Eduardo R. Huchim. Ante el crimen, política fallida

Estado rebasado

Eduardo R. Huchim

Desde hace varios lustros, el Estado mexicano ha venido siendo rebasado por la delincuencia organizada. No hay un Estado fallido —lo he dicho antes y lo ratifico ahora—, pero sí hay un Estado que falla en su misión esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, unido ello a una realidad lacerante: la impunidad.

Hoy se asesina impunemente en México y no solo lo hacen sicarios del crimen organizado, sino a veces también agentes de distintas instancias del propio Estado. Se asesina incluso a mujeres y niños. El número de feminicidios es dramáticamente alto. Cierto que son victimados más hombres que mujeres, pero cierto también que la muerte violenta de ellas era antes excepcional y ahora es común, dolorosamente común.

El panorama homicida es aterrador, pero por momentos el horror que implican los homicidios dolosos parece ser asumido como parte de una anómala normalidad. Resulta evidente que el Estado —los gobiernos federal y estatales y los ayuntamientos, sobre todo— no ha logrado construir una estrategia exitosa que frene la violencia homicida. Ahora la discusión se centra en la militarización constitucional de la Guardia Nacional, criticada por muchos, pero aceptada por grandes segmentos de la población. Al margen de la polémica, la GN adscrita formalmente al Ejército difícilmente cambiará la situación actual en materia de seguridad.

Inmersos en intentar demostrar que el otro es peor que el uno, la clase política se empecina en la mutua, infértil descalificación. Los narcotraficantes seguramente se ríen a mandíbula batiente de los encontronazos Gobierno-Oposición, mientras ellos avanzan en su control de jirones de poder público y de territorio. Además de traficar, secuestrar, extorsionar, matan candidatos, financian campañas y luego pasan facturas que se traducen en la captura, sobre todo, de policías y gobiernos municipales y de parcelas de los gobiernos estatales. Es un poderío creciente el del crimen organizado, ante una suerte de ceguera colectiva de quienes deben combatirlo.

Nadie en el Estado mexicano parece percatarse de la urgente necesidad de emprender, contra el crimen organizado, acciones conjuntas enmarcadas en una estrategia común. Nadie en el Estado mexicano parece convencerse de que el éxito pasa por la capacitación de las corporaciones policíacas locales, además de las federales. Actualmente, en todos los niveles, solo por excepción existen en México policías confiables y eficaces.

¿Tienen presente los tres niveles de gobierno que si las policías locales no poseen un alto grado de profesionalismo y lealtad, muchas acciones del Ejército, la FGR y la Guardia Nacional están condenadas al fracaso o a la poca efectividad? Es claro que los altos mandos federales saben de la captura por la delincuencia de muchas corporaciones estatales y municipales. Pero ¿deriva de ese conocimiento un plan nacional de capacitación y financiamiento a esas corporaciones?

No se propone aquí una receta, pero una estrategia contra la delincuencia organizada no debería prescindir de esos “ingredientes”, complementados con la instauración de exámenes de confianza de la más alta calidad. Y si se agregara un impulso definitivo a la política de despenalización y regulación de las drogas —todas y no solo el cannabis—, estaríamos en la ruta de la efectividad contra la violencia, el narcotráfico y la cauda de delitos asociados a este.

¿Quién debe diseñar tal estrategia y encabezar esa coordinación? Por supuesto que debe ser el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tal liderazgo pasa por deponer o al menos aplazar la confrontación entre tirios y troyanos. La consigna común debería ser: Combatamos a la delincuencia, preparemos corporaciones policiacas eficaces y honorables, frenemos la violencia y la ruptura del tejido social y después, entonces sí, peleémonos todo lo que queramos.

La paz de grandes porciones de México está rota y esto es algo que han permitido —y por momentos propiciado— el Estado y la clase política. ¿Qué tal si en adelante buscamos la unidad y romper la violencia? ¿Qué tal si deponemos rijosidades y resabios al menos para ese fin? ¿Es este un planteamiento ingenuo de imposible realización? Quizá, pero hoy una nación dolida, asaeteada por la muerte violenta, llama a materializar incluso lo imposible. (O lo que parece imposible).— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista