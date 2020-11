A un paso de la victoria, pero…

Actitudes

José Santiago Healy (*)

Tal como aquí lo adelantamos la elección presidencial de Estados Unidos se llevó al cabo de manera pacífica y sin disturbios ni insurrecciones como algunos analistas anticipaban.

Lo anterior a pesar de que los resultados han sido por demás reñidos y todavía inciertos al momento de escribir este artículo.

La sorpresa de la jornada fue sin lugar a dudas la recuperación mostrada por el republicano Donald Trump a quien las encuestas daban por muerto y con diferencias en los sufragios por más de diez puntos contra su rival demócrata Joe Biden.

El martes por la noche y luego de ganar Texas y Florida, Trump parecía colocarse en la antesala del triunfo y a punto de repetir el prodigio de hace cuatros años cuando derrotó a la ex primera dama Hillary Clinton de manera inesperada.

Varios estados retrasados en el conteo de votos por correo como Michigan, Wisconsin , Pensilvania, Georgia y Wisconsin, mostraban una ligera ventaja hacia Trump que de haber sido definitiva se habría concretado su reelección.

En estos momentos —miércoles a las 8 de la noche— la victoria de Joe Biden luce inminente, tiene en la bolsa 264 votos electorales y será cuestión de que la ligera ventaja en Nevada se confirme para alzarse como el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Para ganar Trump necesita obtener los últimos cuatro estados en conteo: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Nevada. En los tres primeros lleva ligera ventaja, pero en Nevada va perdiendo por un margen de 0.6 puntos cuando falta sumar el 20 % de los votos.

Si tomamos en cuenta que Nevada fue ganado en el 2016 por Hillary Clinton, es muy probable que Biden consiga la victoria en las próximas horas, aunque no hay que descartar otra sorpresa.

La durísima pelea que se dio en este proceso electoral en Norteamérica arroja varias lecturas: la primera que el país está hoy más dividido, entre liberales y conservadores, que hace cuatro años cuando Trump perdió en votos populares pero ganó por amplio margen en los estados.

La segunda realidad es que pierda o gane Trump, su movimiento populista, reformador y a la vez tradicionalista seguirá vigente por varios años más.

Hay que entender al elector norteamericano y no desestimar sus deseos: Trump representa el retorno al auge del pasado norteamericano cuando ese país era líder indiscutible en el mundo en materia política, económica y militar.

En los últimos lustros esa hegemonía se deterioró al grado que Estados Unidos fue víctima en su propio terreno de actos terroristas pavorosos al tiempo que otros países se apropiaban de su economía como el caso de China.

El trumpismo aglutina además los sentimientos morales del norteamericano tradicional que es fiel a su religión, mantiene sus valores familiares y está dispuesto a defender el derecho a la vida y el matrimonio heterosexual.

Es evidente que la sociedad yanqui ha cambiado de ahí esta polaridad ideológica que hoy se manifiesta en las urnas.

Pero el norteamericano es pragmático, por ello las diferencias de votos serán dirimidas en las instancias legales y pronto —así lo esperamos— saldrá humo blanco para conocer el nombre y apellido de quien tomará la presidencia de Norteamérica a partir del 20 de enero del 2021 y durante los siguientes cuatro años.

Perdedores

Entre los perdedores de esta contienda hay que anotar a las empresas y medios de comunicación que elaboraron encuestas que resultaron falsas y desproporcionadas al igual que en el 2016.

Actualmente la diferencia en el voto popular entre Biden y Trump es menor al cinco por ciento cuando algunos sondeos hablaban del triunfo del demócrata por un margen del diez al doce por ciento.

Como comunicador debo admitir con pena que las encuestas electorales no funcionan —al menos en procesos cerrados— y por lo mismo los medios informativos deberían abstenerse de difundir estos trabajos que confunden al electorado y minan la credibilidad de los propios medios.

Noticia final…

No se midió el presidente López Obrador al cuestionar una vez más la efectividad del cubrebocas para evitar contagios por Covid-19. “El doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado”, apuntó el mandatario con lo que echa por la borda las campañas a nivel mundial para el uso de mascarillas. Solo una pregunta presidente Andrés Manuel: ¿usted estaría de acuerdo en que sus médicos no usen cubrebocas en caso de ser operado?.— Hermosillo, Sonora.

Periodista