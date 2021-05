Edgardo Arredondo Gómez: La clave está en el aire

Evidencias rotundas en la pandemia

Todo el mundo es un laboratorio para la mente inquisitiva —Martin H. Fischer

En agosto de 1881, en la Habana, Cuba, el Dr. Carlos Finley presentó su tesis que vendría a dar un giro en el combate a la fiebre amarilla, enfermedad que cobraba miles de vidas en países tropicales; en una época en que la teoría de la transmisión a través de las miasmas era la dominante.

El científico cubano demostró que esa enfermedad era ocasionada por algún intruso invisible, que a la larga resultó ser un virus que para transmitirse de persona a persona surcaba el aire transportándose en el Aedes aegypti, y aterrizaba en la futura víctima a través de la picadura del mosquito.

A pesar de lo evidente de su descubrimiento, tuvieron que pasar casi 20 años para su aceptación, y de esta manera, combatiendo al agente vector, erradicar la enfermedad en Cuba y luego en otros países. Esta hazaña fue gracias a la lucha a contracorriente de lo que siempre fue la teoría dominante: las enfermedades se transmiten a través de las miasmas, nombre con el que se conocía a los efluvios, los malos olores, o todo aquello que flotaba en el aire, invisible a los ojos y que enfermaba a la gente.

Ya antes la teoría de las miasmas había recibido un sacudón con la demostración de la transmisión por Kitasato y Yersin de la bacteria responsable de la peste negra, que de las pulgas de las ratas pasaba al hombre, y John Snow hizo lo mismo al demostrar el origen hídrico de la transmisión del cólera por el agua contaminada.

La teoría de las miasmas fue cayendo como un castillo de naipes, al mismo tiempo que Lister, Koch, Pasteur y todos los demás cazadores de microbios fueron desenmascarando y poniéndole rostros a los delincuentes en miniatura responsables de miles de muertes, y dando por sentado que el contagio requería del contacto con fluidos, saliva u objetos contaminados, aunque sin descartar del todo que algunas enfermedades podían transmitirse a través del aire, como ocurría con el sarampión y la tuberculosis.

Una vez más se demuestra que en Medicina nada está dicho ni todo se ha descubierto.

En un extraordinario relato, Megan Molteni narra cómo en plena efervescencia del Covid, el año pasado, científicos de la talla de Linsey Marr, Maria Van Kerk y decenas de colegas enlazados vía zoom, discutían acontecimientos que iban en contra de las recomendaciones planteadas por la OMS: como mantener una “sana distancia” (entre 3 y 6 pies) entre las personas y el lavado recurrente de manos.

Si eso fuera definitivo: ¿por qué el número de contagios no se había detenido a pesar de estas medidas? El aire contaminado con SARS-cov-2 era el culpable más probable, pero la OMS no dio su brazo a torcer..., exigió más pruebas. Marr se preguntaba cómo a pesar de las medidas tradicionales de higiene, la gripe transmitida por gotas de saliva y mocos, no dejaba de afectar año tras año a tantos niños en las aulas, con cada brote estacional, era evidente que el detalle estaba en el aire, al igual que se sabía desde hacía más de 60 años que patógenos responsables del sarampión y la tuberculosis se transmiten de una manera diferente, flotan y son “aerotransportados” dentro de aerosoles, partículas microscópicas que pueden permanecer mucho más tiempo y desplazarse distancias más largas, y las personas se contagian simplemente al respirar ese aire.

Pensar en enfermarse por respirar aire contaminado era casi como aceptar el regreso de la teoría de las miasmas para algunos científicos.

La transmisión a través de gotas de saliva y fluidos se combate en forma muy diferente a la que se transmite por el aire. En el primer caso con lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón, o gel antibacterial… la contaminación está en las manos; en el segundo, el aire es el enemigo. En los hospitales, eso se traduce en salas de aislamiento y máscaras KN95 para todo el personal médico.

Todo parece indicar que partículas mucho más grandes a 5 micras flotan y se comportan como aerosoles, dependiendo del calor, la humedad y la velocidad del aire, y entre éstas estarían las del SARS-cov-2. El error ha estado en cómo la gente podría enfermarse de Covid.

Se ha podido demostrar que hasta el virus de la gripe está en el aire, en partículas lo suficientemente pequeñas como para permanecer flotando horas y horas. Nuevos experimentos agregaron evidencia de que la gripe estaba infectando a las personas a través de aerosoles.

Estudios subsecuentes han confirmado que la mayoría de los resfriados, la gripe y otras enfermedades respiratorias se propagan a través de aerosoles. Cuando la pandemia se aceleró, la OMS estableció el lavado de manos, el uso de gel, la limpieza de superficies y la sana distancia. No dijo nada sobre las máscaras, cubrebocas o los peligros de estar en espacios cerrados. La teoría tenía fuertes detractores…algunos que se resistían.

Posteriormente y millones de contagios después, la OMS hace un viraje y establece el uso obligatorio de los cubrebocas y la ventilación para evitar la propagación aérea del SARS-cov-2, de lo contrario las pruebas más vigorosas, el rastreo y los esfuerzos de distanciamiento social son inútiles.

Se había prestado atención a la transmisión aérea desde el principio, primero en los hospitales y luego en lugares como bares y restaurantes, pero poco a la importancia de estar en lugares ventilados o aumentar la ventilación. La transmisión aérea es más complicada pero menos aterradora de lo que se creía. El SARS-cov-2, como otras enfermedades respiratorias, está en el aire, pero no saturándolo.

El virus se propaga más eficazmente en las inmediaciones de una persona contagiada, como la mayoría de las que se transmiten por gotas; sin embargo, el virus puede desplazarse a más distancia de lo que se creía porque se transporta en aire por aerosoles.

Esto nos da explicaciones y lecciones, algunas amargas:

Le hago siempre esta pregunta a mis pacientes: ¿Cuántas veces le ha dado gripe durante la pandemia?, la respuesta es casi unánime: ninguna o muy pocas.

Ha habido un descenso de las enfermedades respiratorias, incluso el temido brote de sarampión, o el tan cacareado peligro de la influenza que no se dio, tomando en cuenta las insuficientes 3 mil vacunas que tenía disponibles el gobierno. Se detuvo desde que se hizo masivo el uso de los cubrebocas. Algo tan denostado por López Gatell, ya no digamos el presidente.

“Quédate en casa”. Imagínense diez personas que viven en una misma habitación, con las ventanas cerradas, como ocurre en muchas vecindades. Cuántas familias se contagiaron por completo al estar conviviendo con un paciente enfermo y no usarse las medidas necesarias de ventilación o el cubrebocas para estos lugares.

La prevalencia de la enfermedad por reuniones de pocas personas, pero en espacios menores, llámese bares o casas particulares.

Un mayor número de infectados de personal sanitario, pacientes, incluyendo defunciones en instalaciones hospitalarias con edificios de varios pisos, “en cubo”, con mala aireación, en contraste con hospitales de una planta y bien ventilados.

Las medidas como echarle desinfectantes a toda superficie: muebles, billetes, prendas de vestir, bolsas de alimentos y cualquier objeto, no tienen la misma relevancia que el uso del cubrebocas, evitar espacios cerrados y tener una adecuada ventilación.

Aún falta mucho por aprender, pero es evidente que lamentablemente en nuestro país la curva de aprendizaje se ha comportado igual que la curva de la pandemia: plana, plana, pero muy plana.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor