Denise Dresser: Monedero presidencial

¿El INE o la salud? ¿El INE o la educación? ¿El INE o apoyos para los adultos mayores? Esa es la narrativa tramposa que el gobierno usa para justificar los recortes que propone como “atenta sugerencia” a la autoridad electoral, mientras no cesa de atacarla. Adán Augusto López ha afirmado que no hay más dinero para financiar la revocación del mandato presidencial, y el INE tendrá que apretarse el cinturón, aunque eso afecte la calidad y la cobertura del ejercicio. Si las exigencias de austeridad del lopezobradorismo al INE no tienen como objetivo minar la autonomía de la institución, desacreditar a los consejeros y allanar el camino para que las elecciones sean organizadas nuevamente por el gobierno, la solución es muy fácil. Hay recortes y reasignaciones y medidas de austeridad que pueden ser aplicadas para que AMLO ratifique su popularidad vía las urnas. Aquí las propongo:

Para financiar la revocación/ratificación del mandato, ¿por qué no se aportan recursos destinados al Tren Maya? El costo de la obra ha escalado de 140 mil millones de pesos a 200 mil millones de pesos, y con el reciente cambio de trazo, el costo aumentará mil millones de pesos más. La ASF indicó en un estudio de 2021 que el Fonatur, encargado de la obra, no determinó la factibilidad social del tren ni contó con un diagnóstico que previera los posibles efectos y riesgos que ocasionaría su construcción al medio ambiente y a las poblaciones indígenas. Dados los retrasos, sobrecostos, y mala administración del proyecto, López Obrador recientemente removió al director de Fonatur, sustituyéndolo por un allegado suyo sin experiencia en el ramo de la construcción de grandes obras. ¿Por qué no posponer su apertura hasta contar con un proyecto ejecutivo bien planeado y mientras tanto utilizar recursos de ahí para asegurar que la ratificación del mandato cumpla con los requisitos establecidos por la Constitución?

Para financiar la revocación/ratificación del mandato, ¿por qué no se reorientan recursos destinados al aeropuerto de Santa Lucía y se aplaza su inauguración? Según cálculos actuales, la obra tendrá un costo de 75 mil millones de pesos e iniciará operaciones con solamente 45 posiciones, incluyendo las fijas y móviles. En comparación, el AICM tiene 95 posiciones: 74 fijas y 21 móviles. A dos meses de su apertura, no se ha desarrollado la infraestructura para conectar de forma terrestre los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca y Felipe Ángeles, solo tres aerolíneas han indicado que iniciarán vuelos limitados desde ahí, no se ha identificado cómo las operaciones militares afectarán los vuelos civiles y no se cuenta con las certificaciones internacionales necesarias.

Para financiar la revocación/ratificación del mandato, ¿por qué no se utilizan fondos destinados a Pemex, dado que en 2022, Pemex recibirá 636 mil 281 millones de pesos, 16.8 por ciento más que en 2021, incluyendo 3,500 millones de dólares para reducir su deuda, pese a las constantes pérdidas durante 2021? ¿Por qué no se reduce el presupuesto a la CFE, ya que en 2022 recibirá recursos por 449 mil 997 millones de pesos, 7.8 por ciento más que en 2021? ¿O a los estadios de beisbol, ya que en 2021 Sedatu destinó 434 millones de pesos para su construcción? ¿O la Guardia Nacional, dado que presupuesto para la Guardia Nacional en 2022 es de 62 mil 800 millones de pesos, un incremento de 70% frente a lo aprobado para 2021? ¿O al avión presidencial ya que durante 2022, el gobierno federal gastará 331 millones de pesos en su mantenimiento, mientras ni se usa ni se vende? ¿O al Banco del Bienestar, dado que según Sedena, cada sucursal del Banco del Bienestar cuesta 2.221,890 pesos en promedio, y de las 2,700 que se planearon construir, hasta noviembre de 2021 solo se habían concluido 1,090 (40%), 485 (18%) estaban en proceso y 1,125 (42%) aún estaban por construirse?

Si López Obrador insiste en aplicar la austeridad selectiva al INE, sin echar mano de recursos destinados de manera cuestionable a otros proyectos, demostrará que le importa más un tren y un aeropuerto que la democracia participativa. Evidenciará que no es un tema de presupuesto sino de política, cuyo objetivo es acorralar al INE. Y comprobará que no maneja el presupuesto de manera racional, transparente, cuidando el interés público. Lo usa como si fuera un monedero presidencial.— Ciudad de México.

