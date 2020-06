Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: ¡Cuidado con las trampas bursátiles!

Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello

Existe la creencia que se “invierte en la Bolsa de Valores”, cuando en realidad no se invierte en la Bolsa de Valores, sino que se invierte en los instrumentos que las empresas emiten para su financiamiento con tasas más económicas acudiendo a este mercado a colocar sus papeles esperando que los inversores los compren para no dejar sus excesos de liquidez ociosos.

Recordemos que ningún recurso debe de estar en ese estatus; un buen director de finanzas debe de analizar en qué invertir puesto que se da con frecuencia en empresas el fingir que sus acciones valen más. Me voy a explicar: existen empresas cuyo capital mal llamado contable está compuesto del capital aportado, más las reservas, más las utilidades no repartidas, más la utilidad del ejercicio actual, lo cual suma un total que al dividir entre el número de acciones emitidas da un valor por acción en libros; pero ocurre con frecuencia que sus utilidades ya no aportan al crecimiento de la empresa y los asesores fiscales les dicen: es mejor dejarlas para no pagar impuestos en el reparto de las mismas; pero hay que preguntarse ¿será mejor dejarlas y no pagar impuestos ? o ¿distribuirlas para invertir en otros negocios? Me voy por la segunda opción. Anteriormente era fácil identificar los movimientos de los instrumentos, es decir, disminuía cuando se tenía que pagar aguinaldos, reparto de utilidades a los trabajadores o la nómina y aumentaba cuando con el producto de las ventas de los que recibían esos beneficios retornaban el ingreso a las empresas haciendo crecer la necesidad del financiamiento para apalancar la producción.

Amañado

En la actualidad esto se ha amañado aún más con la entrada de inversores golondrinos que sacan del país los rendimientos antes de que decrezcan anticipándose a los acontecimientos del entorno, para ellos no hay nacionalidad solo les interesan llevarse los dineros a los paraísos fiscales. Los indicadores que más se usan son: el EBITDA, que en sus siglas en inglés son Earning Before Interest and Depreciation and Amortization, en español significa Utilidades de la Operación de la Organización o más fácil, les interesa si la empresa está generando flujo de efectivo que respalde sus instrumentos. Otro indicador es el volumen operado o veces que compran los instrumentos emitidos. Se necesita tener cuidado de los paleros: recordemos las subastas de piezas antiguas en donde se dice ¡Quien compra esta lámpara cuyo valor base es de $ 600.00 y que data de (años), de pronto aparece un palero que dice la compro en $1,000.00 pesos y otro dice doy $1,500.00 y los ingenuos caen en el juego y la compran en $2,500.00; lo mismo sucede en el mercado de valores, existen paleros, aunque no se puede negar que también se ha regulado este tipo de prácticas ilegales.

Carlos Enrique Pacheco Coello, doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Anáhuac Campus Mayab