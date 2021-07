Dilema económico sobre las acciones

Capital contable y dividendos en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he platicado sobre los inversionistas que colocan su dinero en una empresa y se convierten en accionistas al recibir acciones del capital.

El citado inversionista toma la decisión de su inversión en razón a la rentabilidad que recibirá su capital aportado relacionado con el riesgo respectivo.

El capital contable de las empresas está constituido por las siguientes partidas: Capital social, utilidades o pérdidas del ejercicio, reservas, revaluaciones, dividendos. Cuando se acumulan utilidades o pérdidas de períodos anteriores se concentran en una cuenta denominada resultados acumulados o resultado de ejercicios anteriores.

Este capital contable se incrementa con las utilidades del ejercicio, las reservas y revaluaciones y se disminuye por las pérdidas del ejercicio y los dividendos.

Los inversionistas de cualquier tipo que deciden colocar su dinero en empresas deben considerar no solo la parte contable del valor de sus acciones, sino también la parte económica o de mercado, por lo que presentaré a continuación lo que normalmente sucede con los accionistas de las empresas.

Seguimiento

Los accionistas dan seguimiento al capital contable y las cuentas que lo constituyen porque son las que representan su patrimonio, su esperanza es que el importe de sus acciones suban de valor, en forma contable esto sucede, cuando el propio capital contable aumenta en relación al ejercicio anterior y bajan cuando disminuye.

En términos generales el elemento que hace cambiar el monto del capital contable en forma ordinaria son las utilidades o pérdidas netas del ejercicio y el retiro de dividendos, independientemente de los aumentos o disminuciones del capital social.

Ya conociendo las partidas que constituyen el capital contable, los accionistas determinan un indicador o razón financiera para conocer el rendimiento de su inversión, para tal caso se hace una simple operación aritmética dividiendo la utilidad neta del ejercicio entre el capital contable, el resultado debe ser igual o mayor a la rentabilidad esperada por el accionista; por ejemplo, si en el proyecto de inversión en que decidió colocar su dinero en la empresa le ofrecieron un rendimiento de 15 por ciento, si el resultado de la razón financiera es por ejemplo 12 por ciento, pues la empresa no está generando la rentabilidad esperada, pero si es igual a 15 o 18 por ciento, es satisfactorio. La tendencia de esta rentabilidad debe ser al alza.

Cuando ya se ha generado la utilidad del ejercicio con la rentabilidad del 15 por ciento y los accionistas deciden retirar éstas como dividendos, es claro que al sacar el dinero, se está disminuyendo el capital contable, de tal forma que al determinar la razón financiera respectiva de utilidad neta del ejercicio actual entre el capital contable, al ser éste menor, el resultado de la división será mayor, observándose mayor rentabilidad porcentual y mucho más si la utilidad respectiva es mas grande que la del período anterior.

Hay diferencias en los diferentes valores y porcentajes por las operaciones matemáticas cuando se compara la razón de rentabilidad del capital contable con el valor de las acciones, en el caso del párrafo anterior, al dividir la utilidad del ejercicio en un menor capital contable, al disminuir éste por pagar dividendos, por razones obvias matemáticas el resultado porcentual de la razón financiera es mayor, pero si calculamos el valor de las acciones, entonces un retiro de utilidades que disminuye el capital contable al dividir su importe entre la cantidad de acciones emitidas se obtendrá un resultado menor que el de antes del pago de dividendos.

Axioma

Nos encontramos ante lo expuesto con el denominado axioma financiero, que a un mayor porcentaje de rentabilidad por disminución de capital contable, un menor valor contable de las acciones. Debido a este concepto financiero, muchos inversionistas prefieren no retirar dividendos para hacer que el valor de sus acciones suba de valor, debido precisamente a la reinversión de las utilidades.

Lo anterior con relación al valor de las acciones es en términos contables; sin embargo, el valor económico de éstas de un negocio en marcha se determina sin tomar en cuenta la estructura de capital, o lo que es lo mismo, no cuenta el capital contable. El valor de mercado de las acciones proviene de mantener en forma continua una buena utilidad de operación, de tal manera que se proyecte a futuro, a perpetuidad y traer esas proyecciones al valor actual o presente, esto hace irrelevante que se paguen o no dividendos, porque un asunto es el valor contable de las acciones y otro el valor comercial o económico de las mismas. Tomando en cuenta lo mencionado en este párrafo, la decisión o no del pago de dividendos depende del flujo de efectivo.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas