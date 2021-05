Eduardo R. Huchim: Lecciones del pasado

Nihil sub sole novum

Dos hechos poco comunes merecen atención en estos días de tragedia y de campañas electorales: la ampliación del período del presidente de la Suprema Corte de Justicia y la cancelación de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, con la consecuente sustitución de candidatos en esos estados.

Ambos asuntos remiten a hechos semejantes del pasado, el más recordado de los cuales —por su cercanía en el tiempo— es la desaseada ampliación de los períodos de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ello ocurrió en 2016 y lo peor fue que, posteriormente, la Corte avaló, por un voto de diferencia en junio de 2017, la ampliación determinada por el Senado.

En contra de esa confirmación votó una minoría integrada por el hoy presidente de la Corte y presunto beneficiario de la ampliación de 2021, Zaldívar, y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco y Norma Piña.

Virtuoso precedente

En contraste, hay un virtuoso precedente que Jorge Carpizo narró, en el otoño de 2009, en el prólogo del libro “La responsabilidad civil de los médicos”, escrito por el hoy ministro Juan Luis González Alcántara. Después de encomiar la labor de éste en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del D.F., el prestigiado académico y político fallecido en 2012 escribió:

“… el medio jurídico, los magistrados y gran parte de los diputados del Distrito Federal coincidían en que había que reformar la ley respectiva para que el presidente González Alcántara Carrancá se pudiera reelegir. Dicho consenso se quebró debido a la oposición de una persona, la de Juan Luis, quien manifestó que las leyes y las instituciones no se reforman para favorecer a persona alguna y que él había aceptado la presidencia de ese honorable tribunal para servir y no para servirse de él... Algún día la congruencia personal será un valor laico que se reconocerá en nuestro país”.

En la presente coyuntura, Arturo Zaldívar está en una disyuntiva a la que fue sometido sin él buscarla. No es imposible que se incline por la decisión legislativa de ampliar su período, pero yo no lo veo ni a él ni a la mayoría de los ministros votando por una ampliación que se aparta del texto constitucional. Ya se verá.

En el otro caso, el de las candidaturas canceladas, el INE y el TEPJF aprobaron una dura sanción fundamentada en una disposición legal de dudosa constitucionalidad. Aunque pudo ser menos severo, el INE actuó con estricta sujeción al artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), pero al TEPJF le correspondía estudiar la constitucionalidad de la norma aplicada por el Instituto, sobre todo porque es difícil conciliar esa pena draconiana con el artículo 1 de la Constitución, en lo relativo al principio pro homine: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán… favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El TEPJF ha sido elogiado porque —dicen sus aplaudidores— actuó con autonomía, pese a las presiones de la 4T. No comparto los elogios no sólo por el apartamiento de la Constitución, sino porque la conducta de varios de los magistrados del Tribunal —no todos— milita en la gran zona sombría del Poder Judicial, como lo he detallado varias veces.

Morena postuló en Guerrero a la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, en una decisión poco elegante —para decirlo eufemísticamente—, con la intención de revertir en las urnas la anulación impuesta a Salgado, un político impresentable, ciertamente, pero que posee gran popularidad.

Algo semejante ocurrió en 2009 a resultas de otra sentencia lamentable de la Sala Superior del TEPJF, que despojó a Clara Brugada de la candidatura a jefa delegacional en Iztapalapa por el PRD, sentencia que en su momento califiqué de alquimia jurídica. En una compleja operación política, Brugada obtuvo la jefatura delegacional tras la renuncia de quien la ganó en las urnas, Rafael Acosta, “Juanito”, quien inicialmente pretendió quedarse en el puesto.

Ahora se busca que, de manera indirecta, Salgado ejerza la gubernatura con la mediación de su hija, como ya ocurrió con el episodio de Juanito y Brugada. Nihil sub sole novum. Y en Guerrero, como en Iztapalapa, el electorado tiene la palabra.— Ciudad de México.

