Desprecio al pueblo de México

¡Criminal!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.— José Martí, escritor y político cubano

Cuatro párrafos bastaron para evidenciar, desde el círculo más alto del poder, la irresponsabilidad, basada en la arrogancia, de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al manejo de las finanzas públicas de los mexicanos. Dinero que no es de su propiedad. Dinero que no es de su gobierno. Dinero que no es de su Cuarta Transformación. ¡Dinero que es de los mexicanos! Los mexicanos abrumados por la inseguridad, no del pasado sino del presente. Los mexicanos abatidos por el inhumano Sistema de Salud Pública, no del pasado sino del presente. Los mexicanos atosigados por la incertidumbre de la economía, no del pasado sino del presente.

“Las discrepancias en materia económica” que “hubo muchas”. Algunas de ellas tomadas con base en “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Lo inaceptable como “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”. Motivos que originaron la renuncia de Carlos Urzúa, como secretario de Hacienda y Crédito Público. Aún en México hay personajes, cuyo ejemplo está basado en la dignidad humana y en la libertad política. “La democracia es una cuestión de dignidad humana. Y la dignidad humana es la libertad política”, en alusión a Olof Palme, ex primer ministro de Suecia.

“Austeridad republicana”

El desprecio a México es evidente. La irresponsabilidad, basada en la arrogancia, de Andrés Manuel López Obrador con el apoyo de sus aduladores gobernadores, senadores, diputados federales, secretarios de Estado y funcionarios públicos, como si todos fueran “iluminados”, quebrantó la esperanza de millones de mexicanos que depositaron su voto por la transformación del país. Lo peor, la aplicación de la “austeridad republicana” a costa de la desaparición de programas, a costa de la pérdida de empleos y a costa de la división de la sociedad. ¿Acaso no somos pueblo… todos? Entonces: ¿por qué quién sí y por qué quién no?

¡Lo peor de lo peor del pasado está en el presente! “Las discrepancias en materia económica”, como disponer dinero público a favor de países centroamericanos y para aplicarlos en sus programas populares. Resultados de las “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Los despidos masivos y violatorios de trabajadores de dependencias como el IMSS, el Issste y Notimex, entre otras, sin importar las consecuencias personales y colectivas en lo emocional y en lo económico, para la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de sus responsabilidades.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, puntualizó que “los presidentes no ‘heredan problemas’. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.

¡Criminal! Este último sustantivo lo retomo de Nicolás Lizama Cornelio uno de los mejores caricaturistas político-social no nada más de Quintana Roo sino de México, bajo la firma de “Colinas”, quien publicó en Facebook que el Issste ya no programará citas médicas para el hospital regional de Mérida, como consecuencia al recorte presupuestal. ¡Exacto! “No se le puede encontrar el lado amable a esta absurda disposición”.

Despidos de médicos, nulos apoyos a pasantes, destituciones de administrativos, falta de vacunas y carencia de medicamentos. ¿Y los derechohabientes? A pesar del pago de sus cuotas, producto de su trabajo, para disponer de servicios de salud pública. ¡Al diablo! ¿Y los enfermos? ¡Al diablo! Como al diablo las instituciones.

¡Criminal! “Las discrepancias en materia económica”. ¡Criminal! Las “decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. ¡Criminal! “La imposición de funcionarios que no tienen conocimiento”. ¡Criminal! La “construcción” de una nueva “República”, argumentando la “Transformación”. ¡Criminal! El desprecio a México.

Derecho

Andrés Manuel López Obrador obtuvo un derecho, a través de las urnas, pero no obtuvo el de violar el ajeno para mantener el suyo.

¡Criminal!— Cozumel, Quintana Roo.

