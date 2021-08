Ante la embestida presidencial

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

Es innegable que durante los últimos años el ámbito educativo ha adquirido un papel político protagónico en el interés colectivo. Sin embargo, con este hecho también ha venido una serie de acusaciones y señalamientos a las instituciones educativas privadas del país, aun cuando éstas solamente cubren una parte de la demanda educativa. A saber: en preescolar el 17.17 %, en primaria el 9.71 %, en secundaria el 13.85 %, en bachillerato el 32.2% y en universidades el 59.5%.

Entre las diversas opiniones, figuran las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado y que afirman que este tipo de escuelas son producto de un período “conservador y neoliberal”. Creadas con el único objeto de lucrar con la educación. Al respecto, el mandatario expresó lo siguiente:

“El Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. El nuestro, es un proyecto distinto al proyecto neoliberal. Por eso los perturba, los obnubila y los ofusca. Es comprensible esta confusión al respecto, ya que fueron 36 años de estar machacando de que lo mejor era lo privado, que había que desmantelar al Estado y en ese sentido avanzaron, pero no acabaron de socavar al Estado. Además, no contaban con que el pueblo iba a decir basta”.

Esto no es verdad, es una de tantas calumnias contra la educación privada. Las escuelas privadas nunca habían sido tan incomprendidas e insultadas injustamente por un presidente de la república. Una de las tantas razones por la que los colegios particulares han subsistido es precisamente por la calidad y atención que ofrecen, en contraste con las escuelas públicas. Los que trabajan en este tipo de escuelas saben que tienen que esforzarse mucho más, ya que compiten contra lo gratuito y eso los obliga a ser mejores.

Los maestros

En el sector de la educación privada, se pone especial atención al perfil de los aspirantes a la docencia y se analiza la oferta para contratar al idóneo. Además, se les ofrece mejores salarios, se hace una mejor inversión en las instalaciones, preocupándose por su mantenimiento y se ofrece también una atención personalizada a los alumnos.

La escuela privada seguirá existiendo porque depende de sus mejoras constantes si quiere subsistir. Aunque el Estado contara con la capacidad de cubrir toda la demanda educativa del país, aun así prevalecería.

Con respecto a los señalamientos que se han hecho en su contra, no sería la primera vez que las escuelas que no son públicas se enfrentan a la intolerancia, la incomprensión y a leyes que sólo obstaculizan su existencia; pues en esencia representan la libertad de los padres de familia de elegir lo que consideran la mejor educación para sus hijos. Además, lo que mucha gente ignora es que la mayoría de los que eligen fundar una institución privada lo hacen por vocación, no por lucro.

Cuando una escuela sólo busca enriquecerse, nuestra sociedad la detecta inmediatamente y la rechaza, todos saben que son escuelas “barco” y que su existencia obedece solamente a factores de enriquecimiento, no a factores puramente educativos.

Por otro lado, uno de los problemas más graves de las escuelas públicas es el poco o nulo presupuesto destinado a su mantenimiento y la indiferencia de alumnos, maestros y padres de familia en preservar las instalaciones y los activos. Este estado lamentable se ha hecho patente en los recientes reportes acerca de las instituciones de educación pública.

Llueve o truene

El presidente López Obrador declaró que se retornarán las clases presenciales a finales del mes agosto de 2021, “llueva, truene o relampaguee”. Pero esta sentencia fue seguida de una declaración en la cual se expresaba que “el padre que no esté de acuerdo, que no envíe a su hijo”. Una vez más, las expresiones del presidente suenan improvisadas, sin un análisis evidente que las respalde. Es decir, ¿se ha consensuado con maestros y padres de familia? ¿Cuál sería la estrategia para poder, si no garantizar, al menos ofrecer más y mejor seguridad a los estudiantes? ¿Cómo se les darán clases a los alumnos cuyos padres decidan que sus hijos no asistan?

Tampoco se ha considerado que este no es el mejor momento para regresar a las aulas, teniendo en cuenta que estamos ante una tercera ola de contagios. En fin, aparte de los obstáculos obvios, están también los obstáculos de carácter logístico y de espacio. ¿Tendrían ambas escuelas, públicas y privadas, la capacidad para cumplir con todos los protocolos de salud? Lo dudo. Por ejemplo lo de la sana distancia en un salón de treinta alumnos sería imposible, porque debe haber un espacio como mínimo de 1.5 metros entre un alumno y otro.

Reiterando lo que antes he expresado, el regreso a clases debe darse en una modalidad mixta. Ciertas clases se impartirán simultáneamente de manera virtual y presencial. Y las demás serán solamente virtuales.

Pero volviendo al asunto de las escuelas privadas versus las públicas, considero que en lugar de polarizar a la sociedad entre una u otra, es el momento de trabajar por su mejora, ya que son necesarias para México.— Mérida, Yucatán.

leconser@yahoo.com

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado