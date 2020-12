Eduardo R. Huchim: Alianzas partidistas

La giganta y los pigmeos

Fiestas y compras masivas pavimentan el camino de Covid-19, con un agravante: en varias ciudades ya no hay camas suficientes para atender a los enfermos. Apostemos por la vida.

Además del gigantismo numérico de las elecciones de 2021 —las de más cargos en disputa, más electores, mayor número de entidades…— hay un hecho que añade singularidad al conjunto comicial del próximo año: la entronización de un pragmatismo recargado que desdibuja el sistema mexicano de partidos políticos.

La alianza de PRI, PAN y PRD, que antes eran adversarios y ofrecían distintas opciones políticas, se ha acordado sin que para ello importen ideologías, programas, declaraciones de principios y otros contenidos divergentes entre sí.

El pragmatismo, sin embargo, puede conllevar un error de cálculo cuyas consecuencias podrían derivar en el fracaso de los objetivos aliancistas. Es obvio que las oposiciones tienen como meta arrebatarle a Morena el gran poder legislativo que, a la sombra de Andrés Manuel López Obrador, le fue conferido en los comicios federales de 2018 y evitar que triunfe en los estatales y municipales de 2021.

Ello supone que los ciudadanos que habitualmente sufragan por los partidos ahora unidos lo harán automáticamente por la alianza, pero tal probabilidad no necesariamente se concretará.

Hay electores que reprueban la coalición porque no admiten sacrificar principios y convicciones en el ara del pragmatismo, ni votar ahora por quienes ayer fueron sus adversarios y no siempre usaron armas y métodos limpios en la contienda.

El gobernador Javier Corral y el senador Damián Zepeda, quienes votaron en contra de las alianzas, ejemplifican los sentimientos de muchos panistas y, seguramente, también de no pocos perredistas. “Esto es de una incongruencia absoluta: tenemos décadas luchando contra un sistema muy dañino. ¡Cómo es posible que contra lo que ayer se luchó hoy se apoye!”, reprochó el legislador panista (“Reforma”, 06/12/20).

En esa tesitura, es posible que los votantes propanistas, propriistas y properredistas repudien a ciertos candidatos de la alianza y opten por alguno de los partidos no aliados, incluso los que obtuvieron este año su registro. En este escenario, tendrá un papel determinante el perfil de los candidatos federales y, en particular, de los locales que sean postulados. ¿Veremos que se deje de lado la lealtad partidaria y se vote más por las personas que por los partidos?

Esto no es algo nuevo en los comicios mexicanos, pero acaso en esta ocasión ocurra en mayor número que antes.

Aunque tienen precedentes, las alianzas partidarias parecen acreditar, de manera más clara en esta ocasión, la fragilización del sistema de partidos políticos, al menos como lo conocíamos.

A esa fragilidad contribuye también el partido en el poder, Morena, cuya dirigencia se ha empeñado en dilapidar el enorme capital político que le heredó AMLO y, casi olvidado el electorado, se enfrascó desde 2018 en rencillas internas que condujeron a la disforme sentencia del Tribunal Electoral federal que obligó a una elección por encuesta que no está prevista en los estatutos partidistas y fue realizada, a regañadientes, por un INE que no tiene atribuciones para ello.

Aparte de la confrontación interna que reveló ambiciones y el uso de nocivas prácticas políticas, Morena mantiene su alianza con el Partido Verde, que, si la ley se aplicara estrictamente, desde hace años debió perder su registro porque es sólo un productivo negocio que tiene mucho de mercenario y cuyas violaciones a la ley han sido gravísimas.

Salvo que la alianza opositora fracase y los partidos coaligados no puedan conservar ni siquiera lo que ahora tienen, Morena muy probablemente retendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, pero difícilmente en las proporciones que hoy posee, y todavía no están claras sus posibilidades en comicios locales. Por momentos, Morena parece más un lastre para el gobierno que el motor propulsor que debiera ser. Si no fuese por AMLO, estaría muy lejos de obtener triunfos comiciales importantes.

La realidad de los partidos mexicanos resulta deprimente. Son, todos, organizaciones que deben afrontar una elección gigante, pero lo harán en calidad de pigmeos frágiles, desdibujados, buscando el poder por el poder y no como vocación y oportunidad de servicio. Lamentable. El electorado mexicano merece mejores opciones.— Ciudad de México.

