Desorden en Mérida

Una ciudad con mucho potencial

Por Cid Rodrigo Aguilar Castellanos

(*)

Mérida se ha venido convirtiendo en una de las ciudades más importantes de México, por su cultura, su belleza, su seguridad, las oportunidades que ofrece, por la calidez de los yucatecos, entre otros muchos atractivos.

El crecimiento demográfico y económico está a la vista de todos, y que debiera ser positivo. La capital en 2010, según el Inegi, contaba con 830,732 habitantes; para 2020 ya éramos 995,129; hoy día debemos estar en el millón. Esto quiere decir que hemos crecido en 10 años cerca de un 20%.

Todo desarrollo debe traer ventajas para la ciudad, las cuales existen. Sin embargo, Mérida ha estado creciendo a una velocidad tan acelerada en las últimas décadas que parece que los gobiernos no han tenido la oportunidad y la visión para crear un proyecto a futuro que ponga en orden a la capital yucateca.

Se ven grandes desarrollos inmobiliarios, se escucha de grandes empresas que vienen a invertir y sabemos de la migración que existe tanto de extranjeros como de nacionales. Todo esto debería estar contribuyendo a mejores oportunidades para los locales y una mejor calidad.

El Inegi ha reportado que Mérida se ha encarecido y si bien es una ciudad que goza de muy buenos beneficios, ésta se ha colocado en los últimos meses como una de las ciudades más caras para vivir este año, debido principalmente al alza de precios de los alimentos y a la desigualdad salarial.

La cuestión es que, a mayores oportunidades y mayor crecimiento, debería haber precios más justos y mejores salarios.

Todo esto se auna a un crecimiento desproporcionado; a simple vista podemos ver grandes desarrollos inmobiliarios en zonas residenciales que han obligado a los vecinos a mudarse a las periferias, pero lo peor son los desarrollos de cientos y hasta miles de casas que al parecer no cumplen con las obligaciones de ley que el Ayuntamiento les debería exigir y revisar.

Vemos en estas grandes manchas urbanas sin áreas verdes con pura pavimentación y concreto, que cuando ocurren fenómenos naturales hacen que los problemas salgan a la luz como las recientes inundaciones.

Según ONU Hábitat en el Índice de Ciudades Prósperas, tenemos un cero en eficiencia de uso de suelo, ya que “la mancha urbana crece a ritmos mayores que la población, lo que implica un consumo ineficiente del suelo”, además de calificaciones malas en sostenibilidad ambiental.

La ciudad debe tener igualdad de crecimiento próspero y adecuado. Hay zonas muy marcadas en Mérida donde se asientan los grandes negocios, los complejos departamentales, los grandes desarrollos habitacionales y donde la economía se mueve, y esto solo ocurre en la mitad de la ciudad.

El gobierno debe promover, crear y otorgar beneficios para que la economía también se mueva en el sur de nuestra ciudad y crear un desarrollo responsable en esa área para brindarle mejores oportunidades a la población.

Vemos algunas calles y avenidas principales con embotellamientos, las cuales han sido intervenidas en numerosas ocasiones para darle una solución al problema, pero lo que se aprecia en realidad es que no han surtido efecto, sino que muchas veces han empeorado, con exceso de semáforos y con automóviles estacionados ocupando un carril entero.

Si nunca se resuelve el tema de dar un mejor servicio de transporte público, como se había prometido hace algunos años, es muy difícil que con obras de repavimentación y de hacer puentes peatonales bonitos se resuelva el problema del tránsito en la ciudad.

En una década ya no solo va ser una molestia, sino que va ser un severo problema.

Mérida tiene todo para consolidarse como una de las mejores ciudades de México, y ¿por qué no?, hasta del mundo. No es muy difícil lograr esto, solo falta crear un gran proyecto de ciudad a futuro, una mejor legislación y no caer en la corrupción.

En las últimas administraciones del Ayuntamiento durante casi 30 años consecutivos se han creado proyectos a futuro, que hasta los mismos presidentes municipales al reelegirse no respetan. Ojalá este no sea el caso de la muy publicitada Agenda Mérida 2050, que esperemos que sí genere soluciones en el presente y con visiones a futuro, y que no sea un simple acto propagandístico como se ha visto en otras ocasiones.— Mérida, Yucatán.

cid_ac@hotmail.com

Licenciado en Derecho, con maestría en Política y Relaciones Internacionales por Cardiff University