Diversas formas de pensar

El coronavirus

Carlos Enrique Pacheco Coello (*)

El tema de actualidad entre los escritores de todo el mundo es el coronavirus y sus implicaciones; hay quienes se aventuran a decir que se trata de un virus infiltrado y que es guerra biológica.

Me parece interesante un libro de Dean Koontz: “The Eyes of Darkness”, publicado en 1981, en el que habla sobre la amenaza del virus Wuhan-400.

Otros dicen que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, lo anticipó desde el año 2015 y que fue él quien comandó a un grupo de expertos en octubre de 2019 para crear un nuevo orden mundial.

El 12 de marzo pasado, Mark Landler publicó en el diario “The New York Times” que la presidencia del Banco Central Europeo advirtió en Frankfurt, Alemania, que el coronavirus podía detonar una crisis económica tan grave como la del año 2008.

¿No es significativo que los países más afectados sean China, Italia, Irán y Corea del Sur? Hay que recordar que China es el principal competidor de los Estados Unidos.

Se está difundiendo un video de Ruby Demestoy (@demestyruby), quien dice que empresas farmacéuticas avaladas por la ONU mucho antes de la pandemia patentaron una vacuna.

La FAO (Food and Agriculture Organization) manifestó el día 27 de marzo que la pandemia estaría afectando a los sistemas alimentarios, añadiendo que se tiene que asegurar que sigan funcionando.

¿Las políticas económicas del fondo Monetario Internacional no actuaron a tiempo? Recordemos que después de la II Guerra Mundial la población se llenó de hogares de muchos hijos y como no había para pagar escuelas y maestros se “sugirió” no más de dos hijos, pero aumentó el número de adultos que por lógica requieren más medicamentos, pensiones.

En el caso de su servidor, estas respuestas no las puedo dar. Este virus, infiltrado o no, requiere prudencia; sería soberbia decir que voy a hacer un estudio científico solo, se requiere de especialistas. No se dejen llevar por el pánico; necesitamos calma porque el miedo paraliza y reduce nuestro sistema inmunológico. Basta seguir las indicaciones de reconocidos médicos y no lo que dicen los farsantes.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable, por la Universidad Anáhuac Mayab.

