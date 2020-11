Derecho y paz social

Las leyes se hicieron para cumplirse

Guillermo Fournier Ramos (*)

Con frecuencia se asegura que algunos males que aquejan a nuestro país son producto de rasgos culturales.

Si estas afirmaciones son ciertas, entonces se tornaría prácticamente imposible acabar con asignaturas pendientes como la corrupción o la violencia.

En el mismo sentido, la tendencia a pasar por alto algunas normas legales es observable en diversos ejemplos, tales como acelerar cuando el semáforo cambia a amarillo o mentir a la autoridad para obtener algún beneficio.

Aunque se trate de faltas aparentemente inocentes, en realidad su repetición consigue distorsionar poco a poco la noción de lo que es admisible y lo que es inmoral en la convivencia.

Estoy muy convencido de que estas conductas indebidas que se reproducen y extienden a casi todos los ámbitos de nuestra sociedad no son inherentes a la cultura que compartimos, sino que representan meros malos hábitos.

Así, estas prácticas nocivas pueden revertirse de la mano del trabajo duro y disciplinado. No obstante, el primer paso consiste en reconocer que es falsa la pulsión natural hacia la corrupción o la violencia.

Pues bien, uno de los mayores problemas que debemos atender es el del poco interés por respetar las leyes que en ocasiones se constata tanto en lo individual como en el plano colectivo. Ello se refleja en frases infames como “las reglas son para romperse” o “hecha la norma, hecha la trampa”.

¿Cuál es el afán de encontrar modos de burlar la norma, cuando justamente las leyes se crean para procurar la sana convivencia entre personas?

Aparentememte, lo que se busca es obtener determinadas ventajas sobre los demás, pero al lesionar el Estado de Derecho en realidad conseguimos perjudicarnos a nosotros mismos.

Y es que sin ley no puede haber paz. Donde no hay límites respecto de lo que se permite y lo que no es permitido suelen aparecer abusos por doquier, mermando libertades y aniquilando la igualdad social.

Si el sentido del Derecho no es mejorar la vida de las personas en comunidad, entonces el Derecho no tiene sentido. Sin embargo, para que un sistema legal realice su función debe vigilarse su cumplimiento de la mano de la justicia. Por ello resulta tan importante erradicar la impunidad y asegurar que las sanciones para quienes violen la ley sean efectivas.

Al precisar que el Estado de Derecho es primordial para instaurar sociedades de paz, podemos comenzar a encontrar características que contribuyen a explicar por qué entidades como Yucatán cuentan con índices de violencia y delincuencia sustancialmente menores de los de otras regiones de nuestro país.

Como pista, en este territorio existe una relevante tradición de defensa de las leyes y derechos con notables exponentes como Manuel Crescencio García y Rejón o Antonia Jiménez Trava.

Asimismo, la actividad legislativa yucateca ha sido históricamente vanguardista en múltiples aspectos. Estas bases fundacionales se traducen hoy en un sistema de justicia confiable. Empero, desde luego, hay retos y oportunidades por asumir.

Por supuesto, la ciudadanía desempeña un papel trascendental en la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. Toca a cada integrante de la sociedad respetar las normas cívicas de convivencia; es responsabilidad de cada persona el legitimar a las autoridades de seguridad que velan por la tranquilidad; de cada mujer y hombre es el deber irreemplazable de fungir como agentes de paz en su entorno.

Las leyes son para cumplirse, no por imposición coercitiva, sino como pacto de respeto hacia nuestros pares, reconociéndonos como parte de una colectividad.

Sin Derecho no hay paz y sin derechos no hay justicia. Aprendamos a convivir con apego a las normas, con el propósito de construir juntos un ambiente propicio para el bien común.— Mérida, Yucatán.

fournier1993@hotmail.com

Licenciado en Derecho, maestro en Administración