Edgardo Arredondo Gómez: Estragos del Covid; todos somos culpables

“¿Vender yo la mitad de México?, ¡Por Dios! cuando aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros” —Antonio López de Santa Anna.

En algún panteón de cualquier parte del país, se encuentran tres tumbas alineadas. Los moradores conversan entre ellos. El del extremo izquierdo dice: “¿A ti cuando te operan?”, el de en medio contesta: “Tengo cita para el 25 de octubre, pero no sé si ir, porque ya no me duele…”, entonces el del extremo izquierdo remata: “¡Ve…Por lo menos les das un susto!”

Una señora de la tercera edad recibe una llamada telefónica: “Señora, buenos días, le hablamos del IMSS. Dígale a su esposo que ya tenemos fecha para que lo atienda el especialista”. La mujer toma aire antes de contestar con sobrado enojo: “¡Pues solo que sea por ouija, mentecatos, porque hace un año que se murió!”

“Solicito mi cita en el IMSS…Me citan para mi séptima vida”. Lo anterior dicho, obviamente por un gato.

Por último en un cartel de fondo verde con el escudo del IMSS al centro, en la parte de arriba se puede leer: “El tiempo lo cura todo” y abajo: “Por eso en el IMSS tardamos una eternidad en atenderte”.

Los anteriores son “chascarrillos” que reflejan una trágica realidad, desde hace mucho, pero mucho tiempo del Seguro Social, dejan un sabor amargo, y es parte de nuestra tragicomedia nacional. La falta de insumos, la saturación y el diferimiento en los servicios conforman la trilogía que el Sector Salud arrastra desde hace años, pero es muy peculiar en el caso del IMSS.

En mis tiempos de trabajador en la consulta externa, donde teníamos una lista de 26 pacientes a atender por turno, se agregaban hasta diez más por cada jornada, gente que acudía por alguna receta, programación quirúrgica y lo más frecuente: expedición de incapacidad.

Ortopedia es sin temor a equivocarme la especialidad que más resiente la saturación de la consulta por la expedición de incapacidades, con todo y que se tiene un férreo control y supervisión, al menos hasta antes de jubilarme el problema no había mejorado.

La falta de insumos (implantes, en el caso de nosotros) nos hacía planear estrictamente las cirugías, pues era bien conocido que así como a principio de año había de todo, el último trimestre era el de las “vacas flacas”, y comenzaban a escasear las cosas.

Es precisamente en la recta final de cada año cuando el paciente que ya habíamos atendido regresaba angustiado para decirnos: “Doctor, que no hay citas, porque no hay agenda”.

“No hay agenda” representa posiblemente el estribillo que acompañaba la sempiterna saturación sobre todo a inicio de cada año. Siempre he dicho, y lo sostengo, que aun con esta tríada: falta de insumos, saturación y diferimiento, hay siempre un balance positivo del Instituto a lo largo de su existencia y lo digo con sobrado orgullo como jubilado.

Ahora bien, con la llegada de la cuarta ola del Covid, la tríada se ha convertido en un triángulo apocalíptico. Una vez más por increíble que pareciera, México desperdició la oportunidad de aprovechar las 2 a 3 semanas de diferimiento de los estragos de cada nueva ola del Covid. La parsimonia con que ha actuado el gobierno para prevenir solo se compara con su torpeza al momento de remediar.

Desde que la cepa de ómicron apareció, apenas a la semana, todo parecía indicar que a la baja letalidad de la variante se iban a agregar los más altos índices de contagios, tanto en número como en velocidad de propagación, y que por tanto el colapso hospitalario iba a ser un tema de ausentismo laboral más que de saturación de los servicios por pacientes hospitalizados.

Hemos visto en CDMX, sobre todo, largas filas en las unidades del IMSS para recibir atención, una prueba diagnóstica; un considerable número de pacientes que van en busca de una incapacidad, o como en el caso del hospital de la Raza a sacar una cita para especialidades, porque como todos los años, acaban de llegar las agendas.

Antes de la era digital, era de entenderse que se requerían de esta suerte de libretas; nunca entendí porqué no imprimían las de todo el sexenio. Si bien es cierto que desde hace unos años el Instituto cuenta con plataformas digitales, la falta de cultura, a veces de internet sobre todo en comunidades más alejadas, hacen que este recurso no sea bien aprovechado.

Pero también hay un sector que prefiere y está acostumbrado a realizar trámites en forma personal, lo cual incluye sacar citas, incapacidades, surtir alguna receta, de preferencia acompañado de algún familiar, aunque les lleve todo el día.

“El que tenga síntomas de gripa que asuma que tiene Covid y se encierre en su casa, no es necesario hacer ninguna prueba”. Así el mensaje de López Gatell, carente —como es su costumbre— de cualquier atisbo de empatía. Imaginemos al trabajador que se queda en casa…y requiere incapacidad, o aquellos no asegurados; por sentido común su empleador les va a exigir una prueba.

Parece ser que las autoridades se olvidan de que el trabajador enfermo que no asiste a su centro laboral, no solo se cuida: evita contagios.

En pocas palabras esta ola que se inició en Sudáfrica a fines de noviembre pasado dio el margen de tiempo suficiente para actuar: desde medidas de restricción, contención y prevención hasta la compra de pruebas diagnósticas, reclutar personal eventual para los hospitales, cerrar servicios No Covid y de una vez por todas echar andar en tiempo y forma o eficientar los servicios digitales para este tipo de contingencia.

Pero lo más injusto es mantener esta especie de enfoque unilateral. No hay un solo día que no reciba comunicación de pacientes, amigos y familiares contagiados con el Covid, empezando por quien escribe esto, que ha superado la enfermedad, para fortuna la forma menos grave, pero con todo respeto muy lejos del “covidcito” que hizo referencia el señor presidente (a mí me zarandeó); soy parte de la estadística, del grupo de los hastiados y cansados por el encierro.

Todos somos culpables: aglomeraciones en las plazas comerciales, flujo vehicular desmedido, reuniones familiares y de otra índole… ¡todos señores hemos contribuido!

Del otro lado de las autoridades estamos todos: sociedad, que hemos abonado para este caos: los mismos que ahora corremos a hacernos una prueba, los más privilegiados haciendo fila en su automóvil, recurriendo al médico, “asaltando” farmacias, cuando menos para alcanzar el Vick VapoRub, ahora sí a vacunarse, la tercera, la cuarta o la que sea, lamentando nuestra desdicha, cuando en forma egoísta se nos olvida que estamos ante la variante menos grave. Así es el mexicano.

Tuvimos la advertencia. Pero como decía mi abuela materna: “Se nos pasea el alma por el cuerpo”. Y así en lo que parece que será el fin de este pesadilla, estamos sufriendo una especie de último coletazo de los embates para adquirir la “Inmunidad de rebaño” del Covid en los tiempos de la 4 T… a ver qué aprendemos.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor