Educación en el Covid

La difícil trasmutación de la evaluación

Edgardo Arredondo Gómez

La educación no es un producto: puntuación, diploma, trabajo, dinero, en ese orden; es un proceso, uno que nunca termina —Bel Kaufman

Me encontraba terminando el primer bimestre de la preparatoria, aquí en Mérida, en el Colegio Americano. Cursaba la materia de Física, la cual era impartida por el Ing. Antonio Betancourt Denis. El día en que leyó los resultados finales de los exámenes, me llamó aparte y me dijo:

–Arredondo, sacaste en tu calificación, lo que mide un radián: 57.2; tenemos dos opciones: te puedo pasar con 60 o te repruebo, dime ¿qué hago? Estaba por primera vez en la vida ante un escenario para mí catastrófico, en el sentido que nunca había reprobado ninguna materia, fueron segundos que el maestro me contemplaba a través de sus anteojos de considerable aumento y una sonrisa entre sarcástica y de conmiseración.

Lancé un suspiro para decirle: “Repruébeme”.

—Muy bien, no esperaba menos.

Al regresar a mi casa con las calificaciones, lejos de cualquier regaño, mi padre solo me dijo “échale ganas para la próxima”. Los meses pasaron, aprendí la clave de despejar las fórmulas, pero sobre todo la lección de lo que hay que hacer al “tronar” una materia. Me fui para arriba y sin presumir, terminé el curso con 90 de calificación. Pasaron los años y no tiene mucho tiempo, antes de la pandemia, estaba con un grupo de excondiscípulos en un desayuno, y ahí me encontré a mi maestro. Increíblemente conservado, con una memoria privilegiada y de nuevo recordamos la anécdota de cuánto mide un radián. Simultáneamente tuve como maestro de Historia de México a otro inolvidable, el Lic. José María Canto López. Él tenía un método entre divertido y aterrador para tomar la lección del día: con un Sí, si estudiaste y un No, si no lo habías hecho, lo cual significaba un automático 5, pero si habías dicho Si y al pasarte al frente te desenmascaraba porque no habías estudiado, te ponía cero y una M de mentiroso, la cual tendrías que esforzarte con cinco aprobatorias para borrarla. Siempre he pensado que “Don Pepito”, como cariñosamente le decíamos, disfrutaba por dentro esos momentos. De él aprendí una frase invaluable, y la cual adopté: “Estudia para aprender”. Este lema se me incrustó en la mente. Atrás quedó para mí aquella fijación de “sacar puro diez” y estar en el cuadro de honor, comencé a saborear la esencia del aprendizaje: el adquirir conocimientos y destrezas. Cuando terminé la carrera de Medicina, mi tesis se la dediqué a mi querido mentor, lástima que fue a su memoria y no pude dársela personalmente.

Otro buen maestro, el Lic. Rafael Ramos Vázquez, tenía un sistema divertido para dar la cátedra de Lógica, en donde íbamos ocupando lugares hacia adelante dependiendo de nuestra aplicación. De él adopté una frase, que me serviría después como docente al momento de calificar a los alumnos: “Con los buenos, buenos, con los malos, justos”.

A lo largo de mi formación como estudiante, médico y posteriormente como docente he tenido cambios en la percepción del valor de la calificación.

Calificaciones

A mí me enseñaron de pequeño la importancia de las buenas calificaciones, sobre todo cuando se maneja este concepto de premio/castigo, pero conforme crecí y sobre todo en la universidad, fui feliz cuando dejé de fijarme tanto en la calificación y más en lo que aprendía, hasta que me tocó estar del otro lado, como docente. Y es que conforme la pirámide educativa asciende la calificación se va convirtiendo cada vez en un referente más pequeño, exclusivo de lo cognitivo, dentro de un enorme contenido que es la evaluación.

No basta con las calificaciones obtenidas de los exámenes, se evaluarán los aspectos psicomotores y otros tipos de competencias. Por lo tanto, es probable que un paciente que acuda con un médico no le pregunte: Doctor, me falta aire y me duele el pecho, ¿cuánto sacó usted de calificación en Cardiología? Es decir, el currículum cuenta, aunque el valor tiene que ser más cualitativo que cuantitativo.

Pero es claro que la calificación sigue siendo un criterio ineludible para poder tener un parámetro de cómo está el proceso de aprendizaje del alumno, y además, al menos en Medicina, ocupa aún un lugar importante al momento de seleccionar una plaza o aprobar un examen para ocupar una residencia.

Por la pandemia, en México hubo una lamentable deserción: más de 5 millones de alumnos de todos los niveles, casi el doble de lo que la SEP había calculado.

Los problemas no terminan aquí. Cómo hacer una justa evaluación en este caótico sistema educativo a distancia, que no quedó más remedio que implementarse.

Todo parece indicar que se aplicará lo estipulado en relación a preescolar y primer año de primaria, el pase automático, y de aquí en adelante se calculará con base en el porcentaje registrado de asistencias, siendo la mínima aprobatoria de seis, y cómo hacerle a un nivel universitario, en donde el aspecto psicomotriz adquiere un papel primordial . Ante la evidente desigualdad por causas algunas ajenas y otras no tanto, tal pareciera que en la educación básica no quedaba de otra. Pero a nivel profesional: ¿Cómo evaluar las destrezas de un estudiante de Medicina que no ha podido poner un pie en un hospital?

Estamos ante una generación Covid en la educación, una generación que tiene un déficit en su formación, pero además en la 4T, tal parece que la calificación se ha devaluado y su otrora papel importante ha caído en desgracia.

Por ejemplo: En medio de la pandemia, el gobierno decidió aumentar en forma un tanto irresponsable a diez mil plazas el número de aspirantes a una residencia médica, independientemente de la logística insuficiente en cuanto a hospitales y aulas se refiere, la calificación aprobatoria se vino abajo, con lo que habría que cuestionar la calidad de la preparación de los estudiantes de Medicina que estarían accediendo a una especialidad, todo en aras de que “todos tenemos derecho a superarnos”.

En muchas escuelas normalistas se ha aprobado y en otras tantas, no solo el pase automático, sino además una plaza en el magisterio al egresar, y si no: a bloquear vías del tren entre medidas coercitivas de los estudiantes. Es evidente que este problema para evaluar la educación está apenas empezando.

Ante esta generación Covid, habría que plantearnos una medida drástica como atrasar un año el calendario escolar, o hacer actos heroicos para modificar el plan de estudios y corregir el déficit en la preparación de los alumnos. Todo esto en medio de un sistema que ha sido bamboleado entre reformas y contrarreformas educativas. “Cuerpo sano en mente sana”: Como pocas veces se convierte en una meta lejana. Urge un cambio de estrategias.

La Educación y la Salud, de las más golpeadas en esta pandemia, por lo tanto, dos sectores que no deben estar en manos de gente improvisada.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor