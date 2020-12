Edgardo Arredondo Gómez: La tentación de lucrar

El esquema de vacunación de la 4T en la pandemia

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto” —Georg C. Lichtenberg

Dicen que en política la forma es fondo, frase de Jesús Reyes Heroles, y se refiere a que la manera, estilo, actitudes, comportamientos, lo que se dice… es lo más sustancial que incide en decisiones trascendentales en los gobernantes, y sin lugar a dudas lo es en cualquier planteamiento político.

Víctor Trujillo (o su personaje Brozo) se volvió tendencia cuando hace unos días dijo: “Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento…, en este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente.

“¡Acuérdate Andrés!, no eres Dios, no eres el hijo del hombre: eres un pin… presidente, que, o nos sirves, o no sirves pa´ni m…s”.

Hace unos meses, la senadora Lilly Téllez tundió a Hugo López Gatell durante su comparecencia en el Senado:

“Con todo respeto para las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted sólo ha dado palos de ciego”.

En aquel entonces, comenté que se perdió una gran oportunidad para que el encargado del manejo de la pandemia sea cuestionado, y la nota fue más bien esta especie de paliza que recibió el Dr. López Gatell.

Regresando al comentario de Víctor Trujillo, que ha polarizado a la opinión pública, destacándose más la ofensa que el mensaje, habría que señalar que ha sido un personaje que le ha “tirado” parejo a las descalificaciones: en su momento al expresidente Calderón, le llamaba “Calderas” y no lo bajaba de borrachín, y ni que decir de Peña Nieto, a quien le decía “Henry Monster”.

Pero no quiero comentar de la cuestión política, que hay gente con más solvencia en el tema. Lo que quisiera recalcar es que no hay que quitar de vista el fondo del mensaje.

Por supuesto que existe el riesgo de politizar el tema de la vacunación y eso debe de preocuparnos.

En el plan de vacunación anunciado por el gobierno: es incuestionable en este esquema que los primeros en la línea a vacunarse sean elementos del personal sanitario. Pero, sin ser experto en el tema, yo cuestionaría, entre otras cosas, el hecho de privilegiar el parámetro de la edad para marcar el calendario y no establecer una serie de excepciones a la norma, cuando es evidente que existen pacientes menores de 40 años cuyas comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, inmunosupresión, cáncer, hipertensión, obesidad, entre otros, los hacen más vulnerables que sujetos mayores de 60 años saludables.

Es clara también la necesidad de hacer un censo de todas aquellas personas que se enfermaron y desarrollaron anticuerpos para ser consideradas en un segundo grupo a vacunar.

Limitaciones

Todo hace suponer que en el primer semestre, a más tardar en el segundo del próximo año, estarán disponibles cuando menos 4 vacunas. No entiendo cuál es la objeción para que los gobiernos estatales no puedan contratar o comprar directamente el recurso, para que, bajo la dirección federal pero coordinándose con las autoridades de salud de los estados, aplicar la vacuna. Y la otra cuestión: ¿por qué limitar a la iniciativa privada?

El gobierno tiene la obligación de procurar salud, nadie cuestiona esto, si es gratis aún mejor; sin embargo, es claro que existe un porcentaje de la población con la solvencia económica para poder pagar los 200 o hasta 500 pesos que costaría la dosis de una vacuna.

De tal manera que si el objetivo es cubrir al 70% de la población, para que se adquiera esta inmunidad de rebaño, con el esquema actual esto podría lograrse a fines del año venidero, cuando es lógico que con un plan participativo de los gobiernos estatales y la iniciativa privada el objetivo se alcanzaría posiblemente en el primer semestre. Imaginemos por un momento los miles de mexicanos que salvarían la vida en este lapso.

Pero el señor Presidente no se va a dejar ayudar, pensando en que le quiten los reflectores y de nuevo lo vemos enfrentándose a algunos gobernadores hablando de “politiquerías” cuando en el panorama están a la vista las elecciones del 2021, y es claro que la tentación de lucrar políticamente con este tema parece que será inevitable. Esperemos equivocarnos.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor