Deber con el Estado

Que cada yucateco pague lo que le toca

Alejandro Legorreta González (*)

“Los impuestos, después de todo, son los derechos que pagamos por los privilegios de una membresía en una sociedad organizada” —Franklin D. Roosevelt

La reducción del presupuesto federal este año ha afectado a todas las entidades, y en Yucatán se ha traducido en iniciativas de impuestos que no han sido bien recibidas por los ciudadanos. Es un tema complejo porque, con justa razón, muchos mexicanos creen que es mejor no pagar impuestos porque “se los roban” (según una encuesta encargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la Universidad Panamericana, por ejemplo, 38% de los mexicanos justifica no pagar impuestos por esta razón). No hace falta enumerar los casos de corrupción en todo el país en los que, efectivamente, el patrimonio de los mexicanos termina en manos de unos cuantos. Sin embargo, de continuar bajo esta lógica, llegará el momento en que no habrá recursos suficientes para cubrir las necesidades de la población.

Este año, de acuerdo con la Ley de Ingresos de Yucatán, entrarán a las arcas públicas poco más de 44 mil 96 millones. Y, como les conté en mi columna anterior, más de 70% de esos recursos son transferencias del gobierno federal. Por impuestos locales ingresarán solo 2 mil 282 millones de pesos; y, de estos, 62% (mil 417 millones de pesos) por impuesto a nómina.

Pero hay otro derecho local que ha causado cierta molestia. Se trata del reemplacamiento de autos, por el que las autoridades esperan recaudar 438 millones 498 mil 121 pesos. Sin importar el valor del auto, sus características o el año en que fue adquirido, todos estamos obligados a pagar mil 673 pesos por una nueva placa y tarjeta de circulación. Y los precios fluctúan si se trata de un auto de carga, de servicio público, de una arrendadora, etc.

Pero hablemos de los autos que manejamos la mayoría. Según el registro del parque vehicular del Inegi, en Yucatán circulan 801 mil 930 automóviles particulares, los que manejamos usted y yo, es decir, 2.8 autos particulares por cada yucateco y nos podríamos comparar, así, con Campeche y Guanajuato (3 por cada habitante) o Sinaloa (2.6).

Impopular

La tenencia es uno de los impuestos más impopulares y quizá por eso ha desaparecido en 20 estados, Yucatán incluido. Pero, ante la falta de recursos, algunos gobernantes han hablado de la posibilidad de revivirlo, aunque ninguno se ha atrevido a enfrentar el descontento social que esto causaría.

El cobro de nuevas placas puede ser un buen sistema para aumentar nuestra recaudación, pero requiere de un nuevo diseño. Mi propuesta concreta es que, de llevarse a cabo el reemplacamiento, el cobro sea progresivo (que quienes tienen más paguen más), porque alguien que adquiere un auto que vale 150 mil pesos no debe pagar lo mismo que el dueño de un auto de un millón. Esto puede llevar al cabo con tabuladores sencillos que cataloguen los cobros según el precio de los autos (por ejemplo, cinco categorías), y que incluso se den facilidades fiscales a los automóviles híbridos o eléctricos para fomentar el cuidado del medio ambiente.

Muchas veces no es necesario crear nuevos impuestos, sino darles un sentido social a los que pagamos actualmente. El pago de nuevas placas no puede ser el mismo para todos, porque no todos tenemos las mismas posibilidades financieras.

Para construir un Yucatán más próspero y justo, los impuestos deben ser progresivos, de tal forma que nuestro querido estado se convierta en el ejemplo a nivel nacional.

En menos de 280 caracteres: Las entidades federativas recaudan en promedio solo el 12 por ciento de sus ingresos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La dependencia fiscal es un problema de todas las entidades. Pongamos el ejemplo en este tema como en otros.—Mérida, Yucatán

Empresario

