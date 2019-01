Desarrollo sustentable en Yucatán

Protección y conservación del medio ambiente

Mario Maldonado Espinosa (*)

A partir del primer día de este año comenzó una nueva etapa en la protección del medio ambiente en nuestro estado, ya que se iniciaron formalmente los trabajos de la hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal. El desarrollo sostenible o desarrollo sustentable es una prioridad de los gobiernos hoy. La búsqueda de acciones para proteger el clima, la vida de ecosistemas terrestres, no es solo una obligación sino una necesidad. El desarrollo no puede será a costa de lo que sea, mucho menos si éste se consigue con la degradación del planeta y el lugar en que vivimos. Desarrollo sí, pero sustentable. No puede haber desarrollo si se utilizan irracionalmente los recursos, si existe contaminación.

Cada país, cada estado tiene que hacer su parte; si continuamos así, lo que hoy llamamos un paraíso como Yucatán pronto comenzará a tener diversos problemas que afectarán sin duda a las próximas generaciones.

La creación de la nueva Secretaría o la transformación de ésta debe ser un parteaguas para la labor que se hace en Yucatán en materia de desarrollo con sustentabilidad. El desarrollo en nuestra entidad debe ser siempre respetuoso con el medio ambiente, que no sacrifique los derechos de las generaciones que vienen. No se puede hipotecar el presente mucho menos el futuro de nuestro estado.

Aún estamos a tiempo de cuidar la calidad del agua, aire y suelo, ya no puede ni debe ignorarse la degradación y destrucción de los recursos naturales. Yucatán tiene una enorme riqueza natural, con potenciales que hacen que éste no sea solo el estado más seguro en materia de seguridad pública, sino uno de los mejores lugares para vivir, sin importar el calor que impera casi todo el año.

De entrada, es necesario tener un programa estatal en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable. Un elemento clave que puede y debe capitalizarse es la participación activa de la sociedad en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, pues solo de esa forma no solo se escuchará la voz de los diversos sectores de la sociedad, sino que esto permitirá el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, o viceversa. Yucatán hasta ahora tiene excelentes condiciones atmosféricas, buenas condiciones del suelo y cuerpos de agua, pero requiere llevarse la estadística de los mismos.

En relación con el agua, hay que destacar la preocupación que hace unos meses hicieron las autoridades de la Iglesia Católica en nuestro estado a través del Foro sobre el Cuidado del Agua en Yucatán, destacando que el agua es el tesoro más preciado de Yucatán y que la instalación de varias empresas han provocado la escasez o contaminación del agua, situación que llamó “urgente de solucionar”.

Existe la necesidad en nuestro Estado de elaborar las políticas generales y emitir normas técnicas en materia de desarrollo sustentable, tener especial cuidado sobre la factibilidad urbano ambiental de las obras o actividades que se desempeñan en nuestro territorio, así como evaluar los resultados. No menos importante es cuidar las emisiones de los vehículos para frenar la contaminación que estos puedan generar.

En esta materia, los 106 ayuntamientos juegan un papel importante, aun cuando existan leyes locales que protejan el medio ambiente y su desarrollo, también es necesario armonizar y actualizar sus respectivos reglamentos, y verificar que existan instancias municipales que hagan esta importante labor de protección.

Todo es importante en materia del cuidado de los recursos naturales y del cuidado de la población de la fauna silvestre y marina; por ello es necesario unir esfuerzos con las instituciones de investigación, de educación superior y todas las dependencias y entidades de todos los órdenes de gobierno. Podemos tener una mejor calidad de vida. Que Yucatán siga siendo Yucatán.— Mérida, Yucatán.

Asesor Jurídico

