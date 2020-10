Desinfección en puerta

La semana de Donald Trump

Antonio Salgado Borge (*)

Dicen que mal inicia la semana para los que ahorcan en lunes. El inicio no es mucho mejor para quien ahorcan en martes. Este es el caso de Donald Trump. Su participación en el debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos el martes pasado fue deplorable. Por si esto no fuese suficiente, el actual presidente dio positivo en una prueba de Covid-19 y, aunque sus síntomas supuestamente son “moderados”, está bajo observación en un hospital del ejército estadounidense.

En este artículo defenderé que estos eventos tan sólo aceleran el tránsito hacia la derrota a la que Donald Trump estaba ya encaminado.

El contexto

A un mes de las elecciones, el actual presidente estadounidense está abajo en todas las encuestas serias. Joe Biden le saca entre 8 y 10 puntos porcentuales en las más importantes. Me enfocaré aquí en dos: la de The Economist y la de The Financial Times (FT). Mis razones son las siguientes. En primer lugar, ambas publicaciones ofrecen modelos predictivos basados en consolidados de encuestas. En segundo lugar, nadie podría alegar que estos medios tienen un sesgo hacia la izquierda.

De acuerdo con The Economist, si hoy fueran las elecciones Joe Biden tendría 87% de posibilidades de ganar contra 13% de Donald Trump. Por su parte, el consolidado de encuestas del FT indica que en este momento Biden tendría 50.3% de los votos, contra 43.2% de Donald Trump. Dado que faltan cuatro semanas para las elecciones, estas cifras son pesadas e impactantes.

Una objeción evidente es que estos indicadores pueden ser engañosos. Como es bien sabido, en Estados Unidos no es ni suficiente ni necesario tener más votos que el rival para llegar a la presidencia. El sistema electoral de ese país involucra una etapa intermedia entre la votación del público y la elección de la persona que llegará a ese cargo. Los votos del público se traducen en integrantes de un colegio electoral que, a su vez, elige a quien ocupará la presidencia. Debido a la fórmula utilizada, el número de integrantes del colegio electoral que corresponde a cada candidata o candidato no es proporcional al número de votos que ésta o éste ha recibido.

Sin embargo, tanto el modelo de The Economist como el de FT consideran este factor. Según el primero, el día de hoy el Partido Demócrata obtendría 335 posiciones en el colegio electoral, mientras que Trump se quedaría con 203. FT es más conservador. Otorga al candidato Demócrata 279 posiciones, de las cuales 190 son “seguras” y 89 son “probables”, y al Republicano 125: 77 seguras por 48 “probables”. Esto es, ambos modelos vaticinan que Joe Biden sería elegido por el Colegio Electoral como el próximo presidente de Estados Unidos.

El debate

En un contexto tan complicado para su causa, Donald Trump estaba obligado a utilizar el debate del martes pasado como trampolín en busca de jalar votos demócratas o indecisos a su causa. Pero el presidente estadounidense no sólo dejó ir esa oportunidad; todo indica que, si acaso, el efecto de su participación será el opuesto.

Durante el debate, Trump se mostró más beligerante que nunca. Interrumpió hasta el cansancio a Biden y al moderador al grado de hacer imposible para muchas personas seguir viendo la transmisión del encuentro. No en balde este ha sido considerado unánimemente como el peor debate en la historia de Estados Unidos y una auténtica vergüenza.

Pero sería un error suponer que esto impactará por igual a ambos candidatos. Por principio de cuentas, es claro que la persona que violentó el debate fue el candidato Republicano. Esto puede encantar a la base de Trump, pero no puede resultar atractivo para las principales personas que ese candidato busca convencer: las mujeres blancas viviendo en suburbios estadounidenses.

Además, Trump se enfrentó a una pegunta fundamental que respondió infamemente. Cuando se le pidió condenar al supremacismo blanco, el Presidente de Estados Unidos buscó evitarlo mediante evasivas. Presionado por el moderador, y visiblemente exasperado, Trump soltó una frase desafortunada: ¿a quién quieres que condene? ¿A los Proud Boys? OK, Proud Boys, “stand back, stand by”. El equivalente a esta frase en español sería algo parecido a: retírense; manténgase presentes o a la espera.

