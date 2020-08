Dinero que enferma, el que llega a los partidos

Por Eduardo R. Huchim (*)

Una de las conclusiones que conlleva la denuncia de Emilio Lozoya contra tres expresidentes y otros personajes es la enormidad del problema que representa en México el dinero en la política, y no me refiero al enriquecimiento ilícito de los corruptos, sino al financiamiento de las actividades electorales, particularmente las campañas.

Todos lo sabíamos o lo intuíamos, de tal suerte que a pocos sorprende la declaración de Lozoya sobre las aportaciones de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, si bien aquel aporte es sólo una parte del dinero ilegal que entró a aquella faraónica campaña.

Comoquiera, la utilidad de esa confirmación —más allá del ámbito delincuencial— podría multiplicarse si de ahí se siguen consecuencias prácticas e institucionales contra su repetición.

A la enormidad del problema del dinero en política contribuye, aunque mucho menor respecto al caso Lozoya, la revelación de la entrega de efectivo de David León a Pío López Obrador en 2015.

Por supuesto, este caso que podría implicar un posible delito electoral, además de infracciones administrativas, debe ser investigado y sancionado con rigor y exhaustividad, como no lo fue la muy costosa campaña de Peña en 2012.

En este sentido, convendría que el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le tomaran la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y realizaran las indagaciones que les competan, sin parar mientes en el involucramiento de un hermano del mandatario y un funcionario cercano a él.

Es necesario apuntar que el caso Pío-León demuestra también que ningún partido está a salvo del uso de financiamiento ilegal, ni siquiera Morena.

Empero, aunque parece evidente que hay segmentos de este partido que recurrieron al dinero ilegal, resultaría injusto demonizar a todo el partido, que —no se olvide— es el único que voluntariamente ha renunciado a una porción importante del dinero que legalmente le corresponde —más de 800 millones de pesos—, para destinarlo a combatir la pandemia que hoy azota a México.

Ahora bien, la importancia del dinero ilegal en política excede con mucho a los casos mencionados, a los que es menester agregar la batalla del gobernador y el fiscal general de Chihuahua, Javier Corral Jurado y César Peniche Espejel, para sancionar desviaciones presupuestales al PRI.

La presencia de numerario irregular en el gasto partidario es omnipresente y muy cuantioso. Un estudio de Integralia sostiene que los topes de campaña de gobernador se rebasan en promedio diez veces, pero me temo que ese cálculo se queda corto, sobre todo en las campañas presidenciales, si bien es útil como referente.

He afirmado —y lo reitero— que en México el dinero ilegal ha fluido sin control a las campañas políticas, procedente principalmente de tres fuentes: los erarios de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, una parte del sector empresarial nacional y extranjero, y la delincuencia organizada por conducto de empresas fachada.

Hasta ahora, las instituciones que debieron frenar y sancionar esos excesos han resultado ineficaces. El dinero irregular en las campañas electorales y en las finanzas de los partidos políticos no es asunto que sólo le competa al Instituto Nacional Electoral —también al TEPJF y la Fede-FGR—, pero sin duda la tarea fiscalizadora del INE -tradicionalmente ineficaz- resulta fundamental para frenar esa malsana presencia en la actividad proselitista que busca el voto popular.

El problema no es nuevo ni exclusivo de México. Tan lejos como hace casi 90 años, James Kerr Pollock ya lo advertía: “La relación entre el dinero y la política ha llegado a ser uno de los grandes problemas del gobierno democrático. No sólo en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, en Alemania y en Francia… la influencia del dinero es y ha sido grande” (Money and politics abroad, 1932).

Diré una obviedad: la democracia y su expresión sine qua non, los partidos políticos, requieren dinero para funcionar, pero este dinero debe estar bajo supervisión y control. Cuando no lo está —y en México no lo está—, la equidad se rompe y la democracia enferma.— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista