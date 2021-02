Edgardo Arredondo Gómez: Peligrosa obstinación

La fallida estrategia de vacunación

“La obstinación nace de la estrechez de espíritu” —François de la Rochefoucauld

“Misión cumplida: México inicia vacunación masiva”. Marcelo Ebrard el pasado 12 de enero en el aeropuerto de Ciudad de México. Recibía el canciller el lote de 439 mil vacunas de Pfizer como se recibe a un Jefe de Estado visitante; destacando que el programa de vacunación ponía al país como el número uno de América Latina.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado el inicio del programa de vacunación contra el SARS-CoV-2 a toda la población del país.

Una estrategia de vacunación en donde no se incluía la participación de los gobernadores para compras directas, “porque no sea que tengan la tentación de lucrar”, y tampoco la iniciativa privada, “no sea que quieran enriquecerse”.

Al conocer el plan de vacunación, las preguntas brotaron con la misma rapidez de los contagios: ¿Alcanzarán el número de vacunas?, ¿de cuáles vacunas se hablan?, ¿quién iba primero?, ¿qué es este rollo de los siervos de la nación?, ¿qué si la vacuna es universal y gratuita?, con todo y esto la luz al final del túnel y las campanas se echaron a volar antes de tiempo.

Seis semanas después, la realidad se estrella como la más cruel de las bofetadas en el rostro de los mexicanos. Un desabasto mundial de las vacunas de Pfizer, se habla de problemas en una de las plantas, de una pausa para después producir en forma endemoniada, hasta golpes desesperados al timón como ahora sí: autorizar a los gobernadores y a la iniciativa privada a comprar vacunas, porque los cálculos fueron siempre malos, y porque era claro quién era el único que en verdad quería lucrar políticamente y ahora, sí: todos agárrense con la 4T, para que el fracaso sea colectivo.

Como un castillo de naipes, la estrategia de la campaña de vacunación ha caído sobre las autoridades sanitarias encargadas del manejo de la pandemia, encabezadas por Hugo López Gatell, las cuales desafortunadamente están sobre una pila de compatriotas fallecidos, hospitales rebasados, personal de salud agotado.

Y, por si fuera poco, ahora resulta que el señor presidente contagiado de Covid; sí, el mismo que como todo mexicano hoy le recuerda, cuando los menos le recriminan, el no haber usado el cubrebocas, el que le hallan fallado sus estampitas o que ya se haya convertido en mentiroso, corrupto y traidor que eran los requisitos para padecer Covid y que yo en lo particular no le hubiera recriminado para nada haber sido de los primeros en vacunarse. No es un mexicano ordinario: ¡señores, es el Presidente!. Recordemos las imágenes de más de un primer mandatario de otros países vacunándose.

Habrase visto más desgracia; ahora cuando tenemos que saber porque se sigue haciendo lo que se está haciendo, porque empeñarse en acabar con la crisis de la pandemia en nuestro país apoyándonos en las vacunas, como si fueran dardos milagrosos que atacan a este invisible enemigo.

Las cosas se han hecho mal, no conozco a un médico que avale la gestión de las autoridades en el combate al Covid.

Una estrategia fallida que bien se resume en el libro: “Un daño irreparable: la criminal gestión de la pandemia en México” de la investigadora Laurie Ann Ximénez- Fyvie, texto ya de lectura obligada, si queremos salir de esta crisis.

A estas alturas es más que evidente que se requiere un verdadero golpe de timón. Tenemos que replantear la estrategia, no se puede seguir así; ejemplos buenos sobran: Nueva Zelanda, Australia, semanas sin contagios.

Me dirán no comparen, son islas grandotas; por supuesto, ese es el mensaje: no entra nadie, no sale nadie, el mar el gigantesco muro. Hagamos un muro virtual.

En China, en la ciudad de Wuhan, a un año de distancia las imágenes de hace unas semanas en un antro, jóvenes festejando, días consecutivos sin fallecidos, la cuna del Covid: ¿qué hicieron?, la hazaña de construir un hospital en 10 días, o acaso el uso obligatorio del cubrebocas, el confinamiento y la férrea disciplina de los chinos.

Vi con envidia el cambio de relevo de la presidencia en Estados Unidos, lejos del tinte político, en el país más castigado; en el primer día, uso obligatorio del cubrebocas, sí, el artilugio que López Gatell y el Presidente se han dado a denostar, a machacar que no sirve. Corea dominó la pandemia desde el principio, el secreto: las pruebas rápidas. ¿Que acaso no podemos tener eso?, ¡por qué no podemos tenerlo!

Ya es hora de olvidarse de las vacunas, hagamos un viraje, vamos con todo a cambiar la estrategia. Qué nos puede decir el señor residente cuando regrese de su confinamiento, qué puede decirnos y basta de echarle en cara toda la parafernalia de dislates que le oímos en las mañaneras.

No podemos seguir así; basta de obras faraónicas, vamos a redirigir el dinero en cosas más redituables; quién le puede recriminar al señor Presidente si hace un megapréstamo para inyectar recursos al sector salud, apoyar a las micro y medianas empresas para que el confinamiento no sea una lápida lacerante, vamos a cambiar las dádivas, sin descuidar sus programas sociales, apoyemos a los emprendedores, a los empleadores, para garantizar un confinamiento, restringir ese catalizador de los contagios que es el movimiento.

“Al diablo con el cuento de no querer endeudar al país”; desde que abrí los ojos estoy en un país endeudado y moriré en un país endeudado; olvidémonos por un momento del estribillo del combate a la corrupción, no tenemos por qué abandonarlo, pero debemos dar prioridad a la salud.

“No voy a endeudar al país”, quién señor Presidente le puede recriminar esto si es en beneficio de la salud de los mexicanos; dirijamos los esfuerzos a las medidas de contención, a lo que ha resultado en otros países, que lo lograron sin vacunas y no a continuar con esta mira sin visos de virajes de comprar vacunas y menos cuando hay algunas que aún no son aprobadas mundialmente, y lo digo específicamente por la vacuna Sputnik.

Por otro lado, espero que esta ausencia mediática del Presidente no sea debido a que esté grave; no quisiera definitivamente ni pensar por un momento, la tragedia que sería la ausencia presidencial por una muerte, no quisiera que esa admiración personal a Juárez llegara al extremo que como el Benemérito acabara su vida en la silla presidencial, entonces sí habría un antes y un después en la vida de México.

Lamentablemente el país puede llegar a una transformación y tal vez muy lejos de la cuarta transformación.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor