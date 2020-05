Desoladora celebración del 1 de mayo

Los estragos de la pandemia en el empleo

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

“Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un solo hombre que diga “tengo hambre”, en que no haya quien diga “no sé leer”, en que en la tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos” —Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución mexicana.

Cada primero de mayo se reúnen decenas de millones de trabajadores en prácticamente todos los confines del planeta.

Se trata de una de las celebraciones que adquirió un carácter mundial desde hace más de un siglo, mucho antes de que el concepto mismo de globalización se hubiese acuñado en el ámbito de las ciencias sociales.

El día del trabajo representa la ocasión propicia para que las clases laborantes rindan tributo de gratitud a las y los incontables sindicalistas y luchadores sociales que sacrificaron familia, libertad, patrimonio e incluso la vida en la incansable búsqueda de mejores condiciones de existencia para todos los trabajadores del mundo.

Asimismo, en dicha fecha las organizaciones gremiales de todo el orbe expresan sus más sentidas demandas frente a un sistema capitalista cada vez más voraz, inhumano y depredador: mejores salarios, alto al desempleo y a la precarización del trabajo, recreación y merecido descanso, no más carestía, mayores prestaciones económicas y sociales, no al trabajo infantil, alto al ecocidio, etc.

Lamentablemente, para este 2020 la celebración del primero de mayo presentó un panorama verdaderamente desolador.

Para empezar, la pandemia del Covid-19 obligó a la cancelación de todas las marchas, encuentros y foros sobre esta histórica fecha.

Pero lo más relevante y triste es que la contingencia sanitaria en curso está provocando una severa crisis económica que está haciendo sentir sus impactos brutales en el empleo y en el ingreso de millones de familias.

Se ha dicho, y debemos seguirlo diciendo en voz alta, que perder el empleo y carecer del ingreso monetario para llevar el sustento diario a sus familias constituye la vivencia más espantosa y más agobiante que puede sufrir de manera inconmensurable un padre o una madre de familia.

Pues bien, ocurre que en nuestro poderoso vecino del norte, los Estados Unidos, el número de empleos perdidos alcanzó la aterradora cifra de 30.3 millones desde el inicio de la crisis sanitaria, según reveló el Departamento del Trabajo, lo que muestra “un escenario sin precedente en términos de profundidad y rapidez de impacto económico que están teniendo las medidas de cierres de locales y confinamiento para atajar la pandemia” (“El País”, 30 de abril).

De acuerdo con Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México, se estima que para fines de abril más de 700 mil personas perdieron su trabajo, por lo que propuso la creación inmediata de un seguro de desempleo para que los trabajadores afectados “no pierdan su nivel de vida ni sufran en términos de los productos más elementales” (Infobae, 1 de mayo).

Para el caso de Yucatán, aún no se tienen datos confiables sobre la magnitud de la desocupación laboral generada por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los 46,800 beneficiarios del seguro de desempleo diseñado recientemente por el gobierno del estado nos dan una idea de la dimensión que puede tener ese flagelo social.

Ante esta desoladora conmemoración del primero de mayo, cabe exigir a los principales actores involucrados en la atención de la crisis económica —grandes capitalistas, gobiernos federal y estatales, legisladores estatales y federales— que agilicen de una vez el otorgamiento de los apremiantes apoyos encaminados a la reactivación económica, especialmente los destinados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), principales generadoras de empleos e ingresos en el país.

Consideramos que hay medidas que se pueden aplicar de inmediato, si es que hay voluntad y altura de miras para contener la recesión económica y conjurar la crisis social que ésta pueda generar: establecer el seguro del desempleo; otorgar créditos a tasas blandas para las MiPyMES según su condición concreta; diferir por tres meses el pago de ciertos impuestos y las aportaciones a la seguridad social; garantizar la atención de la salud de todas las familias, entre otras acciones urgentes.

En los marcos de lo que fue una gris celebración del día internacional de los trabajadores, es indispensable tomar conciencia de que los genuinos creadores de la riqueza social no pueden ser abandonados inmisericordemente a su suerte ante el tsunami de la crisis económica que amenaza con ahogarlos junto con sus familias.

El amplio mundo del trabajo —obreros agrícolas e industriales, campesinos, artesanos, pequeños productores agropecuarios, cooperativistas, trabajadores del sector turístico, empleados del comercio y los servicios en general— necesita del urgente apoyo gubernamental, empresarial y social para afrontar la difícil situación que ahora pulsa.

Negar el apoyo solidario a los trabajadores sin empleo e ingreso no solo carece de sentido ético y de elemental espíritu humano sino que nos enfrenta a una paradoja de fácil comprensión: Si no los apoyamos como sociedad, ¿entonces quién rayos nos va seguir proveyendo de los artículos, bienes y servicios que todos necesitamos en nuestra vida cotidiana? Al tiempo.— Mérida, Yucatán.