No es ninguna sorpresa que los “Proud Boys”, un grupo radical supremacista, haya celebrado la frase de Trump —hasta la imprimieron en camisetas—. Tampoco debería sorprender que esta frase, condenada ampliamente e incluso rechazada por algunos integrantes del Partido Republicano, le haga perder votos de personas no blancas o personas que desean que el conflicto racial en Estados Unidos empiece a ser sanado por el próximo presidente.

A ello hay que sumar que, tal como lo ha venido haciendo, Trump se negó a aceptar que dejará el poder pacíficamente en caso de perder las elecciones y denunció, sin evidencias, que los Demócratas preparan un fraude masivo. Esta actitud ya es considerada por varias personas como una amenaza real para la democracia estadounidense.

Covid-19

Una de las principales estrategias de la campaña de Donald Trump había sido intentar desviar la atención de la pandemia. Es fácil ver por qué. De principio a fin, el manejo trumpista de esta crisis ha sido un descomunal desastre. En una grabación, dada a conocer por un periodista de The Washigton Post, Trump afirma que siempre supo la amenaza real de la pandemia pero que decidió minimizarla para “no asustar a la gente”. El resultado: Estados Unidos tiene un porcentaje de muertos exponencialmente mayor al de otras naciones.

¿Cómo desviar la atención de una crisis de esta naturaleza? Cada gobierno puede diseñar sus propias estrategias. Para efectos electorales, la principal estrategia empleada por Trump tuvo dos ejes. El primero fue enfocarse en las manifestaciones antiracistas a las que califica de muestras “vandálicas” o “violentas” fuera de control y que, por ende, requieren de alguien capaz de hacer sentir el peso de la “ley y el orden”.

El segundo fue redoblar su apuesta de minimizar la pandemia. En pleno repunte del número de infecciones, Trump siguió haciendo mítines masivos en los que congregó a miles de personas. También se burló del permanente uso del cubrebocas de Joe Biden y, de paso, de todas aquellas personas que lo emplean diariamente. Finalmente, implicó que los Demócratas estaban exagerando la situación y que sus probabilidades de contagiarse eran nulas o mínimas. Y luego, Trump se contagió.

Este evento es un durísimo golpe a su campaña, pues, de un plumazo, redirige la atención del electorado hacia la pandemia y, por ende, a la forma como ésta ha sido manejada por el actual gobierno estadounidense. ¿Cómo no tomar en serio un virus que ha llegado al propio presidente de Estados Unidos? ¿Cómo no resaltar la irresponsabilidad del gobierno trumpista y de su campaña al intentar minimizar esta amenaza?

A ello hay que sumar que ese presidente no podrá hacer eventos para motivar a su base o para recaudar fondos durante las próximas dos semanas. En consecuencia, es probable que busque algún golpe mediático mediante Twitter o mediante alguna acción de su gobierno. Lo cierto es que, durante este tiempo, Joe Biden redoblará sus esfuerzos y enfocará su atención en la pandemia. El contagio de Trump es, entonces, un desastre para su campaña.

Conclusión

A un mes de las elecciones, las encuestas y modelos predictivos señalan que Donald Trump tiene pocas posibilidades de ser reelegido como presidente de Estados Unidos. Estas posibilidades recibieron dos duros golpes esta semana: la pésima participación de Trump en el debate con Joe Biden y el resultado positivo de ese presidente en una prueba de Covid-19.

Estos eventos, desde luego, no garantizan que Trump perderá en las elecciones de noviembre, pero sí aceleran su tránsito en la ruta hacia una derrota. Un peligro real es que, desesperado por la aproximación de lo casi inevitable, el actual presidente de Estados Unidos podría buscar opciones radicales para mantenerse en el poder; desde acciones violentas de su gobierno hasta negarse a reconocer el resultado de las elecciones o buscar que una Suprema Corte con mayoría conservadora los revierta. Estas posibilidades se desprenden de su comportamiento pasado y de sus propias palabras.

Lo cierto es que el daño que Donald Trump ha hecho a Estados Unidos es enorme. La buena noticia es que, por ponerlo en términos de nuestro tiempo, ese país parece estar generando anticuerpos para la infección que contrajo su gobierno en 2016. Pronto sabremos si éstos son lo suficientemente fuertes para deshacerse del virus que desde entonces le consume.— Edimburgo, Reino Unido

