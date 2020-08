Dolor por la pérdida de una hija

En su memoria

Por Magaly Cruz Nucamendi (*)

Yo no sé hasta dónde pueda llegar este dolor que lacera el alma, como tampoco sé hasta cuándo será. Solo puedo asegurar que lo escuchado al respecto no es nada comparado con la realidad que se vive ante la pérdida de un hijo.

Son dos los grandes acontecimientos que marcan la historia de una familia: el nacimiento de un nuevo miembro y la pérdida de uno de ellos.

Hoy nos toca perder, perder a una hija, lo que significa el dolor más profundo y lacerante que unos padres pueden sentir.

Desde hace poco más de dos meses mi vida cambió drásticamente, en el momento que de manera repentina mi hija Cristal falleció, así sorpresivamente, sin darnos cuenta, mucho menos imaginar y en medio de una pandemia que en los últimos meses limitó nuestros encuentros y la de sus pequeños hijos Manuel y Emiliano.

Cristal fue alegre y feliz, vivió rodeada de amor y valores cristianos, buena hija, amorosa madre, solidaria amiga, quería profundamente a sus hermanos. Mujer de fe, vivió con aceptación las adversidades que le tocó vivir, disfrutaba su profesión y formó una familia a la que amó con profundidad.

Remontarme dos meses atrás, significa para mi soberbia existencia, el sentir que en mi vida lo tenía todo resuelto, todo bajo control y que, si bien los momentos no eran los mejores, mi familia que es lo primordial, se desarrollaba con sus altibajos normales.

Hoy con dolor y mucha fe acepto la voluntad de Dios, sé que Él no nos manda nada que no podamos sobrellevar y que mi vida retoma nuevos caminos de reconstrucción a través de los niños, de afianzar mi fe, de aprender a vivir con dolor y más aún, conectar mi mente con mi corazón para que lo que entiendo y acepto, mi corazón lo procese y transforme en amor y paz con mi hija dentro de mí.

Sé que no será fácil, sé que no será rápido, solo le pido a Dios y la Santísima Virgen María, que como buena Madre me acompañe a vivir con fortaleza los tristes días que hoy marcan mi existencia y que me enseñe a extrañar sin sufrir los días tranquilos llenos de bellos recuerdos de mi adorada Cris.

¿Hasta dónde llegará este dolor?, no lo sé, ¿hasta cuándo?, hasta el momento de mi reencuentro con ella en la casa del Padre.

Mientras tanto, Cristal será la luz que ilumine mis negras noches de insomnio y me acompañe siempre, porque ella vive en mi corazón todos los segundos de mi vida.

Descansa en Paz hija, disfruta de la vida eterna, tu recuerdo permanecerá por siempre entre nosotros, papá, tus hermanos y tus pequeños Manuel y Emiliano te amamos. Que así sea.— Mérida, Yucatán.

