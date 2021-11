Edgardo Arredondo Gómez: Parte de la existencia

Si la vida es un carnaval ¿por qué la muerte no ha de serlo?

Vivir en corazones que dejamos atrás no es morir, Thomas Campbell

La muerte es parte de la vida, por necesidad es el segmento final. ¡Quién diga que no le teme a la muerte, muy probablemente no cree en su propia vida!

¿En qué momento somos conscientes de la existencia de la muerte?, ¿cuándo tenemos contacto con ella? Es muy probable que la primera experiencia recale en algún momento de la niñez con la muerte de algún familiar: abuelos, tíos, padres, etc., otras pueden ser menos duras como la muerte de nuestra primera mascota.

“Esa noche me arrastraron hasta una cama de bambú en la casa de Victoriano, allí encima estaba su cuerpo soltando los últimos hálitos de vida, debajo de la cama una gallina recibía goteras de sangre que se filtraban entre las varas de otate, atónito miraba en primera fila la muerte de un hombre que buscó la muerte, aunque la muerte no lo venía a buscar a él”. Este párrafo forma parte de “El Bulto”, narración contenida en “Radio Páramo” del locutor José Luis Preciado; tal vez el relato pasaría de largo, de no ser que se trata de una vivencia del autor cuando era un pequeño niño.

Aun así, en la infancia se trata de ser tan feliz, que la muerte se torna lúdica. Quién no recuerda al jugar “indios contra vaqueros” o “policías contra ladrones”, el reclamo que le hacíamos al amiguito por no tirarse y dejar de moverse: “tírate, chavo, tú ya estás muerto, no se vale”; al menos en esta etapa somos conscientes que el muerto tiene un obligado cariz de inanimado, las vivencias son tan efímeras que al estar en una situación real, aún no se tiene esa gnosis que en la etapa adulta se transforma en un dechado de escenarios, donde se interpreta la misma obra: el duelo.

Ideas

Crecemos con la idea de que la muerte es solo una transición, algo que nos llevará a una nueva vida. En casi todas las culturas del mundo, la muerte representa la entrada a una nueva existencia. Desde luego, la religión parece ser quien determina la directriz del concepto que surge, de lo que nos depara la vida al concluir con la muerte. Premio o castigo. El cielo y el infierno, destino para quién obró bien y mal respectivamente, con una antesala intermedia dónde hay una especie de árbitro para revisar tu vida, y de ser posible enmendar la situación del juzgado, y después de cumplir cierta penitencia dar el brinquito al paraíso.

Muy distinto a la creencia de nuestros antepasados mayas, en donde al morir se llegaba al inframundo y el destino final dependía de la forma en que se moría, en pocas palabras: no le iba igual al guerrero muerto en batalla, la doncella sacrificada, la madre que moría en un parto o el anciano con una muerte natural.

Al llegar a la edad adulta el concepto de muerte obviamente varía dependiendo de todos los aspectos posibles: la educación, la religión, aspectos sociales, morales, culturales y un largo etcétera.

Muy en particular en el caso de los médicos, la actitud de la mayoría de los colegas si no es unificada, tiende a seguir el mismo patrón, en relación con lo habitual que nos puede parecer la muerte, lo cual no debe interpretarse como “endurecimiento del corazón”, “alma de acero” o “desensibilización”.

Sufrimiento

No somos inmunes al sufrimiento ajeno, hay muchas situaciones en donde la batalla contra determinada enfermedad es literal: “la crónica de una muerte anunciada”, el tipo de enfermedad, el pronóstico, pero desgraciadamente también la impericia humana y por desgracia la falta de recursos. Cruda realidad el testimonio de un médico frustrado al ver morir a sus pacientes de uno en uno, en la inundación en Tula por la pérdida de energía eléctrica, la falta de ventiladores y el suministro de oxígeno.

