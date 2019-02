Derecho a información

Temas tabúes

Roger Antonio González Herrera (*)

Una de las tareas fundamentales que como sociedad debemos realizar de la mano con los gobiernos de todos los órdenes es reducir los embarazos en niñas y adolescentes, porque es un requisito indispensable para lograr la equidad social.

Nuestra función, como miembros del mundo civilizado, es potenciar al máximo las capacidades de las y los adolescentes, de tal manera que puedan alcanzar un buen desarrollo y tengan acceso a una vida digna.

Según estadísticas del Conapo y del Inegi del año 2015, de cada mil niñas de 10 a 14 años aproximadamente dos se convierten en madres a temprana edad (cifra que nos coloca arriba de la media nacional) y en el rango de edad de 15 a 19 años, aproximadamente 67 de cada mil se embarazan y dan a luz.

Quizá estos datos nos pueden parecer muy fríos o descontextualizados, pero si particularizamos cada caso nos encontramos en situaciones verdaderamente dramáticas.

Todo el universo les cambia, prácticamente de la noche a la mañana, a las niñas y adolescentes que se enteran de que se convertirán en madres.

Esta situación aumenta la brecha de inequidad social y genera conflictos familiares, deserción escolar, cambios prematuros en sus relaciones sociales y otras situaciones complejas que tienen que ver con la salud física y mental, porque evidentemente no están preparadas para afrontar tremenda responsabilidad y aumenta la carga emocional negativa si no tienen un acompañamiento amigable en su círculo familiar cercano.

Ésta es la dramática realidad: en Yucatán, casi el 23% de los niños, niñas y adolescentes de 12 a 19 años inicia su vida sexual a tan temprana edad (69,181 personas, según estimaciones del Coespo). Por otro lado, más del 28% de las mujeres de 15 a 24 años no hacen uso de métodos anticonceptivos a pesar de manifestar su deseo expreso de no querer tener hijos (o no encuentran o no tienen acceso a dichos métodos).

Y lo más grave, en Yucatán apenas el 10.4% de los municipios cuenta con al menos un servicio específico para adolescentes que otorgue un paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva (orientación, consejería y dotación de métodos anticonceptivos modernos).

Como sociedad y básicamente quienes llevamos alguna responsabilidad educativa o de gobierno debemos tener en cuenta que las campañas para reducir los embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes se deben realizar con absoluto respeto a los derechos humanos, pero atendiendo también sus derechos sexuales y reproductivos.

La información sobre estos asuntos no debe ser un “tema tabú”, sino que debe abordarse con absoluta libertad y transparencia entre esos sectores de la población, porque la llamada “planificación familiar” es también un derecho de los jóvenes. Por lo tanto y aunque suene bastante escandaloso en nuestro medio, los muchachos y muchachas tienen derecho a recibir información sobre sexualidad y también tienen derecho a recibir servicios de anticoncepción basados en los derechos humanos básicos. Sólo así podemos garantizar (con información suficientes y servicios a la mano) embarazos no planeados y evitar infecciones de transmisión sexual. Y desde luego, favorecer el pleno desarrollo de nuestros jóvenes hacia una vida adulta plena y digna.— Mérida, Yucatán.

Director del Consejo Estatal de Población

