jubilarse, cuántos días de vacaciones pagadas puede obtener, cuantos días de trabajo puede ausentarse con goce de sueldo, a cuántas semanas de licencia por maternidad tiene derecho; en resumidas, a cuánto puede recibir del gobierno en su beneficio, sin duda, es una sociedad con preocupaciones cada vez más egoístas e interesadas.

Y es simple explicarlo: si alguien más se hace cargo de mi ¿por qué habría yo de preocuparme de mi mismo? De esto, lo que es verdaderamente aterrador es que cada beneficio se transforma, con el tiempo, en un derecho, y luego, en una obligación. Y lo que convierte este escenario en un peligro para la sociedad es que va aniquilando en los individuos toda posibilidad de que cultiven la cualidad que hace posible la paz y la prosperidad: LA GRATITUD.

Una persona no puede sentir gratitud por recibir un beneficio al que siente que tiene derecho. Toda buena fortuna que se obtiene sin conciencia, desencadena exigencias irracionales y nos impide ser agradecidos. El sistema político de México

exhorta a la gente a preguntarse a qué más tiene derecho, y por ende, a exigir que otros se ocupen de sus necesidades, y cuando no se ocupan de ellas, se enoja y se resiente.México está lleno de gente enojada y resentida, que ya no distingue cuál es la piedra angular de la verdadera prosperidad,y bajo estas condiciones,no hayforma de progresar. Tampoco hay forma de erradicar la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pereza, a menos que prestamos atención a lo que ocurre en el seno de nuestras familias, donde se gesta todo esto; y lo que es más importante:haciendo una introspección de quiénes somos como individuos. Finalmente,es en nuestra individualidad donde están todas las posibilidades de crear una realidad diferente a la que estamos viviendo.Como yo lo veo, antes de votar hay dos cosas que debemos comprender de fondo:

1) No hay gobierno ni gobernante que pueda realizar los cambios que queremos ver. No son ni siquiera un conducto para ello; son apenas un reflejo de lo que hemos hecho mal a nivel personal.

2) La falta de responsabilidad personal y gratitud son un enorme obstáculo en la construcción de la prosperidad.No puede haber progreso si creemos que ésteviene de afuera en vez de crearse desde dentro.

Escribo todo esto convencida de que, seguramente,no llegaré a ver una sociedad en la que el gobierno ejerza su influencia y poder de manera imparcial, sabia y útil para todos. Tal vez no me toque ver que cada persona se sienta en una estrecha relación con los miembros de su comunidad y, derivado de ello, prevalezca el bien común. Sin embargo, aspiro a ver, cuando menos, una transformación paulatina en la educación que recibimos, en las aspiraciones que cultivamos, en nuestra salud emocional, física y mental como consecuencia de nuestras convicciones; pero sobretodo, aspiro a ver el albor de seres humanos que se sientan legitimados e impulsados a expresarse con libertad, y adesarrollar, potenciar y ejercer sus talentos para ponerlos al servicio de los demás.

Nada de esto es posible sino se eleva la calidad de vida de todos y cada uno de los individuos de una sociedad; pues tal y como señaló Maslow en su pirámide, solo se puede anhelara la autorrealización cuando nuestras necesidades básicas están resueltas.Y la autorrealización es una tarea personal. A pesar de que muchos ven con desesperanza la posibilidad de lograr una evolución integral para nuestra sociedad a través del voto, yo soy de la idea de que nuestro voto es un acto de autoproclamación acerca de nuestro ideales; y de ahí su importancia. Asistir a las urnas habiendo hecho un análisis de lo que realmente queremos como sociedad es, al mismo tiempo, reiterar nuestra filosofía de vida.Vota con responsabilidad y conciencia.

Comparto estas líneas tan solo como una reflexión personal. Habrá a quienes le haga sentido, y a quienes les parezca un disparate. Lo único que se es que, como toda opinión, no es humilde. Ninguna opinión lo es. Así que descarten la idea de que en estas líneas hay recato, pero pueden estar seguros de que me niego a fragmentar mis ideas e impregnarlas de pasión sin sentido. Apelo al análisis y la reflexión para conducirme,y prevalece en mi el deseo de contribuir en algo cuando me expreso, especialmente si sirve para que alguien se sume a construir una sociedad más honesta, libre y armoniosa.

*Dirección General Enfoque Integral

gsoberanis@enfoqueintegral.com.mx