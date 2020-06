Detrás de una petición

“No viaje, señor Presidente”

Filiberto Pinelo Sansores

Quienes se oponen —obviamente, sus adversarios— al esfuerzo que despliega el presidente López Obrador por cumplir con su deber de dirigir al país y velar que funcione el engranaje de su gobierno, proponen algo absurdo: que en medio de la grave crisis que afecta a todos los países del mundo, en particular, el nuestro, ocasionada por la pandemia, se mantenga encerrado en las cuatro paredes de Palacio y deje que la adversidad se imponga a la nación. En lugar de valorar la responsabilidad y valentía de quien, pudiendo quedarse en casa, recorre —no en cómodo avión, sino por carretera— buena parte del país para supervisar tareas fundamentales que incidirán en su recuperación, increíblemente, ven en ello un acto de torpeza.

En el pasado, ningún mandatario cumplió con su deber. Jamás ninguno informó de nada. Anunciaban obras y se olvidaban de ellas, como la refinería a que se comprometió Calderón, para Tula, Hidalgo, a la que sólo le hizo la barda; o los cientos de hospitales que Peña Nieto dio por hechos y que el gobierno actual ha tenido que concluir y equipar o derruir, en algunos casos por estar en ruinas. Eso sí, ni panistas ni priistas se atrevieron nunca a criticar a los apoltronados mandatarios que encumbraron, mismos que llevaron al país al extremo de la descomposición en todos los órdenes, condición de la que, ahora, se busca salir. Es el tipo de presidentes, que a las dos de la tarde bajaban la cortina para dedicarse al ocio, como Calderón —que hasta un bar “sólo para hombres” construyó en Los Pinos, (Anabel Hernández, 7-05-2020)— o Peña Nieto, que se iba los fines de semana a jugar golf con sus cuates, en helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, el que seguramente quieren para gobernarnos, quienes se oponen a la forma de trabajo del presidente actual.

A diferencia de los elitistas presidentes anteriores, López Obrador empieza a laborar a las seis de la mañana. A esa hora se reúne con su Gabinete de Seguridad y, después, no para hasta muy entrada la noche. Y los fines de semana, tiempo que debería dedicar al descanso, continúa trabajando.

Un ejemplo es el de la semana anterior. Después de su intensa actividad, de lunes a viernes, en que inauguró el inicio de obras del Tren Maya y dio fe de los avances de la refinería Dos Bocas, “descansó” sábado y domingo supervisando otro gran proyecto para el sur-sureste del país: el gran corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, que consiste en la ampliación y modernización del puerto de Coatzacoalcos, la rehabilitación de dos refinerías de la zona, la modernización del ferrocarril que une el Pacífico con el Atlántico y otras obras más para crear otro polo de desarrollo en esta parte del país con su correspondiente cauda de empleos.

Fondos

Una de las características sustantivas de este gobierno es que los recursos de la nación han sido puestos al servicio de ella misma. Por eso el encono de sus adversarios que, acostumbrados a que los gobiernos estuvieran al servicio de los poderosos hoy están que no se hallan, con la nueva forma de gobernar.

Todo el dinero que entra en las arcas federales se destina a realizar obras, financiar programas que repercuten en mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, como el de los adultos mayores, los estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles educativos, los jóvenes a los que se capacita en algún empleo para que trabajen y no caigan en las redes del delito, los campesinos para que siembren árboles, los discapacitados pobres, etc., o a dar créditos con bajos intereses o sin intereses a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios a los que llegan los recursos directamente, para que no haya “moches”.

En una actitud loable, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo federal se han bajado los sueldos y renunciado al aguinaldo de este año, algo difícil de concebir en otros gobiernos, incluso estatales, como el de Vila, a los que les es impensable acatar uno de los principios básicos de la democracia: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

También están saliendo los recursos de la ruptura de los lazos de complicidad que existían con una buena parte del sector empresarial que no pagaba impuestos, gracias a la “bondad” de los presidentes de la etapa neoliberal —especie de gerentes que en nombre de los potentados regenteaban el país— que “saludaban con sombrero ajeno”.

Según el SAT, no son pocas las grandes empresas que acostumbraban no pagar impuestos y hoy se están viendo obligadas a hacerlo. De tan sólo tres, cuyos nombres dio, se han recuperado 17 mil millones de pesos y otras están por pagar lo que deben para un total de 25 mil millones de pesos, que antes se quedaban en sus bolsas, a cambio de sostener en el poder a quienes así los beneficiaban (La Jornada, 03-06-20).

La clave del malestar de ciertos sectores muy localizados de la sociedad que se oponen a todo lo que hace el gobernante está en que ya no existe maridaje entre el poder ejecutivo y los poderes fácticos del país. Se entiende que los sirvientes de éstos, que son los partidos derrotados en la elección de 2018, hagan lo imposible porque no avance el proceso de transformación y que, por el contrario, se deshaga lo hecho, pero será muy difícil, por no decir, imposible, que lo consigan, porque se está cumpliendo, sin desvíos, un programa que convenció y por el cual votó la abrumadora mayoría de los mexicanos.

Es explicable que un gobierno que quiere servir al pueblo elimine puestos innecesarios de su aparato, pague sueldos decorosos pero no de rapiña a sus empleados y destine todos los demás recursos a promover el desarrollo y a combatir la lacerante pobreza que afecta al país. Sus adversarios, al contrario, exigen que se rescate a los grandes empresarios, aunque después la cuenta la paguemos todos; que se mantengan los altos sueldos de los funcionarios públicos —los del INE, Inegi, Ifetel, Beancomex, y otros, apoyados, por el antiguo “Pacto contra México”, hoy, Prian, todavía los conservan—; no se construya una nueva refinería para que sigamos comprando gasolinas caras; no se construya el Tren Maya y que los partidos políticos sigan gastando fortunas provenientes del erario en la compra de votos.

Esto es lo que está en el fondo del “No viaje, señor Presidente”, “abandone el barco, ya”. Pero se quedarán con las ganas. —Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa