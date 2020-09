Decisión popular

La democracia

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Ha tomado fuerza la demanda de que sean juzgados quienes fueron presidentes de México durante la etapa neoliberal.

Una encuesta de “El Universal” arrojó que nueve de cada 10 mexicanos exigen, en términos generales, que se juzgue y sancione a todo exfuncionario que haya cometido algún delito durante su ejercicio. Y, a la pregunta específica acerca de a qué expresidente se debe llevar a juicio, la respuesta no dejó lugar a dudas: en primer lugar a Enrique Peña Nieto, con el 89.4% de las opiniones; en segundo, a Carlos Salinas, con el 88.5; en tercero a Felipe Calderón, con el 82.1%; en cuarto, a Vicente Fox, con el 78% y en quinto a Ernesto Zedillo, con 74.3%, cifras, por demás contundentes e ineludibles.

Cada uno de estos expresidentes tiene en su haber acciones que los ubican como merecedores de que se les haga rendir cuentas pues sus actos afectaron y aún afectan a millones de mexicanos. Una lista no exhaustiva de atentados contra los intereses del país ubica a Salinas como quien entregó decenas de empresas públicas a un grupo selecto de amigos a precios de ganga; a Zedillo como quien convirtió deudas privadas en una enorme deuda pública, el Fobaproa, que todavía pagamos, a Fox, como quien, comprometido con la democracia que lo llevó al poder, encabezó —como confesó— operativos contrarios a ella, que culminaron en el fraude electoral que entronizó a Calderón; a éste, como quien empoderó al crimen organizado, al poner a un capo di capi al frente de la seguridad del Estado y a Peña por llevar a los extremos más inconcebibles la corrupción.

Las fechorías que cometieron durante los 30 años que gobernaron no se agotan en las antes señaladas, pero son más que suficientes para que el pueblo tenga derecho a pedir que rindan cuentas. Si, finalmente, esto se lograra concretar, se estarían sentando bases para que, en el futuro, todo presidente sepa que la acción de la justicia puede repetirse en su persona y pensará muy bien lo que va a hacer antes de atreverse a realizar algún acto de corrupción, sobre todo, si —como está propuesto y está a discusión en el Congreso— queda inscrito en nuestra Carta Magna que el presidente del país pueda ser juzgado por cualquier delito y no sólo por traición a la patria, como está ahora.

El juicio a los exmandatarios sería no sólo un juicio a sus personas sino al sistema completo de corrupción en que actuaron —con todos sus actores, sus relaciones de complicidad, sus mecanismos de operación, etc.—, con el fin de que se conozcan los entretelones del poder; cómo operaban sus beneficiarios, las argucias con que engañaron a la sociedad y saque ésta conclusiones para garantizar que los detestables sucesos nunca se repitan. Los mexicanos tenemos el derecho a saber por qué, no obstante vivir en un país con abundantes riquezas naturales y un pueblo muy trabajador, que se esfuerza todos los días, en lugar de salir de los lugares de pobreza que siempre hemos ocupado en el mundo, nos hayamos hundido cada día más en ella.

El juicio a los expresidentes ayudaría a poner en claro las razones por las que México está así y no las que inventan quienes después de saquearlo quieren “salvarlo”.

Es urgente, entonces, que se lleve al cabo la consulta para que el pueblo decida, de manera legal, algo que es una exigencia suya, pero que sin la voluntad política de quien dirige el estado nacional —que llegó al poder impulsado por la absoluta y arrasadora mayoría de quienes fuimos a las urnas— no podría concretarse. En efecto, desde su campaña, López Obrador fijó su postura: dado que era una exigencia generalizada la del juicio a los expresidentes, expuso que si triunfaba, realizaría una consulta a todo el pueblo y, aunque el no estaba de acuerdo con que se les juzgara, porque consideraba que eso sería desgastante para el país y que era mejor poner punto final al tema, manifestó que acataría los resultados del ejercicio ciudadano.

Hubo, pues, que comenzar por reformar la Constitución para reconocer en ella el derecho real de los ciudadanos a que se les consulte, porque hemos de recordar que la mancuerna llamada PRIAN, cuando, en 2014, se vio obligada a elaborar, por primera vez, una ley de consulta por la exigencia del pueblo —ante la inminencia de la reforma energética— engañó a los mexicanos haciendo una que no sirve para nada por los candados que le puso. Así fue como, no obstante haberse reunido millones de firmas para exigir que se consultara al pueblo sobre la privatización del petróleo, la “ley” que hicieron no lo permitió. Ahora, esa misma oposición —que, realmente, lo es a la democracia—, quiso repetir el numerito, pero no le salió y es así como tenemos a la vista dos cosas: por primera vez habrá una consulta constitucional sobre un tema trascendente en nuestro país y por primera vez, también México podrá sentar a ex presidentes corruptos en el banquillo de los acusados.

La inminencia de la consulta es obvia. La Constitución otorga al Congreso de la Unión, por decisión de su mayoría, la facultad de convocarla, a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; c) Un número de ciudadanos equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Al día de hoy, se han puesto en ejecución, al mismo tiempo, dos de los tres mecanismos anteriores: 1) miles de ciudadanos están recogiendo firmas en todo el país (se requieren, por lo menos, un millón 800 mil) y 2) en la Cámara de Senadores, un grupo de parlamentarios de Morena, partido ahí con mayoría absoluta, trata de reunir el tercio que se necesita. Finalmente, el propio presidente, por si no se concretaran las dos primeras iniciativas, enviará la suya al Congreso. De acuerdo con la ley, el día de la consulta sería el primer domingo de agosto del 2021.

Estamos, pues, ante un escenario inédito que muestra el cumplimiento de un compromiso más ante el conjunto de los ciudadanos. No dudamos que el PRIAN hará campaña para que ni la consulta ni el juicio se lleven adelante. Pero en la democracia es el pueblo quien decide.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa