Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: Inteligencia artificial y emocional

En la actualidad, el mundo entero está inmerso en problemas emocionales al tener temor de la pandemiadel coronavirus, temblores o huracanes; aunque también es cierto que con habitual frecuencia, la rutina, la cultura actual y la forma actual más liberal de las personas los hacen más susceptibles de vivir emociones negativas.

En cuanto a la inteligencia artificial existen diversas opiniones sobre si un robot podría sustituir al hombre en las actividades rutinarias. Sánchez Salazar Diana dice: incluso algunas profesiones como los abogados, contadores o médicos podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial; en mi opinión más bien serían un apoyo para hacer mejor sus trabajos y creo que se perdería la relación interpersonal.

En relación a la inteligencia emocional, un robot tendría que estar programado para interactuar en la comunicación ¿un robot podrá tener sentimientos? como ¿sentir felicidad, sonreír, tristeza e incluso un estado de ánimo hasta llegar a las lágrimas? Me parece que se les puede programar para hacer gestos, pero nada más. En cambio, el humano, más que racional es emocional, su respuesta a un acontecimiento externo puede reflejarse en hechos como: enojo, ira, miedo, tristeza, felicidad, amor.

Por lo anterior me parece que se debe de dar énfasis a la educación emocional en los siguientes enfoques: Conocer sus propias emociones y la habilidad para controlarlas, identificar las emociones de los demás, prevenir las negativas, desarrollar competencias (habilidades, actitudes etc.), tener la habilidad de auto motivarse ; éste enfoque debería ser obligación de los maestros siendo importante que sepan que su misión no es solo dar clases, sino educar para la vida, cómo actuar en la casa, trabajo, en la mañana, en la tarde, en la noche; por eso resulta de vital importancia detenerse, pensar y actuar. Ante la pandemia del coronavirus se están dando emociones encontradas, causadas por la pérdida de empleos, la población más pobre y adulta mayor se sienten amenazados al surgir el miedo que los medios han difundido de dar preferencia a los jóvenes en caso de los contagios, por razón de edad; los políticos mezquinos aprovechan para llevar agua a su molino al igual que muchos disque comerciantes para enriquecerse, los laboratorios están esperando el momento para sacar las vacunas y venderlas a precios de oro, se ataca a los gobiernos, que desde luego en mi opinión sus ataques son infames, pero los hombres negativos son así, medran a costa del sudor de los ciudadanos sumidos en la pobreza extrema.

Su servidor se pregunta ¿Los que asumen el poder, los grandes empresarios que sacan la riqueza de un país, no tendrán miedo? Hasta dónde el dinero puede comprar la felicidad que es solo un estado de ánimo efímero; doy un ejemplo, si una persona se va de juerga, su emoción dura un milisegundo de tiempo y después ¿cuál será su estado de ánimo? Reflexionemos, y se sentirá mejor.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la universidad Anáhuac campus Mayab