Dos visiones muy distintas del país

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Los hechos hablan mejor que los dichos. Mientras sus adversario continúan con sus críticas diciendo que todo lo que hace el gobierno de López Obrador lo hace mal, sus acciones demuestran lo contrario.

Un ejemplo es el uso del presupuesto. En lugar de dilapidarlo o robárselo, se destina a elevar las condiciones de vida de los mexicanos: a los ancianos para ayudarse en sus gastos; a millones de estudiantes de todos los niveles para que no abandonen los estudios; a cientos de miles de jóvenes que no estudian para que aprendan oficios y, posteriormente, sean contratados por quienes los capacitan u otros empleadores, para evitar que caigan en las garras del crimen; a los campesinos para que —a la vez que tengan ingresos— reforesten al país sembrando millones de árboles y así mejore el medio ambiente, etc.

Empleo

Otra parte de ese dinero se usa para hacer obras que tienen entre sus bondades dar ocupación a importantes cantidades de personas —en un país donde hay millones de desempleados y subempleados—, a mejorar la infraestructura de éste y a detonar su mercado interno; a crear universidades; a que las escuelas sean remozadas, reparadas, ampliadas y tengan mejores instalaciones; a construir y terminar hospitales, formar médicos -sobre todo especialistas, en el número que el país requiere, incluso becándolos para estudiar en el extranjero-, a comprar medicinas sin intermediarios que se lleven buenas tajadas gracias a la corrupción en el manejo del sector salud —causa de su desabasto— y, ahora, con motivo de la pandemia, a comprar vacunas, buscándolas donde las haya, para llevar a cabo un programa de vacunación al que la derecha prianredista auguraba total fracaso, pero que, a la vista de todo mundo, se desarrolla al ritmo de lo planeado.

¿Así era antes? ¡No! Como se sabe, en el pasado, el presupuesto se desviaba; servía para engordar las bolsas de los más altos funcionarios y favorecer a los grandes traficantes de influencias disfrazados de empresarios con quienes se repartían el botín, que era dinero de los contribuyentes, mientras al pueblo le llegaban las migajas.

Si el gobierno de López Obrador actuara como lo hacían aquéllos, favoreciendo a los corruptos, privatizando bienes de la nación, condonando multimillonarios impuestos a unos cuantos ¿alguien piensa que recibiría las furibundas andanadas que hoy recibe no sólo de los partidos opositores sino de los patrones de éstos, que son quienes los han unido a través de la plataforma electoral “Va por México”, para intentar recuperar el poder y los privilegios que con el poder perdieron?

No ha tenido suficiente difusión un caso de latrocinio que recién salió a la luz, que muestra uno de los modus operandi de la oligarquía que, en contubernio con gobiernos a su servicio, se apropiaba de millonarios recursos del erario que bien podrían haber servido para programas y obras en beneficio del pueblo.

Penales

Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron construidos por empresarios favoritos del régimen 8 penales particulares cuyo fin fue darlos en alquiler al gobierno federal a precios de hoteles de lujo. Ni los penales se salvaron de los afanes privatizadores de este tipo de gobernantes dedicados a saquear las arcas públicas y a lucrar con la entrega de los bienes de la nación a cambio de que les tocara su parte en los negocios.

Los penales fueron construidos, sin licitación, por un grupo de potentados que se entendieron con Calderón y con su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy en la cárcel, con los que firmaron contratos leoninos con vigencia de 20 años, por los que el erario les pagaría, aproximadamente, 276 mil 619 millones de pesos en conjunto. En ellos quedó establecido que, independientemente del número de reclusos que la justicia les enviara, el pago a las empresas obligadamente sería por la capacidad de cupo que el penal tuviera.

Así que si uno recibía 100 reclusos pero tenía capacidad para albergar a 2,000, cobraba por 2,000 y no por los 100 que realmente tendría que mantener. Como dicen los gringos, ¡genial!

Esto hace que cada interno le salga al erario como si lo tuviera hospedado en un hotel de 5 estrellas. Cada uno le cuesta a aquél, en promedio, un millón 408 mil pesos al año, o sea, 117 mil 409 al mes, esto es, 3 mil 913 pesos diarios.

Compárese esto con los 500 pesos por día, 15 mil al mes y 182 mil al año que, en promedio, le cuesta al gobierno federal cada recluso en los demás penales del país y se verá la magnitud del negocio concertado entre un gobierno corrupto y empresarios aprovechados y corruptores.

Al Estado le cuesta casi 8 veces más un interno en un reclusorio privado que en uno público, es decir, con lo que gasta por recluso en el privado, puede sostener a 8 en el público.

Y no es que en los privados se viva a cuerpo de rey sino que 7 de las 8 partes de la cuota de cada recluso, no es para su sostén sino para la ganancia millonaria del negocio. Miles de millones desviados.

¿Por qué, entonces, Calderón y García Luna firmaron un contrato así que regalaba recursos públicos a particulares? Obviamente, porque a ellos les tocó su parte.

¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de AMLO en este caso? Frente a hechos consumados, pues existen contratos y éstos se firmaron hace más de diez años, y romperlos significaría un largo proceso jurídico, en un país con jueces comprometidos con el viejo régimen, dispuestos a amparar a quienes, en cierta forma, hicieron posible su llegada al sistema, exigió a los empresarios negociarlos para “quitarles las aristas más nocivas para la hacienda pública”.

La negociación dio como resultado una disminución del 15 por ciento del monto contratado, que representa un ahorro de alrededor de dos mil 500 millones de pesos por año, es decir, de 10 mil millones de pesos en los cuatro años que restan al sexenio, dinero que servirá para más obras al servicio del pueblo, y, también, que las instalaciones de los centros penitenciarios, sean incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.

Dos actitudes diametralmente opuestas, la de gobiernos que tienen como prioridad hacer más grande la riqueza de los que ya son inmensamente ricos —y llevarse ellos, por supuesto, su parte del botín— y la de otro que trabaja por lograr que el pueblo salga de su ancestral pobreza y goce del bienestar a que tiene derecho, sin aspirar, quien lo hace, a amasar fortuna personal.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa