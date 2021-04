Debe continuar la alegría de la resurrección en la Pascua

Yolanda Uicab Garrido y Herminio José Piña Valladares (*)

La Pascua es la fiesta principal del calendario litúrgico, es el cumplimiento de las promesas de Dios al enviarnos a un Salvador que resucitó entre los muertos. Podemos exclamar “¡Jesucristo ha resucitado!”.

La resurrección de Cristo requiere ante todo un acto de fe en las sagradas escrituras, en las promesas de los profetas, en la palabra de Jesús que la había preanunciado y en el testimonio de los apóstoles.

Después de los primeros indicios, vendrán las pruebas directas de la resurrección, las numerosas apariciones de Jesús resucitado: a Pedro, a las mujeres, a los apóstoles, a más de quinientos discípulos en una sola vez, y al apóstol Pablo.

De esta manera la resurrección de Jesús se convertirá en el argumento de la predicación de los Apóstoles. Es el hecho que revela plenamente la identidad de Cristo como el Hijo de Dios y su misión de enviado del Padre para la salvación del mundo. Por lo anterior creemos en un Cristo vivo y lo Creo por el don de la fe otorgada en el Bautismo, por el sacramento de la Confirmación, por el testimonio presencial de los apóstoles cuando el Hijo de Dios se les apareció en varias ocasiones.

El incrédulo

Creo por el testimonio del apóstol Tomas, cuando Jesús le dijo “Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”, Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”. (Juan 20,19-31)

Creo en Jesucristo resucitado por el testimonio de los discípulos en el camino de Emaús, que San Lucas nos narra: “Cuando ya estaba cerca del pueblo al que ellos iban, Jesús aparentó seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciéndole: Quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido”. ( Lc. 24, 13-35). Hoy día también Jesucristo toma el pan, lo bendice, lo parte y nos lo da en la consagración del pan y el vino, en la celebración eucarística.

En estas semanas de Pascua nuestra alegría de la resurrección debe continuar, no debe desaparecer y recordemos que Jesucristo Resucitado se encuentra en la Eucaristía, que está presente en cuerpo, alma y divinidad.

hjpvdirector@hotmail.com