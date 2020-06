Descansa en paz profesora Silvia, artista, amiga

El Macay en la cultura

María Teresa Mézquita Méndez

Con la lluvia a cántaros, con la pandemia a cuestas, una noticia detuvo en seco nuestros innumerables protocolos y rutinas cotidianas: la partida definitiva, la madrugada del jueves 4 pasado, de la profesora Silvia Madrid Sánchez, compañera de vastísima experiencia en gestión cultural y curaduría, en docencia y museografía, en producción escénica y teatral.

Silvia, artista visual delicada y sensible, pero sobre todo gran amiga y colaboradora sincera. Auténtica de pies a cabeza.

Los obituarios y artículos que han precedido al presente ya han dado cuenta de su trayectoria, difícil de construir desde la discreción de su personalidad. Si alguien quería hacer una entrevista, ella siempre decía, con el acento argentino que aún conservaba sutilmente, “no conmigo, con él… con ella…” o “no, no hace falta que yo salga, no es necesario” o “eso mejor explícalo tú, escríbelo tú. Yo te ayudo antes en lo que quieras ponerle”.

Una servidora tuvo el privilegio, en los tempranos años 90, de conocer a sus padres y también a su hermana. Don Miguel Madrid, el primer director del Macay, imprimió en su hija ese sello de convicción y discreción que tan bien supo llevar hasta sus últimos días. Equilibrio certero, moderación, sabiduría y mesura que tanta falta hacen en tiempos de tanta sobreexposición personal, tanto postureo, tanto por fuera y tan poco por dentro...

Pero es que Silvia no era tímida en absoluto. Ya fuera en conversaciones personales o juntas de trabajo siempre manifestaba su opinión sin temor ni reservas, pero también con gran educación, con el respaldo que le daba la certidumbre de haber estado día y noche, durante toda su vida, toda útil, al servicio de innumerables actividades culturales que ha tocado su mano y que seguramente es desconocido: Silvia podía haber estado un día, fuera de su horario y su compromiso académico, en una reunión con un estudiante que le pidió ayuda, otro día a las tres de la mañana dirigiendo a trabajadores del museo y al movimiento de las grúas que depositaban pesadas esculturas en el Pasaje Revolución y otro más apoyando desinteresadamente en la curaduría y museografía de una modesta exposición sin presupuesto.

Sin yerro, sin duda, en los más de 30 años laborales de quien esto escribe, puedo afirmar que Silvia Madrid es una de las personas con quienes he podido trabajar de mejor y más armónica forma, con mayor profesionalismo y con resultados tangibles. Proyectos e ideas por desarrollar se han quedado flotando en nuestras redes compartidas.

A raíz de la divulgación de su fallecimiento, estudiantes y colegas, artistas visuales de toda índole, diseñadores editoriales, teatreros, fotógrafos, periodistas, profesores universitarios, patrocinadores, gestores, museógrafos, técnicos, marchantes de arte, empleados de museos, galeristas y muchos más profesionales han manifestado gran estupor y tristeza por la repentina muerte de quien estaba en plenas facultades, pleno ejercicio de su actividad artística y gestora y que lamentablemente todavía podría haber dado mucho más.

Será necesario y justo, antes de que la memoria se disuelva con ingratitud, preservar su obra y su trabajo, y reconocer sus aportaciones a la cultura de Yucatán.

A mediados de 2005 y después de más de 10 años de existencia del Macay, una gran exposición de Silvia Madrid se presentó en el Expoforo, retador espacio en el cual su amplia colección de obra bidimensional de una técnica mixta bautizada como ubhel por la misma autora dada la combinación de fotografía intervenida y pintura invitaba al espectador a descubrir una colección de imágenes que capturaban instantes hacia el interior o exterior de la ciudad, sus habitantes silenciosos, sus edificios plenos de reflejos, sus vehículos y ventanas.

La exposición se llamó “Reflejos” y en efecto reflejaban esa vida urbana a la que Silvia tanto sentía pertenecer. En repetidas ocasiones le escuché decir: “No, no quiero vida campestre, ni playa ni nada… a mí la ciudad, sus edificios… me gustan los cafés, las calles, el aire acondicionado, los espacios construidos, no la naturaleza”.

Una ciudad en la cual ella miraba desde su retiro personal, su escondite si cabe, y desde donde salía para prodigarse y observar… con la mirada llena de verdad. Desde esta columna que ha estado interrumpida temporalmente, hoy rendimos homenaje a la profesora Silvia Celina Madrid Sánchez, quien en su concepción e idea por supuesto que, también y como en tanto, tuvo que ver desde su génesis.

Rara vez Silvia expresaba sus pensamientos por escrito, pero cuando expuso “Reflejos” su hoja de sala se acompañó de unas reflexiones personales que hoy, 15 años después y ante su ausencia, parecen llevarnos hasta ella, como siempre, con suavidad y firmeza: “Esos personajes, esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas o a las que veo de una forma diferente, están relacionadas en gran parte con el arte, pues las pequeñas obras se hacen grandes o tienen diferentes perspectivas en este mundo que, visto desde mi trabajo cotidiano es difícil, complicado, estresante, pero en el que también se pueden encontrar miradas de paz, de tranquilidad…”.