Los médicos tenemos que ser muy cuidadosos por supuesto con las creencias de los pacientes y sus familiares. Cuando ha pasado el peligro y el paciente se ha recuperado, muchas veces podemos aliviados soltar algún comentario o chascarrillo. Cuando un pariente suelta un: “gracias a Dios que no se quiso llevar a mi marido, imagínese, doctor, qué iba a ser de nosotros”, a lo cual les contesto: “No señora, no es así, quién sabe cuántas culpas tiene que pagar que no se fue”.

Y es que, de lecciones de vida, lleno mi diario de vivencias. Al menos a mí, al preguntarme que pienso del tema, siempre les contesto: Pues nadie me ha mostrado alguna foto con nubes de algodón, ángeles tocando el arpa, ni tampoco un llano ardiendo y alguien ensartado como pollo mientras lo están rostizando. Mi conclusión: El cielo y el infierno están aquí en esta vida.

Lo cierto al caso y comprobado está, conforme envejecemos, si bien el dolor por la muerte de nuestros seres queridos no cambia, si lo hace nuestra percepción a la muerte. No hay temor, pero a pesar del sufrimiento la mayor parte de las veces negamos la posibilidad de que eso vaya a ocurrir. El inolvidable German Dehesa, que murió de cáncer a los 66 años, escribió su última colaboración en el periódico Reforma titulada “El corazón y sus figuraciones”. Decía a sus lectores: “trato de vivir sobre las puntitas de los pies, para ver si así el cáncer no se percata de mi presencia y me permite colarme a la vida, que es donde me gusta estar".

Visita

Esto conlleva también a qué es lo que queremos realmente después de morir. Hace unos tres años recibí la amable visita de dos excompañeras que trabajaban en una empresa funeraria, y me presentaban promociones para unas exequias bellas. Recuerdo que decliné la oferta argumentando que morir era lo último que iba a hacer en la vida, por lo que aún no pensaba en eso. Sin embargo, debo admitir que si antes especulaba: “que hagan conmigo lo que quieran, me pueden enterrar, cremar o donar mi cuerpo a la ciencia”; algunos recientes acontecimientos familiares me están haciendo cambiar de opinión.

La conversación de ese tema con mis padres siempre se convertía en una auténtica “botana”. Mi señor padre decía que el al morir quería ser cremado y sus cenizas esparcidas en “Las 7 luminarias”, una laguna que reposa en el cráter de un extinto volcán en Valle de Santiago, Guanajuato; desde luego le señalé que no se preocupara, que yo cumpliría con su encargo, a lo que mi madre intervino: “De ninguna manera, si se muere tu padre primero, lo vamos a cremar, pero pondré sus cenizas en un enorme reloj de arena para hacerlo trabajar eternamente. Lo cierto al caso es que la conversación siempre acababa en “cotorreo” hasta que la realidad estalló como una bofetada en mi rostro, hace un año, cuando se fue mi madre y esta percepción de lo que sigue después, ha cambiado dramáticamente.

Final

Siento que debemos crecer con la idea de la muerte como la parte final de la vida… pero siendo eso: una parte de la vida, aunque esté al final. Estamos en finados. Basta recordar películas como “Spectre” (2015) y “Coco” (2017) para darnos una idea de la relevancia que para nuestro país tiene en nuestra cultura la muerte.

Por cierto la primera, de James Bond, ha originado una especie de inspiración inversa, ya que después de ésta, se realiza ahora en la CDMX el desfile del Día de Muertos.

En el Laberinto de la Soledad, el gran Octavio Paz nos dice: “El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual… El desprecio a la muerte no está reñido con el culto que le profesamos. Ella está presente en nuestras fiestas, en nuestros juegos, en nuestros pensamientos”.

Y es en realidad este valor fingido o no, de no temer a la muerte, a la que llenamos de frases traviesas al referirnos a ellas como: “estiró la pata”, “colgó los tenis”, “chupó faros”, “se petateó”, “quedó paleta”, “se lo cargó el payaso”…, con la cual tendemos un manto amistoso de irreverencia hacia ella.

Si la vida es un carnaval… ¿por qué la muerte no ha de serlo?— Mérida, Yucatán

Médico y escritor