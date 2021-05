Dosis única para la vida

Un pinchazo de realidad

Rubí A. Briceño Correa

Era el segundo día de vacunación anti-Covid 19 para el bloque de 50 a 59 años de edad y, aunque aún no me llegaba el mensaje de texto que indicara día, hora y lugar de aplicación, supe que vacunaban a cualquiera que estuviera registrado y casi sin pensarlo llegué al Instituto Tecnológico de Mérida, una de las sedes donde, sin problemas, minutos después me vi sentada en unas gradas a la espera de recibir la polémica inoculación.

Al igual que las decenas de contemporáneos ahí reunidos, estaba a punto de dar un paso al vacío, de hacer un verdadero acto de fe en una sustancia recién diseñada con premura y sin la certeza de las muchas etapas de prueba que, en la normalidad, durante varios años suelen hacerse a estos productos de laboratorio.

Nosotros seríamos parte del proceso para conocer las posibles reacciones, efectos secundarios o capacidad de protección de la vacuna.

¿Era la mejor alternativa, siendo la otra rechazar la posibilidad de tener inmunidad algunos meses o por lo menos evitar que el virus nos ataque con fuerza? El punto es que ya estábamos ahí.

A unos cien, nos pasaron al centro de la cancha techada donde había filas de sillas en dos bloques enfrentados entre sí, con un pasillo en medio, espacio donde finalmente se vacunaba a la gente y se le hacía esperar unos minutos para medir su oxigenación y temperatura, tras lo cual, de estar todo bien, se le retiraba con un ticket para la segunda dosis en 6 semanas.

Sentados frente a frente, de pronto pude verme reflejada en muchos rostros. Hombres y mujeres tan diversos como parecidos, marcados por vivencias en común que distinguen a nuestra generación, esa que llaman X, misma que se ha visto rebasada por otras generaciones que trajeron incluido el chip de la modernidad y de tantos avances tecnológicos que, aunque nos esforzamos, no alcanzamos a comprender del todo o siquiera a implementar en el día a día; pero a cambio llevamos con nosotros experiencias acumuladas en medio siglo, incluidas la insustituible sensación de la convivencia y las relaciones personales en vivo y hasta la alegría de haber bailado y cantado con Timbiriche.

Observar me pareció efectivo para evadir el temor que sentía ante la incertidumbre y la inminente pinchada; así noté que la gran mayoría llevábamos anteojos graduados y pensé que la presbicia, nombre elegante y discreto de la vista cansada, no perdona con el paso del tiempo; también pude ver que a ninguno le faltaba un teléfono celular en el que a cada momento se refugiaba como buscando sentirse acompañado…, quizá el aislamiento por la misma pandemia nos estaba haciendo olvidar lo agradable que es interactuar con el otro de forma directa, establecer el diálogo… platicar de lo que sea.

Algunos rasgos de variadas personalidades y circunstancias de vida podían deducirse a partir de la vestimenta, los peinados y las actitudes. Era notorio que algunos seleccionaron muy bien qué ponerse y casi fueron al salón para arreglarse antes de ir por la vacuna, mientras que otros apenas alcanzaron a ponerse lo que sea encima y, en chancletas, decidieron aplicar el dicho de “al mal paso darle prisa…”.

La presencia de algunos bastones, la ausencia de piezas dentales, canas crecidas libremente y tintes para el pelo haciendo su mejor esfuerzo por cubrir los irremediables signos de la edad, me hicieron reacción justo antes de vacunarme: ahí estábamos representantes de una generación que ha vivido por lo menos medio siglo, un grupo de edad que valora la vida y lucha por seguir aquí, por ser tomada en cuenta, por aportar su experiencia, por no pasar de moda, por adaptarse a los vertiginosos cambios, por conseguir que algo de nuestra esencia sobreviva en las nuevas generaciones, por entender que ahora somos los grandes y pronto, con un poco de suerte y mucho de nuestra parte, pasaremos a ser el último grupo de edad.

Estaba tan absorta en mis reflexiones y ocupada observando y apuntando ideas en la tira de pago de un supermercado, que apenas percibí la aguja en mi brazo descubierto y enseguida el algodón impregnado de alcohol, sustancia casi mágica que en su versión bebible sugirieron no ingerir durante tres días, ni tan siquiera para aligerar el golpe de realidad vivido en la espera.

Una vez vacunada me sentí afortunada y quizá hasta protegida y no sé bien si es por haber llegado a este punto en tanto muchos tristemente no lo lograron y se nos adelantaron, o por el cara a cara con mi generación que como pude constatar sigue en pie y cual suero rejuvenecedor me hizo ver la realidad y tener la certeza de que quiero vivir de la mejor forma posible el último tercio de mi vida tomando en cuenta la esperanza de vida actual, o lo que reste de ella si, como prefiero, me pongo en manos de Dios y estoy lista para partir en cualquier momento.

Aun con el brazo adolorido y las ideas atravesadas, hoy sé que las vacunas como las reflexiones, son efectivas en la misma medida en que estemos dispuestos a permitir que nos invadan y actúen en nosotros, haciéndonos más fuertes para vivir cada instante como si fuera el último.— Mérida, Yucatán.

rubialejandrab@yahoo.com.mx

Psicóloga y Periodista