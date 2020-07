Decisiones complejas

Gobierno, grupos de interés y ciudadanos

Gabriel Barragán Casares (*)

Durante estos meses, hemos vivido las decisiones que los diferentes niveles de gobierno han tomado con respecto a la pandemia de Covid-19. Por ello es importante conocer la motivación y la forma en que las decisiones públicas se vuelven acciones individuales y colectivas; y como en ciertas ocasiones, dichas acciones llegan a resultados inesperados.

En el diseño de una acción, programa o política pública, no solo se deben tomar en cuenta las alternativas de carácter técnico —en este caso, de salud— sino la manera en que las disposiciones las puedan cumplir los individuos y obtener el beneficio deseado.

En el estudio de las decisiones de los individuos, que se desarrolla en los años 50 —como parte del estudio de la economía y específicamente de la microeconomía— aparece la Teoría de la Elección Pública. Esta corriente de pensamiento proponía que los individuos no solo tomaban decisiones como reflejo de sus valores y principios, sino también como elementos políticos activos en función de su racionalidad; es decir, que tienen la capacidad de darse cuenta de cuál es su mejor elección en función de su conveniencia.

Es el doctor en Economía Mancur Olson quien en su libro “La Lógica de la Acción Colectiva” nos expone algunas de las dificultades o trampas que presentan los individuos (ciudadanos) para obtener beneficios a costo cero. Es decir, ante beneficios que pueden disfrutarse públicamente y por la totalidad de los miembros de un grupo independientemente del aporte del individuo.

El ejemplo más claro es cuando el gobierno ha dispuesto que todos usen “cubre bocas” para obtener individualmente el beneficio de una menor probabilidad de contagio. Sin embargo, hay individuos que omiten usarlo, porque finalmente y de todos modos están siendo objeto del beneficio público de una menor probabilidad de contagio, porque los otros individuos sí lo están aportando; esto es lo que M. Olson llama el “problema del gorrón”.

Existe también la metáfora de la “tragedia de los recursos comunes”, desarrollada por el ecologista y microbiólogo Garret Hardin, quien menciona cómo se deteriora un recurso natural común de los ciudadanos cuando cada individuo se excede en la obtención del mismo, pensando que los demás restringirán su uso, y al final todos abusan del uso o consumo de éste bien en la misma lógica colectiva de pensamiento.

En los tiempos actuales, podríamos ejemplificar la metáfora anterior en el hecho de que muchos ciudadanos no tomaban las medidas de prevención contra el Covid-19 ya que pensaban que la pandemia no les llegaría, y si así fuera, podían acceder a un hospital público (bien público) e incluso al centro de convenciones del Siglo XXI, publicitado en su momento como listo para recibir pacientes; todo esto debido a que las primeras estadísticas de la pandemia hablaban de que solo entre el 5 y 10 por ciento de los infectados tenían que ser hospitalizados. Sin embargo, al seguir creciendo la curva de los contagios, este porcentaje excede la capacidad de atención de los hospitales públicos, con lo cual el individuo no puede ya acceder al bien público.

Estas dos imperfecciones de las decisiones individuales quizá se puedan redondear para comprender mejor la Teoría de la Elección Pública, con el “Teorema de la Imposibilidad” del economista y premio Nobel en 1972, Kenneth Arrow. Ésta idea consiste en que, en una sociedad democrática, es imposible que cada una de las decisiones individuales se vean reflejadas en la decisión colectiva.

Es por ello que M. Olson plantea soluciones para evitar la paradoja de la acción colectiva, a través de sanciones como una especie de coacción general e incentivos selectivos para diferenciar entre los individuos que cumplen de los que no lo hacen.

En este sentido, del gobierno federal simplemente comentaré que ninguna teoría se ajusta a sus decisiones en esta pandemia, ni por el lado de la salud ni de la economía. Las acciones y contenidos confusos no me permiten más que decir que sus decisiones no han dado el resultado deseado y, por el contrario, han hecho que algunos percibamos en esta pandemia indicios de una anarquía institucional dentro del gobierno: “háganle como puedan y ayúdense de quienes puedan”.

En cuanto al gobierno estatal, comenzó con decisiones que definían —como lo plantea M. Olson— al menos una serie de sanciones y coacciones (cierre de vialidades, ley seca, disminución de pasajeros, uso obligatorio de cubre bocas, cierre de lugares concurridos, etc.) que hacían que las decisiones públicas en Yucatán sean respetadas y que impidieron la velocidad del contagio de la enfermedad, siendo manejable la situación.

Todo indicaba que los funcionarios y asesores del gobierno estatal sí entendían que no únicamente se debían tomar decisiones técnicas de salud sino también sobre las normas sociales de los yucatecos; en ese sentido aplaudo esas decisiones.

Sin embargo, en la “Lógica de la Acción Colectiva” también se plantea que existen grupos de interés que negociando entre sí pueden acordar un acción colectiva; por ejemplo el gobierno y el sector empresarial.

En relación con esto, a partir del relajamiento en las medidas de anti-movilidad, del inicio de las “olas” de apertura comercial, me queda claro que a expensas de la problemática económica y bajo la premisa de tener que “salvar” a las empresas y el empleo, se cumplió una de las advertencias que hacían los especialistas y estudiosos de la Teoría de la Elección Pública: los buenos propósitos públicos (mejorar la economía) pueden conceder beneficios privados (evitar la falta de circulante de las empresas) a costos públicos (muertes).

Una de las grandes tareas de la función pública es reconocer la complejidad de la acción colectiva, sobre todo en tiempos de emergencia. Espero que el gobierno estatal, a quien prácticamente el gobierno federal le ha dejado la totalidad de la responsabilidad para la recuperación económica y parcialmente la de salud, nuevamente tome conciencia sobre la decisión de aplicar al menos en el municipio de Mérida el semáforo rojo y trabajar otra vez sobre acciones en las normas sociales para evitar contagios y muertes e impulsar, sobre todo, incentivos selectivos que puedan apoyar a los ciudadanos que sí cumplen con las normas sociales que se disponen.

La saturación de los principales hospitales públicos, el déficit de tanques de oxígeno en el mercado y el número de fallecidos ya son muestra para tomar nuevas decisiones.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Políticas Públicas Comparadas, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede México (FLACSO-México)