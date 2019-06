Día del padre: ascenso al cielo

Jorge H. Álvarez Rendón (*)

Mediodía. Acomodado en el umbral de la que aún es mi casa, aguardaba lo que me parecía una eternidad, fija la mirada en la calle 59. Por ahí debía aparecer el que —para mí— estaba más arriba de John Wayne, por encima de Charles Lindbergh y sobre todas las magnificencias del Sha de Irán.

Antes de verlo, lo escuchaba. Su motocicleta BSA negra emitía un inconfundible ronroneo. Tres minutos después —en época en que todas las calles eran de doble sentido— veía su amplia sonrisa, el fulgor de sus ojos verdes, el infinito cariño con el cual ya deseaba llegar a mi lado para abrazarme y llevarme hacia lo alto. Papá dejaba su motocicleta a mi cuidado, mientras almorzaba antes de regresar a la aseguradora para el final de la jornada. Con una franela gris limpiaba el tanque de gasolina y el motor (todavía caliente) y con un cepillo aseaba el par de llantas con rines plateados.

Poco me importaba que mi adalid sólo ganase $48 a la semana (ya con los descuentos) y no pudiese llevarme cada viernes a la sorbetería El Colón como era mi delirio. No me quitaba el sueño que promovieran a otros para gerentes o contralores dejándolo a él muy a la zaga. Tampoco me importaba que los domingos por la mañana mi paladín, vestido de overol —en lugar de alguna guayabera de lino— me despertase al amanecer para llevarme consigo por esas carreteras de Dios a correr un poco en aquella motocicleta que lo apasionaba y después tuvo que vender a un tal Mijangos.

Mi héroe se mantuvo en su alta nube, mi deidad permaneció firmemente entronizada en mi alma hasta que cumplí los 12 años y vestí los pantalones largos que me cortara el maestro Cobos.

Un mediodía de domingo, en el cinema Cantarell, disfrutaba una película de Cary Grant en su paternal, afectuosa compañía, cuando desde las alturas escuché el llamado de cuatro de mis compañeros de la primaria. ¿Qué hacía? ¿Abandonaba a mi padre para abalanzarme entre las filas de la palomilla?

Al pedir su aprobación, con solo mirar advertí lo significativo de aquel instante. Con una sonrisa algo triste me acarició el cabello y me permitió partir.

Ya atrincherado con mis compinches, observé a mi paladín ahí abajo y su inusitada soledad me hizo nacer algo de melancolía, como si algo entrañable se desvaneciera.

Algunos años después, siendo alumno de secundaria, aquel descenso de las alturas fue más evidente y doloroso. Fuera ya de la aseguradora, mi antiguo héroe luchaba ahora a brazo partido para levantar una fábrica de cortinas.

Como el Seguro Social le había fastidiado con unas fuertes multas (estábamos en el tiempo en que un lema de la dictadura parecía ser “destruyamos los negocios pequeños a como dé lugar”) y se hallaba falto de personal, me pidió que lo ayudase en una de sus entregas.

Dejé a un lado mis lecturas para cargar una escalera y una caja de herramientas. Abandoné frívolas llamadas telefónicas a ésta o aquella para treparme a su viejo automóvil atabacado y al enfilar por la amplitud del Paseo de Montejo hacia la colonia México advertí el peligro de que algún “importante” compañero de clase me viese en esa situación y padecí por anticipado los aguijones de la vergüenza. Al advertirlo, mi viejo héroe, prudente y triste, guardó el silencio de lo inevitable.

Si se pudiese lo imposible, que el tiempo caminara en sentido inverso, que los años regresaran jalándose la cola, tengan ustedes por seguro, en vista de lo que ahora conozco de la vida, que jamás abandonaría a papá en una sala de cine para correr al capricho. Por la opinión de un puñado de riquillos nunca me abochornaría por cargar una escalera y viajar en aquel automóvil dañado por el uso y la pintura desvaída.

A mi héroe, a mi adalid, lo subiría de nuevo a la altura de los invencibles, al altísimo nicho donde mis ojos de niño lo pusieron.— Mérida, Yucatán.

Cronista de Mérida