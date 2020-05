Diego Nevárez: Nuestros museos y la nueva normalidad

La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y el consecuente cierre de nuestra ciudad han supuesto una serie de retos para autoridades y ciudadanos.

La limitación de la movilidad, el confinamiento voluntario y las restricciones a la reunión y la socialización de las personas recomendadas por la Jornada Nacional de Sana Distancia tienen por objeto mantenernos a salvo y, sin duda, constituyen la única ruta eficaz que conocemos para lograrlo.

También hay que decir que estas medidas han tenido, y tendrán, un costo alto en términos del tremendo golpe que representan para la actividad económica. Todos hemos visto cerrar infinidad de negocios de todos los tamaños y de todos los giros, y sabemos que algunos de ellos no volverán a ser los mismos, incluso habrá algunos que no volverán a abrir sus puertas.

Sin embargo, no debemos olvidar que nada es más importante que la salvaguarda de vidas humanas, por lo que la situación debe ser analizada en términos de costo-eficiencia, es decir, salir avantes de esta situación tendrá un costo; lo que se busca es que sea el menor posible.

Dicho lo anterior, volvamos la vista a los espacios públicos, específicamente a esas instituciones culturales fundamentales que son los museos.

Los museos, sean públicos o privados, son instituciones sin fines de lucro, repositorios de nuestros bienes culturales, materiales e inmateriales, cuya función es preservarlos y difundirlos. Son también espacios dedicados a la memoria, nos brindan conocimiento científico e identidad.

No se libran

Pues bien, las instituciones museales no han estado exentas del embate de esta pandemia, y su incorporación a la llamada Nueva Normalidad supone una serie de retos nunca antes vistos, para los cuales, como el resto de los sectores de nuestra sociedad, no podrían estar preparados.

Tras las primeras semanas del cierre de los museos, y el confinamiento de la población, fuimos testigos de una suerte de furor de la visita virtual de los museos del mundo, incluidos los de nuestro país.

Sin embargo, y a pesar de un primer momento de optimismo digital, pues en apariencia el quehacer museal estaba a salvo, vimos esta tendencia revertirse en pocos días.

Debe decirse que es una buena idea que los museos cuenten con este tipo de herramientas digitales, que les permitan ofrecer una experiencia virtual a usuarios remotos; sin embargo, de la misma manera en que el turismo virtual no es turismo, un paseo virtual por el museo, no es una visita al museo.

Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar de los museos mexicanos en la Nueva Normalidad? Seguramente, observaremos una serie de protocolos de seguridad sanitaria muy similares a los que han adoptado los museos y sitios patrimoniales en países como China, Alemania o Corea del Sur, esto es: establecimiento de puntos de control de temperatura en los accesos, reserva anticipada de los visitantes, despacho automático de tickets, control del tamaño de los grupos, uso de máscaras faciales o cubre bocas, uso de gel desinfectante, medidas de distanciamiento tanto en las filas como en las exhibiciones, reducción de la capacidad de carga o capacidad máxima de las salas y el retiro de los elementos táctiles en las exhibiciones.

Posiblemente pase un tiempo considerable antes de que podamos visitar un museo en los términos en que solíamos hacerlo hace apenas unas semanas.

Los museos podrían pasar por un período de afluencias modestas, y, por tanto, de ingresos modestos. Esto no se debe sólo al ingreso que representa el costo de la admisión, que en la mayoría de los casos no es significativo, sino que su desempeño se acostumbra a medir en relación con su número de visitantes anuales. Es por esto por lo que hoy, más que nunca, los museos requieren de un público comprometido e interesado, pues no será suficiente con el público despistado o casual.

La Nueva Normalidad de los museos será dura, un poco incómoda y un tanto restrictiva, pero ojalá los visitantes reaccionemos de manera visceral, con coraje, convirtiéndolos en nuestro objeto del deseo, pues es sabido que aquello que es escaso es más deseado, más anticipado y anhelado.

Además, los visitantes tenemos una deuda para con nuestros museos. Sabemos que como sociedad no hemos sido recíprocos, no les hemos dado el abrigo adecuado, en el fondo sabemos que no basta con visitarlos una vez al año, tampoco es suficiente seguirlos en redes sociales y llenarlos de likes.

La ciudad de Mérida cuenta con más de una docena de museos de diversos tamaños, temáticas y tipologías. Los hay de historia, de ciencias y de artes, ricos en colecciones, interactivos, que habitan en edificios históricos o en nuevos íconos arquitectónicos. Todos ellos son valiosos y son parte de nuestro ecosistema cultural, pero también se constituyen en productos de consumo turístico, por lo que juegan un papel muy importante en la economía de la ciudad y del estado, por decir lo menos.

Así pues, es el momento de anticipar tu próxima visita al museo, a cualquiera de ellos, es momento de regresar a tu favorito o de descubrir uno nuevo, de involucrarte, de recomendarlos y de acogerlos como parte importante de nuestra vida cultural y social.

Sirva esta ausencia temporal para que reconozcamos su inmenso valor y les regresemos un poco de lo mucho que nos han dado.— Mérida, Yucatán.

Es director general y fundador de Exhibiscopio. Cursa el Doctorado en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable, y es egresado de la Maestría en Arquitectura de Interiores Sustentables de la Universidad Anáhuac Mayab. Graduado del Posgrado Internacional Patrimonio y Turismo Sustentable de la Catedra UNESCO de Turismo Cultural. Cuenta con un MBA por la Universidad Iberoamericana y un Certificado en Preparación y Evaluación Social de Proyectos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.