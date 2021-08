Dos tipos de ignorancia

Parecen lo mismo, pero no

Por Manuel J. Castillo Rendón (*)

Un ignorante es una persona que, honestamente, de buena fe, ignora, desconoce, o no tiene la más mínima idea sobre uno o varios temas; el otro ignorante es el que, sabiendo de su existencia, ignora, desprecia, aborrece, manipula, y acomoda a modo, uno o varios temas.

El primero, si tiene los pies en el suelo, averigua, investiga, discute, corrige y fija una postura; el segundo, su prepotencia y soberbia lo ubican en el terreno de la incompetencia. Este comportamiento y las actitudes de ambos, quedarán etiquetados en la historia de su comunidad.

¿A qué viene esto? El 26 de julio, en un mensaje electrónico me enviaron una publicación sobre el aviso público del Ayuntamiento de Valladolid acerca de la terminación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, así como las fechas para la “consulta ciudadana”, mismas que concluyen el 7 de agosto.

El 31 de julio, en una nota periodística, el Diario informa sobre el mismo tema. Este hecho ubica al Cabildo de Valladolid, a su órgano de consulta, y a las oficinas técnicas y profesionales en la materia, en el segundo grupo de ignorantes.

¿Por qué? Como autoridades, así como todos los citados, ignoran (¿por conveniencia?) las leyes en la materia, como la de Planeación y la de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán; así de simple. No respetan los plazos, ni los procedimientos para la elaboración de un programa urbano, y puedo asegurar que tampoco los niveles de planeación, además de que están fuera de tiempo para poder aprobar un programa urbano en esta administración.

El próximo Cabildo entrará en funciones el 1 de septiembre, por lo que le pregunto a la nueva administración: ¿Aprobarán un programa que no es producto de su Plan de Desarrollo para el trienio 2021-2024?

Mucho cuidado, por la rapidez y al último minuto de la administración que concluye; tal vez, tal vez, pueden quedar expuestos a validar compromisos políticos, acuerdos ocultos, a modo, que probablemente no estén a favor de la ciudad y la ciudadanía. Profesionalmente, esto que está pasando no es más que un burdo sainete, un gasto de dinero público no justificado en estas circunstancias, y que pinta de pies a cabeza a las autoridades que terminan y a quienes avalan esta pésima y absurda situación.

Esto mismo que se está presentando en Valladolid ya lo hemos vivido y experimentado en Mérida. La falta de apego a las leyes, normas y reglamentos en materia urbana, ambiental, de movilidad, entre otras, exhibe la nefasta ignorancia a modo de las autoridades, de su irresponsabilidad en la administración eficaz de la ciudad que gobiernan, de los organismos técnicos y auxiliares, y de los ciudadanos, estos últimos al acomodarse en una actitud pasiva de que, si no me afectan directamente, no me meto.

Este escenario me deja claro que no hay sentido de pertenencia, ni compromiso, y el concepto de ciudadanía es muy bajo.

Sobre estas dos administraciones municipales, también es muy obvio que no es una enfermedad partidista: las dos, la de Valladolid y la de Mérida, son de partidos distintos, así que el asunto no es de colores, es de limitadas capacidades humanas, de sentido político y, de manera fundamental, de la carencia de lo que es el auténtico servicio público.

Estos nefastos servidores públicos deberían ya de ser candidatos sujetos para aplicarles la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, una norma que, de aplicarse, empezaría por ponerle piedritas al camino de la impunidad.

Sirvan estos argumentos, expresados públicamente, como parte de la consulta ciudadana sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Valladolid, al que definitivamente no apoyo por contravenir las leyes, normas y procedimientos para su elaboración y aprobación.

Para concluir, porque me considero estar en el rubro de las “asociaciones y colegios profesionistas” (profesionales) del Estado de Yucatán, externé como tal los argumentos fundamentales de este absurdo y ridículo proceso, así que quienes se sientan afectados, no lo rabien tanto, porque si bien para algunos, por no ser vallisoletano, no debo meterme en lo que no me importa, lo seguiré haciendo, ni modo.— Mérida, Yucatán.

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal