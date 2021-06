Edgardo Arredondo Gómez: Soy orgulloso clasemediero… ¿y qué?

El nuevo embate de la 4T

La comunidad más perfecta es una en la que la clase media está en control y supera en número a las otras clases —Aristóteles

Aquí no es cuestión de que “al que le venga el saco que se lo ponga”, si a refranes populares se trata, me quedo con el que dice : “las cosas hay que tomarlas de quien vengan”.

Muchas diatribas ofensivas, situaciones desafortunadas, reclamos, reyertas y un sinnúmero de contextos que podemos calificarlos como no agradables, a veces provienen de gente que no mide el peso de sus palabras, que lleva una carga de frustraciones, o simplemente no tiene la calidad moral o intelectual para decirlas.

Pero el problema se vuelve problema y la ofensa en verdad lo es, o cobra al menos para mí un cariz importante, cuando proviene del Señor Presidente, que ahora escogió, en su turno al bate como es su costumbre, para golpear o macanear como a él le gusta, a la clase media.

Soy clasemediero… ¿y qué?

Nací en medio de una familia de clase media, mi señor padre nos crió con el fruto de su trabajo, que fue de ser miembro de la Fuerza Aérea, pasando como elemento de la campaña contra el paludismo, hasta terminar como empleado bancario, y mi madre ama de casa, los dos me inculcaron el valor de las cosas que se obtienen a base de sacrificio y tenacidad.

En mi familia la educación siempre jugó un papel fundamental. Crecí en la cultura del esfuerzo. Al menos a mí nadie me regaló nada. Parte de mis estudios los realicé en escuelas públicas, incluso la universidad, dentro de un régimen que en su momento no sé si era neoliberal, porque ya no sé desde qué año hay que tomar en cuenta estas variantes económicas, pero llegué hasta donde pude llegar como médico, y después como especialista, gracias al sentido de aspirar a ser algo más.

Y lo logré como la mayor parte de mis contemporáneos en un régimen imperfecto, con gobiernos que póngale el calificativo que se le apetezca: conservadores, corruptos, neoliberales, tranzas, pero que al menos en mi caso nunca sentí que cooptaran o truncaran mis deseos de superación.

Si a eso vamos, mi padre pudo aspirar a ser mejor y lo consiguió desde el momento en que entró a trabajar al Banco de México, escalando de puesto en puesto, en gobiernos que aún no eran ni siquiera neoliberales.

En resumen, vivo en un país, en donde a pesar de las desigualdades, el obstáculo mayor para crecer y ser algo en la vida puede ser uno mismo. En un sistema político de libertades, todo es posible.

Dos premisas

Nada es gratis y las cosas complejas requieren del esfuerzo. Dos premisas han sido fundamentales en mi desempeño como médico, y persona clasemediera: El saber dar para recibir y, el tener para compartir.

Como miembro de la clase media también he contribuido y sin chistar, a pesar de que más de una vez me he cuestionado el destino final del pago de mis impuestos, a generar parte de la riqueza de mi nación; como médico he podido constatar que la generosidad no es exclusiva de mi profesión y considero es una característica de la mayor parte de los mexicanos, indistintamente de la clase social.

Al sinfín de adjetivos calificativos que llevamos los mexicanos, no me cabe duda que la generosidad y la solidaridad son rasgos muy nuestros, baste recordar las grandes tragedias en las que la población se ha volcado para socorrer y apoyar a los desvalidos, a externar nuestros sentimientos, a consolar a los dolidos, y créanme nadie lo hace para tomarse la foto y presumir.

La mayoría de la población es católica. El respeto a las creencias religiosas es criticado en un país donde debe imperar la tolerancia, cuestionar a la gente sobre cómo lleva su religión no conduce a nada bueno. No hay exclusividad en las clases sociales ni para delinquir, ni para acudir sistemáticamente a misa o alguna otra ceremonia religiosa para expiar pecados y cometerlos de nuevo. La maldad está desde el más pobre hasta el más rico, no distingue edad, género, ni clases sociales.

Pero el discurso desafortunado de Andrés Manuel López Obrador, a raíz de la derrota de su partido en gran parte de CDMX y zonas conurbadas, es a todas luces: mezquino y lamentable, cuando pone en duda la capacidad, juicio y raciocinio de parte de sus gobernados, porque no olvidemos que es el presidente de todos, pero además es reflejo de su poca empatía y la carencia de algo tan elemental en todo ser humano y que debiera ser más que indispensable en un gobernante: la autocrítica.

Para la Real Academia Española, la autocrítica es un examen crítico de los comportamientos y obras propios. Puede producirse durante una reflexión personal o una discusión en grupo, pero también en juicios y disculpas públicas. Para Yirda Adrián, la autocrítica no solo es la revisión de la conducta, también implica la supervisión del rendimiento en las diferentes áreas en las que la persona se desempeña, todo en aras de las mejoras en lo que se hace. Paradójicamente, la autocrítica en política forma parte de los fundamentos del marxismo.

Espero realmente que este dislate del señor presidente se quede en solo eso, y no sea el principio de una arremetida sistemática contra el núcleo social medular en la economía, en un país donde el 50% de la recaudación del ISR proviene de retenciones de sus salarios. De tal manera que a mucho orgullo soy clasemediero, disiento de que esto me haga egoísta e hipócrita; por supuesto que soy aspiracionista en el sentido de tener una mejor vida, un mejor país y al menos no requiero de limpieza circular de índole religiosa para seguir mi camino. Por cierto no leo el “Reforma”.

Para finalizar, a los clasemedieros nos gusta tener la ropa limpia, planchadita y los zapatos bien boleados…sobre todo cuando recibimos visitas.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor